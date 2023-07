Jared Anderson sur son parcours pour être qualifié d ‘«icône» | ‘Le combat de Tyson Fury est un moyen d’arriver à ses fins’ | Nouvelles de boxe

La star invaincue des poids lourds américains Jared Anderson cherche à devenir une icône à l’intérieur et à l’extérieur de la boxe.

Au Huntingdon Center de Toledo, sa ville natale, Anderson mettra son record invaincu en jeu lors d’une autre étape contre l’ancien champion IBF Charles Martin, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.

Si Anderson peut continuer à gagner – surtout s’il peut maintenir son taux de KO de 100% – il continuerait à se hisser plus haut dans le classement WBC, où il siège actuellement au n ° 9, derrière Dillian Whyte, Anthony Joshua et Deontay Wilder. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Frazer Clarke pense que Jared Anderson sera la prochaine grande chose à faire irruption sur la scène des poids lourds et qu’il « lorgnera les grands garçons ».



Après s’être entraîné aux côtés de l’actuel titliste des poids lourds WBC Tyson Fury, le joueur de 23 ans mettrait de côté son amitié pour tenter sa chance contre le champion.

« Sans aucun doute. C’est toujours le business », a déclaré Anderson Sports du ciel.

« Je pense qu’il est, sinon le, mais l’un des combattants les mieux payés du jeu en ce moment. Donc, par tous les moyens. C’est un moyen d’arriver à mes fins. »

Il n’y a pas eu de combat de championnat des poids lourds jusqu’à présent cette année et le sport attend que les grands noms, comme Fury et le champion unifié WBO, WBA et IBF Oleksandr Usyk, reviennent à l’action.

La division est restée en sommeil. Anderson attribue cela à « l’argent et la cupidité ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jared Anderson a poursuivi son record menaçant de KO à 100% en arrêtant Jerry Forrest à New York, puis en défiant ses rivaux britanniques Dillian Whyte et Daniel Dubois.



« Si tout le monde était des concurrents comme on dit, tout le monde voulait être le meilleur, ils se battraient », a-t-il déclaré. « Mais ils ne le sont pas. »

Anderson poursuit ses propres objectifs. En fin de compte, il veut être une « icône » dans le sport, une ambition dont il a discuté avec la légende de la boxe Roy Jones Jr.

Dans la préparation de ce combat, il s’est lié au Temple de la renommée et pense que les connaissances acquises l’aideront à le guider tout au long de sa propre carrière.

« C’était tout simplement génial de travailler avec Roy, de parler avec lui, de s’asseoir et d’avoir une conversation avec lui. C’était plus comme une interview tout au long de notre journée et demie, deux jours ensemble, mais c’était tout simplement génial d’être autour de lui, « , a déclaré Anderson.

Image:

De grandes choses sont attendues d’Anderson





« J’ai beaucoup appris de lui, plus dans la vie que dans la boxe. Nous avons parlé de boxe, mais je pense que ce dont j’avais besoin pour le rencontrer et le voir était plus sur la façon de me guider à travers ce voyage de ma carrière pour être ce qu’ils appellera une icône. »

Anderson prend au sérieux le rôle d’un poids lourd de premier plan et d’un sportif de haut niveau.

Alors que l’étoile montante se concentre sur l’obtention du statut de champion du monde, il a trouvé le temps de subvenir aux besoins des moins fortunés. Avant le plus grand combat de sa carrière jusqu’à présent, « The Real Big Baby » a fait de son mieux pour aider les communautés locales.

La semaine dernière, Anderson était à Houston pour livrer de l’eau et des fruits aux sans-abri. « Ce fut une véritable expérience d’humilité », a-t-il déclaré.

« Je suis passionné d’aider les gens qui ne sont pas aussi bénis que moi et qui n’ont pas les ressources et les nécessités que j’ai.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jared Anderson a éliminé Miljan Rovcanin en deux rounds pour maintenir le début parfait de sa carrière de boxeur.



« Les enfants et tout ça, ils m’admirent, alors bien sûr, j’essaie d’aider les mentors ou simplement de donner un coup de main à n’importe quel jeune », a-t-il poursuivi. « J’essaie toujours d’attirer les jeunes. Parce que je sais comment j’étais quand j’étais plus jeune, j’étais mauvais.

« J’essaie d’être un modèle pour ces gens. J’essaie d’aider à reprendre la communauté. Rester en contact avec les gens pour que nous puissions faire de cet endroit un endroit meilleur. »

Mais cela apporte un autre type de pression. « La boxe est un sport très brutal, à l’intérieur et à l’extérieur du ring », a-t-il déclaré. « Je voulais quelques dollars pour que ma famille n’ait pas à travailler à nouveau. Ils n’ont pas à s’inquiéter de la provenance de leur prochain repas et c’est tout pour moi.

Image:

Anderson est un puncheur dangereux





« J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de pression ajoutée. Beaucoup de choses supplémentaires qui viennent avec ça », a-t-il expliqué. « Maintenant, je dois faire attention à ce que je dis, maintenant je dois faire attention à ce que je fais à cause de ce que cela pourrait faire à la communauté.

« C’est beaucoup à mettre sur mes épaules, surtout à 23 ans… Au fond, je suis encore un gamin. »

Il a bien l’intention de faire une déclaration pour sa ville natale ce week-end. Anderson devait initialement rencontrer son compatriote poids lourd invaincu Zhan Kossobutskiy, mais en raison d’un retard dans l’obtention d’un visa, le Kazakh s’est retiré et Martin est intervenu.

Aucun des adversaires d’Anderson jusqu’à présent n’a dépassé les six rounds. Même s’il veut continuer sur sa lancée et divertir le public de sa ville natale, il souhaite également acquérir plus d’expérience.

Live Fight Night International



dimanche 2 juillet 1h00





Il a déclaré: « Mes fans recherchent un spectacle à la maison. Mon objectif est de passer autant de temps sur le ring et d’expérimenter que possible, tout en étant prudent, et de faire un spectacle.

« Je sais qu’ils veulent me voir sur le ring aussi longtemps qu’ils le peuvent, que je fasse quelque chose ou non. Je suis sûr que ce sera des acclamations non-stop, juste moi sur le ring .

« J’espère juste qu’ils garderont cette énergie. »

Regardez Jared Anderson contre Charles Martin en direct sur Sky Sports Action ou Événement principal de Sky Sports à partir de 1h du matin.