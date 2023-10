Golden a déclaré sa réticence passée à soutenir une telle interdiction découlait en partie d’un désir de protéger sa famille, « d’une fausse confiance que notre communauté était au-dessus de cela », et de ce qu’il a qualifié de « bien d’autres erreurs de jugement ».

Golden était l’un des cinq démocrates à avoir voté contre un projet de loi interdisant les armes d’assaut adopté par la Chambre l’année dernière. Le Sénat dirigé par les démocrates n’a pas adopté cette mesure, en partie pour éviter de mettre les démocrates vulnérables dans une situation difficile à l’approche des élections de 2024, lorsque les républicains espèrent prendre le contrôle de la chambre.

Élu pour la première fois au Congrès en 2018, Golden représente un district du Congrès que l’ancien président Donald Trump a porté en 2016 et 2020. Golden a été réélu l’année dernière avec 53 % des voix.

La conférence de presse de jeudi comprenait des remarques de la sénatrice Susan Collins, républicaine du Maine, qui l’a qualifié de « journée sombre » et a déclaré que les fusillades meurtrières dans un bar et un bowling à Lewiston étaient la « pire fusillade de masse que l’État du Maine ait jamais connue ». expérimenté – et que je pourrais jamais imaginer.

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait une interdiction des armes d’assaut, Collins a répondu aux journalistes : “Je pense qu’il est plus important que nous interdisions les chargeurs de très grande capacité.”

Collins a souligné son soutien antérieur à une interdiction des armes d’assaut lorsqu’elle a soutenu les armes d’assaut fédérales de 1995. Elle s’est ensuite opposée à un effort d’expansion.

La police de Lewiston a désigné Robert Card, 40 ans, instructeur d’armes à feu et réserviste de l’armée, comme suspect et un mandat d’arrêt pour meurtre a été émis. Il reste en liberté.

L’arme de type fusil d’assaut qu’il aurait utilisée a été achetée légalement cette année, ont déclaré deux hauts responsables des forces de l’ordre informés de la question.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi lors d’un point de presse que le président Joe Biden était sorti d’un dîner d’État mercredi pour s’entretenir avec Golden, Collins et la gouverneure du Maine, Janet Mills.

Biden a appelé à plusieurs reprises le Congrès à lui envoyer une législation interdisant les armes d’assaut. Il a fait écho à cet appel jeudi.

« Aujourd’hui, à la suite d’une nouvelle tragédie, j’exhorte les législateurs républicains du Congrès à remplir leur devoir de protection du peuple américain. Travaillez avec nous pour adopter un projet de loi interdisant les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité, pour adopter une vérification universelle des antécédents, pour exiger un stockage sûr des armes à feu et mettre fin à l’immunité de responsabilité des fabricants d’armes », a déclaré Biden.

« C’est le moins que nous devons à chaque Américain qui portera désormais les cicatrices – physiques et mentales – de cette dernière attaque. »