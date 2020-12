LOS ANGELES: Jared Goff ratera la finale de la saison des Los Angeles Rams contre les Cardinals de l’Arizona après avoir subi une intervention chirurgicale sur son pouce droit.

Goff pourrait revenir une semaine plus tard si les Rams participaient aux séries éliminatoires, a déclaré l’entraîneur Sean McVay lundi soir.

John Wolford prendra ses premiers clichés dans la NFL en tant que remplaçant de Goff lorsque les Rams (9-6) recevront les Cardinals dimanche. Los Angeles décrochera une place en séries éliminatoires avec une victoire, ou si les Bears de Chicago perdent contre Green Bay.

Les Rams seront également privés du meneur de course Darrell Henderson, qui se dirige vers la réserve blessée avec une entorse à la cheville. Le demi offensif recrue Cam Akers pourra peut-être revenir de sa propre entorse à la cheville après avoir raté un seul match.

La recrue Bryce Perkins sera en uniforme en tant que quart-arrière suppléant dimanche, et Los Angeles prévoit également de recruter le vétéran Blake Bortles, qui a passé la saison dernière en tant que remplaçant de Goff avant de déménager cette saison à Denver, où il faisait partie de l’équipe d’entraînement.

Goff n’a pas manqué un match en raison d’une blessure au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL, assis juste un match lorsque McVay a reposé ses partants lors de la finale de la saison régulière 2017. Il s’est blessé au pouce en frappant sa main sur le casque de l’ailier défensif de Seattle Benson Mayowa lors de la seconde moitié de la défaite 20-9 des Rams face aux Seahawks dimanche dernier.

Goff a joué le reste du match avec la blessure, mais a été opéré pour insérer des vis dans son pouce lundi.

Wolford a passé les deux dernières saisons avec les Rams après une solide saison au sein de l’Alliance of American Football. Le produit Wake Forest a été le troisième joueur derrière Goff et Bortles la saison dernière avant de passer au poste de numéro 2 cette année.

Wolford n’a jamais eu d’action de match cette saison avec les Rams, mais ses entraîneurs et ses coéquipiers semblent confiants dans sa capacité à jouer un rôle de premier plan. Wolford passe ses semaines avec l’équipe de dépisteurs à se faire passer pour les quarts adverses des Rams, de Kyler Murray à Jimmy Garoppolo.

Goff est 10e de la NFL avec 3 952 verges par la passe avec 20 touchés et 13 interceptions. Il a été en chute libre au cours des six derniers matchs, totalisant 1 505 verges avec sept touchés et sept interceptions.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL