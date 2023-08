Jared Anderson irrité par son « manque de respect » | « Oleksandr Usyk pourrait tomber dans mon piège ! » | Nouvelles de boxe

L’espoir américain des poids lourds, Jared Anderson, a un nouvel élan pour réussir. Il est piqué au vif par les critiques sur son dernier combat.

Anderson a devancé l’ancien champion IBF Charles Martin lors de son dernier combat, en parcourant la distance pour la première fois de sa carrière professionnelle et en parcourant 10 rounds pour la première fois.

Les critiques de sa performance n’ont pas échappé à l’attention d’Anderson.

« Quelqu’un m’a demandé quelle était ma plus grande motivation ? Et après ce combat, ma plus grande motivation est le manque de respect. Ce que les gens ont dit de moi. Comment ils sont venus pour mes capacités de boxeur, pour mon nom », a-t-il déclaré. Sports aériens.

« Parce que je ne me bats pas pour moi, je me bats pour mon nom de famille. Je me bats pour qui m’accompagne et c’est comme manquer de respect à ma famille quand tu parles de moi comme ça. Il y a des gens qui ont dit des choses blessantes.

« Je sais que les mots ne blessent pas les gens, mais je fais partie de ces personnes pour lesquelles je ne veux rien de mal pour toi, ou je ne dirai rien de mal contre toi, à moins que tu ne me fasses ça.

« Savoir que les gens ne me connaissent pas honnêtement et dire ces choses sur moi est irrespectueux et cela me motive en ce moment. »

Charles s’en est bien acquitté dans cette lutte. « En fait, il est venu pour se battre. Il s’est présenté, il s’est montré », a déclaré Anderson. « Il n’était pas du tout immobile. Il a beaucoup bougé ce combat, il a utilisé ses jambes, même lorsque je le frappais avec de bons coups, même lorsque j’allais vers son corps.

« Il a fait beaucoup de choses pour essayer d’annuler ce que je faisais, mais d’un autre côté, j’ai aussi nié ce qu’il avait au mieux de ses capacités. J’ai bien pris son meilleur tir, j’ai attrapé des tirs, même après cela et j’ai fait ce que j’étais censé faire pour gagner. »

Anderson n’a battu Charles qu’en juillet. Il est de retour en action ce week-end contre Andrii Rudenko au Hard Rock Hotel and Casino de Tulsa, en direct Sports aériens aux petites heures du dimanche matin.

« Je m’attends à un combat acharné. Quelqu’un qui veut juste se rapprocher et pouvoir me frapper avec tout ce qu’il peut », a déclaré l’Américain.

« Je suis sûr qu’il est conscient que je suis plutôt habile et que je serai capable de bouger avec mes pieds, surtout avec ma tête, donc je suis sûr qu’il essaiera toutes ses astuces de vétéran pour y parvenir. »

Anderson pense qu’il a le pouvoir d’arrêter Rudenko. « Je le pense vraiment. Je vais au corps, pas comme ces autres poids lourds. Je ne me contente pas de rester au sommet et d’essayer de vous frapper sur la tête », a-t-il déclaré.

« J’ai vu des gens prendre des balles dangereuses dans la tête et continuer à avancer. J’ai l’intention de descendre et de voir à quoi ressemble sa corbeille à pain. »

Qui peut battre Usyk ?

C’est un week-end d’action dans la division poids lourds. Efe Ajagba contre le poids lourd kazakh invaincu Zhan Kossobutskiy sera sur la carte inférieure de Jared Anderson à Tulsa.

En Pologne, Oleksandr Usyk défendra samedi les titres unifiés des poids lourds WBO, WBA et IBF contre le Britannique Daniel Dubois.

Anderson se demande si Dubois « a le QI nécessaire pour l’attraper et l’arrêter dans son élan ? »

« Il a définitivement le pouvoir. A-t-il le QI ? Je pense qu’Usyk est l’un des combattants les plus intelligents de la division et je ne vais pas dire ‘le plus intelligent’ mais il est l’un des deux ou trois meilleurs combattants de la division. « , a déclaré Anderson.

« Usyk est un combattant très, très intelligent. Pour chaque problème auquel vous répondez, j’ai l’impression qu’il en a un autre qui vous attend. Une trappe installée pour vous. Il peut aussi prendre un sacré coup de poing. Vous devez le faire. soyez également capable de répondre à son coup de poing avec votre coup de poing.

Pour le vaincre, vous devez être « quelqu’un d’insaisissable et tout simplement intelligent ».

Anderson est convaincu qu’il fait partie d’un groupe très restreint de combattants qui possèdent les attributs nécessaires pour battre Usyk.

« Vous avez besoin d’un plan de A à Z. Il vous faut plus que trois ou quatre plans », a-t-il déclaré.

« Cent pour cent [I can set traps]. J’ai la rapidité et l’intelligence pour faire les deux. Ma vitesse est déjà assez délicate, mais si je pose les pièges dessus, cela égalera ce que nous avons ensemble.

« Je pense que Tyson Fury en est un [who can beat Usyk]. Je pense aussi que je suis un autre. »

