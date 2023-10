L’analyste de FOX Sports NFL, Greg Olsen, a rejoint David Helman sur « La NFL sur FOX Podcast » pour expliquer comment le plan offensif de Détroit a permis au quart-arrière Jared Goff et à l’ailier rapproché recrue Sam LaPorta de prendre un bon départ pour les Lions cette saison.

Olsen, qui convoquera le match Lions (5-1) contre Ravens (4-2) dimanche (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), estime que l’unité offensive de l’équipe atteint de nouveaux sommets grâce en grande partie à Goff qui s’est montré à la hauteur.

« Je pense que quand il est arrivé du [Los Angeles] Les Rams dans ce métier (en 2021), ils (les Lions) l’ont vraiment mis au défi de dire : » Hé, mec, si tu veux être le quarterback du futur ici et ne pas nous laisser chercher à te remplacer au cours des deux prochaines années. » [of] années, tu dois t’améliorer. Vous devez vous mettre au défi », a déclaré Olsen. « Je pense que Jared Goff n’a pas seulement fait cela, [but] Je pense qu’il [has] complètement adhéré et s’y est penché. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

« Je suis heureux pour Jared. C’était une situation difficile d’être échangé et de voir votre remplaçant (Matthew Stafford) remporter un Super Bowl. Je me fiche de votre force mentale. C’est une pilule difficile à avaler. Et il ne participe pas seulement au succès des Lions – il est un moteur clé de ce qui les fait avancer. Je pense que la conversation pourrait avoir lieu là-bas, dès maintenant, si vous deviez choisir vos cinq meilleurs MVP – et généralement, ils sont tous les quarts – je pense qu’il serait difficile de faire valoir qu’il ne fait pas partie des cinq meilleurs gars sur cette photo. »

Goff, qui appartient à la conversation d’élite QB – et MVP –, est sur la bonne voie pour 4 584 verges et 31 touchés cette année. Il se classe actuellement premier pour les passes de plus de 20 verges avec 29 cette saison et possède la troisième meilleure note de QB (105,1), de verges par tentative (7,97) et de premier pourcentage d’essai (37,9 %) de la ligue avant la semaine 7.

Quant au nouveau ailier rapproché de Goff, LaPorta, Olsen voit la recrue faire la différence dans le jeu de passes.

« Évidemment, c’est un jeune joueur – c’est une recrue – mais quand je mets la cassette, je le vois gagner ces affrontements où le jeu ne le fait pas simplement s’ouvrir par conception », a déclaré Olsen. « Je pense que c’est une caractéristique distinctive importante pour beaucoup d’ailiers rapprochés de la ligue, c’est pourquoi il y a le [Travis] Kelce est du monde. Et c’est pourquoi là [are] les autres, vous savez – et cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être productif, cela signifie simplement que vous comptez sur un plan.

« Je pense que LaPorta a montré les premiers signes qu’il est un gars qui bénéficiera d’un grand projet, mais il a également la capacité de générer ses propres opportunités en s’ouvrant, et je pense que c’est plus facile à dire qu’à faire, encore moins pour une recrue. «

LaPorta a récupéré 15 ballons sur 20 cibles pour 187 verges (12,5 verges par capture) et trois touchés au cours de ses trois derniers matchs. Dans l’ensemble, les Lions totalisent en moyenne 383,7 verges au total (troisième dans la NFL) et 28,0 points (quatrième) par match.

Les Lions ont enregistré plus de 350 verges nettes et plus de 20 points lors de chacun des six premiers matchs de la saison – quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 1954. De plus, Detroit a remporté quatre matchs consécutifs par 14 points ou plus cette saison. pour la première fois depuis 1969 et a produit 20 points ou plus au cours de ses 15 derniers matchs – la meilleure note de l’histoire de la franchise.

