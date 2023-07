Jared Anderson va loin pour la première fois mais prend le dessus sur Charles Martin | Nouvelles de boxe

Jared Anderson a parcouru la distance pour la première fois en battant l’ancien champion du monde Charles Martin par décision unanime samedi soir devant 7 234 fans de sa ville natale dans l’Ohio.

L’athlétisme du poids lourd l’a aidé à remporter de nombreux premiers tours dans le concours de 10 tours alors qu’il faisait constamment pression sur Martin tout en s’éloignant pour éviter tout retour de tir. Au troisième tour, il est passé à gaucher et a laissé tomber Martin avec un contre-crochet droit.

L’artiste KO de 23 ans a cherché à terminer le combat, mais l’expérimenté Martin a survécu. Au cinquième, Anderson a ralenti un peu, ce qui a permis à Martin de le blesser avec plusieurs mains gauches.

Anderson s’est ajusté en revenant à son jab et en augmentant sa production vers le corps, devançant Martin dans les derniers tours. Il a conservé ses titres WBO International et WBC USA avec des scores de 98-91 et 99-90 de deux juges.

« C’était génial », a déclaré Anderson. « J’avais mon équipe avec moi. J’avais ma famille avec moi. J’avais Toledo avec moi. Ils se sont présentés et ils sont dans le bâtiment. Ils étaient avec moi pendant les 10 rounds. Je les ai entendus tout au long. Je « Je suis reconnaissant pour mon adversaire. Il a pris le combat à court préavis. Il est venu et a très bien performé. Je pense que nous avons fait un sacré spectacle pour Toledo.

« Je voulais tenir la distance. C’était ma première fois. Je voulais juste m’assurer que je pouvais tenir la distance et surtout être capable de résister à la puissance pendant les 10 tours. Il avait de la puissance jusqu’au dernier tour, et j’étais content. pour faire entrer les tours.

« Je pense que j’ai très bien pris ses meilleurs coups. Je ne pense pas qu’il y ait eu un moment dans le combat où j’ai semblé instable ou où je n’ai pas pu tenir le coup. J’ai eu l’impression qu’il m’a eu avec un bon coup et m’a assommé ? Non. Mais est-ce que j’ai l’impression qu’il m’a réussi un bon coup et qu’il m’a fait prendre conscience ? Oui, alors j’ai dû me réajuster et revenir au plan de match.

Martin a insisté sur le fait qu’il faisait ce qu’il pouvait, ayant accepté le combat il y a moins de deux semaines.

« J’ai pris le combat avec un préavis de 11 jours », a déclaré Martin. « J’ai fait de mon mieux. C’est un vrai champion. Il arrivera bientôt au sommet. Je suis fier de lui.

« Il est vraiment bon. C’est un boxeur astucieux. Habituellement, quand j’attrape quelqu’un et que je le blesse, je peux le finir. S’il ne tombe pas, je peux généralement le suivre et le ranger. Mais il est comme un petit poids moyen. Il est rusé. Il était capable de sortir même quand il était secoué. Il était capable de manœuvrer et de sortir du chemin. Il va être un champion. »

À ses débuts aux États-Unis, le boulet de démolition montréalais Arslanbek Makhmudov a conservé sa couronne des poids lourds NABF avec un TKO au deuxième tour contre Raphael Akpejiori, invaincu auparavant.

Les deux sont entrés dans le concours avec un record combiné de 31-0, mais l’expérience amateur de Makhmudov a porté ses fruits. Le joueur de 34 ans a laissé tomber Akpejiori avec une rafale qui a été initiée par un uppercut droit, un coup de poing qu’il a atterri fréquemment.

Il a de nouveau laissé tomber Akpejiori dans les dernières secondes de la strophe d’ouverture, mais le Nigérian a survécu malgré ses pieds vacillants. Après un autre renversement au deuxième tour, l’arbitre Wes Melton a jugé Akpejiori incapable de continuer.