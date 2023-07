Jared Anderson, la superstar montante des poids lourds, se voit «être le meilleur de tous les temps» | Nouvelles de boxe

Jared Anderson, l’étoile montante de la scène poids lourds américaine, ne courtise pas la publicité. Mais sa confiance intérieure est difficile à ignorer.

Dans les années à venir, il se considère comme « le meilleur de tous les temps ».

Le jeune homme de 23 ans parle doucement mais décrit calmement la vision.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roy Jones Jr donne à Jared Anderson un discours inspirant après l’entraînement et fait pleurer la star douée des poids lourds.



Il est déjà l’un des espoirs les plus vantés de la boxe américaine. Invaincu en 15 combats professionnels, il a éliminé 14 de ses adversaires et a disputé 10 rounds pour la première fois lors de son dernier combat contre Charles Martin.

Ensuite, il boxera Andrii Rudenko le 27 août, en direct sur Sports du ciel.

Dans sa carrière jusqu’à présent, il estime qu’il n’a montré que « 50, 55% » de ce qu’il peut vraiment faire.

« J’ai un sac [of tricks] que je n’ai pas encore lâché », a-t-il dit Sports du ciel.

« Je ne dis pas grand-chose. Je laisse juste mon travail parler pour moi. Je sais que je vais potentiellement me lancer dans un combat où je vais devoir lâcher tout ce sac et tout le monde pourra le voir et ils vont être comme: ‘Wow, nous ne savions pas qu’il pouvait faire ça.’

« Mais je savais tout le temps. Je n’ai rien dit parce que je ne suis pas du genre à en parler. »

C’est une attitude qu’il pense que les autres combattants devraient imiter.

Le sport réclame que les meilleurs de chaque division se boxent réellement, plutôt que de limiter leurs efforts à échanger des réclamations et des contre-réclamations sur les réseaux sociaux.

« Vous avez tous les numéros des managers les uns des autres. Vous avez tous les numéros des promoteurs les uns des autres. Arrêtez de faire tout ce discours sur Facebook et Instagram et battez-vous », a-t-il déclaré.

« Ou envoyer un contrat ou quelque chose comme ça. Les négociations ne passent pas par Instagram. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jared Anderson a arrêté George Arias en trois rounds.



Les négociations d’Oleksandr Usyk avec Tyson Fury se sont enlisées dans un feu de publicité. Il défendra ses titres WBO, WBA et IBF contre le challenger britannique Daniel Dubois en Pologne le mois prochain.

Anderson croit : « Usyk gagne très facilement parce que je pense que Dubois est très raide. Je pense qu’Usyk le prendra assez facilement. »

Incapable d’assurer le combat de championnat incontesté avec Usyk, le titliste WBC Tyson Fury boxera à la place Francis Ngannou, l’ancien champion de l’UFC qui n’a jamais eu de combat professionnel auparavant.

Mais Anderson donne une chance à l’artiste martial mixte, en fait, « une assez bonne chance de perforateur ».

« C’est un combat de poids lourds », a déclaré Anderson.

« Il a une chance de frapper à la fin de la journée », a-t-il poursuivi avec un sourire. « S’il décroche ce coup de poing, Tyson pourrait ne pas se relever.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jared Anderson a poursuivi son record de KO menaçant en arrêtant Jerry Forrest à New York, puis en défiant ses rivaux britanniques Dillian Whyte et Daniel Dubois.



« Je crois que s’il pense correctement et qu’il retourne voir le combat de Conor McGregor avec Floyd [Mayweather]il va essayer de durer aussi longtemps qu’il le peut et quelqu’un qui fait ça va avoir son pouvoir tout au long du combat, comme Charles Martin l’a fait. »

Anderson veut continuer à se développer. Il revient à l’action des semaines après son dernier combat et veut continuer à boxer régulièrement.

« Si je pouvais me battre tous les mois, je le ferais », a-t-il déclaré. « À mon avis, je ne pense pas que ce soit une mentalité de la vieille école, je pense que c’est une mentalité que tout le monde devrait avoir.

« Je pense que les gens s’améliorent au fur et à mesure qu’ils traversent les combats nécessaires et les lumières vives et tout. Les gens doivent faire l’expérience des fans, des foules, des lumières, des trucs comme ça suffisamment de fois pour savoir qu’ils peuvent être très à l’aise sous eux.

« Donc j’ai l’impression que si vous vous battez plus, vous serez plus performant. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jared Anderson a éliminé Miljan Rovcanin en deux rounds pour maintenir le début parfait de sa carrière de boxeur.



Anderson veut aller de l’avant et ne craint aucun adversaire. « Je connais mes capacités. Tant que je continue à croire en mes capacités et que je continue à m’entraîner, je n’ai aucun problème à combattre un homme. N’importe quel homme peut être meilleur ou pire ce jour-là, alors c’est ce que c’est », a-t-il déclaré. .

Aussi ambitieux qu’Anderson soit, il n’a pas peur de perdre. Il promet qu’il est prêt à prendre des risques.

Il cite l’exemple du plus grand, Muhammad Ali. « Combien de pertes a-t-il subies ? Cela montre simplement que vous pouvez tomber. Tout dépend de la façon dont vous vous relevez. Ce que vous faites après. Comment vous parlez. Comment vous parlez des autres », a-t-il déclaré.

« C’est la vraie vie. Quand vous pensez à la vraie vie, il y a tellement plus.

« Je n’ai vraiment aucune peur ni rien. »