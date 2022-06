Jared Goff se fiance avec le mannequin SI Swimsuit Christen Harper: « Je ne peux pas attendre éternellement avec toi »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le quart-arrière des Lions Jared Goff a posé la question à l’amour de longue date Christen Harper – et elle a dit oui.

Le modèle Sports Illustrated Swimsuit s’est rendu sur Instagram samedi et a partagé une vidéo sincère confirmant leurs fiançailles.

« »6.16.22 ne peut pas attendre éternellement avec vous », a légendé la jeune femme de 29 ans dans la vidéo, qui dévoilait les fiançailles de la jeune femme de 27 ans.

« 16.06.22. le meilleur jour de ma vie », a-t-elle écrit dans une histoire Instagram séparée.

De nombreux amis de Harper’s SI Swimsuit ont profité de la section des commentaires pour partager leur enthousiasme pour la future mariée.

« Ahhh ! Je vous aime les gars !!!! Félicitations ! » écrit Camille Kostek.

« Je ne pourrais pas être plus heureux pour toi soeurette ! » tonna Ella Halikas.

« OMGGGGGG !!!! Félicitations !!!!! » écrit Kamie Crawford.

« TELLEMENT CONTENT POUR VOUS LES GARS!!!!!!!!!! » a jailli le rédacteur en chef MJ Day.

« Toutes nos félicitations! » a ajouté Hailey Clauson.

Harper et Goff se fréquentent depuis début 2019. Le couple s’est récemment envolé pour la Floride pour célébrer l’apparition de Harper dans le numéro de cette année.

Selon SI Swimsuit, Harper a grandi dans le sud de la Californie et a commencé à poursuivre une carrière de mannequin à 20 ans pour l’aider à payer ses études universitaires. Le point de vente a décrit comment elle a souvent été repoussée par des agents et des clients pour perdre du poids, mais Harper a choisi de continuer à modeler sans se rétrécir pour s’adapter à la taille standard du monde de la mode. Elle a été la gagnante du Swim Search 2021 et a été présentée comme recrue cette année.

« Être nommée Rookie pour Sports Illustrated Swimsuit est plus qu’un honneur pour moi », a déclaré Harper à l’époque. « Être dans la même conversation que les icônes qui ont orné les pages de SI pendant des décennies est vraiment surréaliste. J’ai admiré les femmes de SI toute ma vie, voyant des femmes audacieuses, intelligentes et belles avec des histoires uniques à un jeune âge C’est ce qui m’a donné confiance non seulement pour traverser la vie, mais aussi pour poursuivre une carrière dans le mannequinat. »

« C’est vraiment un moment de boucle pour moi – si je n’avais jamais ouvert un numéro de Sports Illustrated Swim il y a 13 ans, je ne sais pas si je serais la même femme que je suis aujourd’hui », a ajouté Harper.

Harper a noté que faire partie du magazine « a toujours été mon rêve ultime ».

« Chaque année, je demandais à mes agents d’essayer de m’obtenir un casting avec SI et je n’y suis jamais vraiment parvenue », a-t-elle déclaré. « J’ai réalisé que la vie est trop courte pour attendre que des opportunités se présentent à vous. J’ai décidé de prendre mes rêves en main et de poursuivre ce que j’ai voulu toute ma vie et c’était la meilleure décision que j’ai jamais prise! »

Goff se prépare pour sa deuxième saison avec les Lions après avoir été échangé par les Rams en janvier dernier.