Le personnel des services secrets affecté à la garde de la fille du président Ivanka Trump et de son mari Jared Kushner s’est vu interdire d’utiliser les 6,5 salles de bains des deux, les forçant prétendument à louer un appartement entier aux frais des contribuables.

La fille aînée du président et son mari auraient refusé d’autoriser leur service secret à utiliser l’une des demi-douzaines de salles de bain de leur maison, situées dans le quartier chic de Kalorama à Washington, selon des voisins et des responsables de l’application des lois qui se sont entretenus avec le Washington Post. jeudi.

Cela a évidemment laissé le détail de la protection dans un peu de cornichon et les agents auraient passé « mois»À la recherche d’une toilette qui conviendrait à la maison de 5 000 pieds carrés. Les efforts pour installer un port-a-pot à l’extérieur ont été condamnés par les riches voisins du couple, et il n’a pas toujours été possible de l’envoyer à un autre avant-poste des services secrets, comme les maisons de l’ancien président Barack Obama et du vice-président Mike Pence – surtout après, selon WaPo, un membre du détail Trump / Kushner »laissé un désordre désagréable dans la salle de bain d’Obama. »

En fin de compte, les agents ont loué un studio au sous-sol en face de Trump et Kushner, déboursant 3000 $ par mois juste pour avoir un endroit pour répondre à l’appel de la nature. La facture – payée par le contribuable américain, bien entendu – dépasse les 100 000 dollars ce mois-ci.

Alors que les services secrets ont refusé de commenter les dispositions de la salle de bains de ses agents, le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a nié que c’était la décision du couple d’exiler leur détail au purgatoire de pot, arguant que c’était en fait le choix des agents de ne pas utiliser l’une des myriades de toilettes à la maison. Cependant, une source policière a rétorqué que c’était bien Trump et Kushner qui les avaient forcés à s’occuper de leurs besoins ailleurs, à partir du moment où ils ont emménagé dans la maison haut de gamme.

S’il n’est pas inhabituel pour les détails des services secrets de rechercher des emplacements discrets pour leurs postes de commandement, leurs salles de repos et leurs toilettes, la nature prétendument abrasive de la présence de Trump et de Kushner a frotté leurs voisins dans le mauvais sens, avant même que le port-à-pot ne pousse du trottoir bien entretenu du quartier.

La caractérisation de Trump et de Kushner comme des monstres souriants qui ne laisseraient pas leur détail des services secrets utiliser l’une des demi-douzaines de salles de bain était trop pour certains sur les médias sociaux, qui se demandaient s’ils avaient suivi le film « The Help » .

Imaginez traiter les agents des services secrets comme «l'aide», mais encore une fois, imaginez traiter toute personne comme «l'aide». Et imaginez que cela signifie que vous ne laissez personne utiliser votre salle de bain. Comme, sérieusement, j'essaie de ne pas m'enliser dans ce genre de trivia, mais que diable?

Le fait que Jared et Ivanka ne laisseraient pas The Help (c’est-à-dire les services secrets) utiliser leurs salles de bain n’est en aucun cas surprenant. La famille Trump n’a aucune classe.

Et ne vous foutez de personne d’autre qu’eux-mêmes. Quand les gens de droite se réveilleront-ils?

(Je sais. Jamais.) – Brian O’Sullivan (@osullivanauthor) 14 janvier 2021

Cependant, personne n’a prétendu que les agents des services secrets contraints d’aller au loin pour prendre soin de leurs besoins biologiques avaient servi au couple une tarte faite avec le résultat, comme dans le film. Encore.

