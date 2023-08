Jared Anderson élimine Andriy Rudenko | Défaite choc pour le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh | Nouvelles de boxe

La star montante des poids lourds Jared Anderson a arrêté Andriy Rudenko, mais le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, a subi une défaite choc samedi soir.

Anderson a remporté la 16e victoire de sa carrière professionnelle invaincue et sa 15e victoire sur la distance.

Anderson, âgé de seulement 23 ans, a arrêté Andriy Rudenko au cinquième tour au Hard Rock Hotel and Casino de Tulsa.

Anderson a rendu hommage à son frère en se dirigeant vers le ring pour combattre Rudenko déguisé en Batman.



Il a fait son ring habillé en Batman, conservant son habitude d’entrées uniques. Anderson a également apporté sa confiance dans le combat. Ses coups secs et ses combinaisons de coups de poing au corps lui ont permis de prendre le contrôle lors du premier tour.

Dans le troisième, Anderson a lancé une attaque incessante au corps, mais Rudenko a survécu, en partie aidé en serrant continuellement l’Américain autour de la tête.

Au cinquième tour, Rudenko s’est finalement vu retirer un point. Anderson l’a poussé dans les cordes mais a ouvert avec de fantastiques salves de coups de poing sans réponse. La rafale vicieuse a laissé Rudenko recroquevillé derrière sa garde et a forcé l’arbitre à mettre fin au combat à 1:40.

« J’apprécie la balade, j’apprécie les combats et je fais simplement mon travail », a déclaré Anderson par la suite.

Il a laissé ses actions parler d’elles-mêmes plutôt que de transmettre un message supplémentaire à la division des poids lourds.

Image:

Anderson a vaincu un adversaire coriace





« Je m’envoyais une déclaration. Je me bats pour moi-même et je me bats pour ma famille. Même si les gens veulent me détester pour cela, je suis réaliste. Je vais rester réel. et soyez réel », a déclaré Anderson.

« Je vais dire ce que je pense », a-t-il poursuivi. « Je vais être moi-même. Et je vais le rester jusqu’à la fin. »

Sona Akale bouleversé le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, lorsqu’il a remporté une victoire par décision majoritaire après six tours hautement compétitifs.

Ali Walsh a décroché des uppercuts et des crochets qui ont fait vaciller Akale, mais Akale, né au Cameroun, a dominé les rounds en se basant sur la pression pour assurer la victoire.

Image:

Nico Ali Walsh échange des coups de poing avec Sona Akale





Efe Ajagba remis Zhan Kossobutskiy une première défaite, mais sur disqualification.

Kossobutskiy a tenté de réduire la distance entre les deux en se penchant en avant avec une haute garde, en lançant occasionnellement des coups de bras.

Au deuxième tour, Ajagba lui-même a porté un coup bas avant de blesser Kossobutskiy d’un coup au menton. Cependant, Kossobutskiy a rendu la pareille avec plusieurs coups bas au troisième tour et s’est vu retirer deux points.

Un autre coup bas au quatrième round a forcé l’arbitre à mettre un terme définitif à l’affaire.

Un autre poids lourd, médaillé d’or olympique Bakhodir Jalolov était sur la facture. L’Ouzbékistan, qui a remporté l’or des super-lourds à Tokyo où il a battu Frazer Clarke en demi-finale, s’est arrêté Onoriode Ehwarieme au premier tour.

