Jared Allen : Les Vikings du Minnesota visent une place aux Jeux olympiques de curling

Avez-vous déjà entendu parler du plâtrier casse-cou qui a allumé une flamme olympique dans un quadruple ailier défensif All-Pro de la première équipe ?

Jared Allen rugit à la mention d’Eddie « The Eagle » Edwards, le visage des Jeux d’hiver de 1988 et incarnation du mantra de Pierre de Coubertin. Le sauteur à ski britannique rayonnant et à lunettes a terminé dernier des épreuves de 70 m et 90 m à Calgary, mais a conquis les cœurs et les esprits du monde entier.

Après 136 sacs en 12 saisons dans la NFL, Allen, heureux à la retraite, et un vieil ami ont regardé le biopic de 2016 qui célèbre la vie et l’époque de Michael David Edwards. Cela a eu des conséquences.

« Ouais! Eddie l’aigle ! Super film », dit Allen L’Athlétisme au téléphone depuis Nashville. « C’est ce qui m’a inspiré à faire un pari avec mon copain pour tenter de participer aux Jeux olympiques !

« Eddie l’Aigle a dû travailler dur pour se qualifier et devenir sauteur à ski, ce qui a été son côté source d’inspiration. Mais ce que j’ai adoré, c’est : « Oh, ouais, j’ai juste besoin d’aller trouver un sport qui n’est pas prévu dans les livres et dans lequel nous ne réussissons pas vraiment bien et d’y aller » », dit Allen en éclatant de rire. .

Et qu’en est-il du pari ?



Allen a dit qu’il avait été inspiré par Eddie The Eagle (Mike Powell/Allsport via Getty Images)

« Ce numéro ne servait à rien. Mon copain a lancé un numéro. Je me suis dit : « Bien sûr, peu importe ». Oui, c’était autour de bières… C’est plus juste un pari de gentleman. Mais personne ne veut se lancer dans un pari ! Je ne veux pas avoir à lui dire qu’il avait raison – je veux qu’il mange du corbeau et me dise que j’avais raison !

Alors Allen s’est mis au travail. En 2018, il a formé l’équipe All-Pro Curling avec trois anciens joueurs de la NFL – le quart-arrière Marc Bulger, le secondeur Keith Bulluck et le plaqueur offensif Michael Roos – et a jeté son dévolu sur Pékin.

« J’ai commencé comme capitaine, personne n’avait jamais joué au curling – nous étions quatre joueurs de football. La vie a décollé et j’ai fini par rejoindre d’autres équipes. Je n’avais pas d’ego, alors j’ai fini par jouer le rôle principal, je jouais plutôt bien en tête et je balayais plutôt bien. C’est donc un peu là que j’ai trouvé ma place. J’aime vraiment jouer deuxième – je pense que deuxième est une position amusante. Mais partout où ils me disent qu’ils ont besoin de moi, c’est là que je trouverai ma place.

Même s’il n’a pas participé aux Jeux de 2022, Allen a réalisé quelques miracles mineurs sur la glace.

« J’ai battu (John) Shuster il y a deux ans aux championnats nationaux à Denver, nous avons battu l’année dernière une équipe qui figurait dans le top 30 mondial, nous avons eu du succès en Suisse et au Canada, je dois affronter des équipes vraiment difficiles. , et ça a été une affaire amusante.

Mais préparez-vous. Alors que les Jeux d’hiver de Milan-Cortina se profilent, voici le rebondissement de l’intrigue.

« Je ne jouerai probablement pas cette année », déclare Allen, 42 ans. « Mon équipe s’est en quelque sorte séparée. Un gars de mon équipe a pris sa retraite. Un autre gars est parti. Et puis j’ai été invité à jouer avec Korey Dropkin comme remplaçant cette année, mais USA Curling et l’USOPC ont mis le feu aux poudres, disant que je n’avais pas un assez bon CV en curling.

« Leurs mots exacts. Nous avons gagné les championnats nationaux et tous les essais, mais ils m’ont remplacé comme remplaçant.

« Et puis ils ont changé nos règles – nous avions une période de deux ans pour la qualification aux essais olympiques et maintenant ils prennent les trois meilleurs points de l’année en fonction de leur année à ce jour, et ensuite ils » Je fais un play-in d’un tournoi.

Cela veut-il dire que le rêve olympique est… terminé ?



Allen jouant à Londres (Michael Steele/Getty Images)

« Non! Non! J’ai encore le temps. J’aime toujours le curling, je vais encore m’entraîner, nous allons le découvrir », dit Allen. « Beaucoup de gens ne jouent pas cette année. À moins que vous puissiez aller aux Slams, Shuster, Dropkin et (Danny) Casper ont déjà les trois premières places verrouillées.

« Tout le monde se demande : « Pourquoi allons-nous voyager, perdre notre temps sur ces tournois qui ne signifient rien pour nous au cours de la prochaine année et demie ? Donc tout le monde essaie de s’entraîner pour l’année prochaine, de constituer une équipe pour le Challenger et d’essayer de remporter les play-in.

Si Allen gagnait son pari, cela représenterait une autre histoire à raconter pour l’une des plus grandes personnalités de la NFL du 21e siècle.

Repêché par Kansas City en 2004, Allen a été échangé au Minnesota quatre ans plus tard en tant que joueur défensif le mieux payé de l’époque.

Les Vikings de 2009 sont l’une des meilleures équipes de la NFL, avec le quart-arrière Brett Favre qui les mène au championnat NFC au Superdome. Là, ils ont été battus par eux-mêmes (six échappés, trois perdus, deux interceptions et 12 hommes dans le groupe au quatrième quart pour les mettre hors de portée) et les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui ont ensuite été punis pour le scandale du Bountygate.

« Si nous battons les Saints et gagnons le Super Bowl, notre saison 2009 sera sans doute l’une des meilleures saisons de l’histoire de la NFL », a déclaré Allen. « Malheureusement, nous n’avons pas pu participer au Super Bowl parce que nous avons perdu ce match controversé. »

Allen s’est rendu aux Bears de Chicago en 2014 et a été échangé aux Panthers de la Caroline en septembre 2015 pour un dernier hourra. Les Panthers 15-1 sont presque allés jusqu’au bout, perdant le Super Bowl 50 contre les Broncos de Denver.

«C’était génial. C’est un de ces moments surréalistes. Je dis aux gens que c’était l’année statistique la moins productive de ma carrière – j’étais aux prises avec des blessures et toutes sortes de choses – mais ce fut la plus réussie de ma carrière parce que l’objectif est de remporter le Super Bowl.



Allen après avoir établi le record de sack de la franchise Vikings en une seule saison (Adam Bettcher/Getty Images)

La carrière d’Allen est digne de Canton (il est finaliste depuis quatre ans). Il a mené la ligue à deux reprises pour les sacs (2007 et 2011), le deuxième avec un total de 22, faisant transpirer Michael Strahan à l’idée de perdre son record de tous les temps (22,5).

Les moments forts du film sont nombreux. Ils incluent son limogeage d’une seule main d’Eli Manning et le tête-à-tête avec Donald Penn. Et puis il y a sa contribution à l’une des pièces les plus tristement célèbres de l’histoire de la NFL. Vous connaissez celui-là.

C’était en 2008 et alors qu’il jouait pour les Lions de Détroit, sans victoire, le quart-arrière Dan Orlovsky est sorti des limites du Metrodome pour se protéger. Orlovsky – désormais un excellent analyste d’ESPN – peut regarder en arrière et rire. Allen en rit encore.

« J’aurais aimé qu’il ne s’enfuie pas par l’arrière – j’aurais pu le frapper ! C’était mon sac. En fait, je riais parce que Kevin Williams avait environ quatre sacs ce match-là, alors j’essayais de le rattraper. Il était énervé. Nous étions dans une course de sac serrée cette année-là. J’ai un bon marché. J’ai reçu un cadeau !

« À mon honneur, j’ai frappé le côté serré. J’étais grand ouvert ! Il aurait pu l’étrangler. C’était un bon travail qu’ils appelaient une sécurité », dit Allen.

Johnny Knoxville n’a pas eu cette chance. Alors que le grand public adoptait Allen avec sa signature mulet et son attrait pour tout le monde, en 2010, il a été invité en Californie pour filmer un segment intitulé The Blindside pour Jackass 3.

«C’était une affaire amusante. Knoxville est un gars formidable – je parle toujours à Johnny. En fait, j’ai découvert plus tard que je lui avais séparé le sternum lorsque je l’avais plaqué par derrière.

«Nous avons filmé la course où il attrape le ballon au milieu à plusieurs reprises. Il dit : « Mec, allez ! Genre, eh bien, si tu veux voir ce que je fais réellement, reculons pour une passe et je te frapperai par derrière. C’est ce que nous avons fait. Il n’y avait qu’une seule version sur celui-là ! »

Allen, qui revient en Angleterre pour la première fois depuis que les Vikings ont battu Pittsburgh à Wembley en 2013, sera intronisé au London Ring of Honor lors du match de dimanche entre les Jets de New York et le Minnesota.

Il aime ce qu’il a vu jusqu’à présent cette saison de la part de son ancienne équipe.

« Ils sont agressifs. Ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’ils obtiennent ce dont ils ont besoin grâce à leurs nouvelles acquisitions, qui ont déjà un impact considérable. C’est ce que vous aimez voir lorsque vous recrutez des agents libres.

« Chapeau bas au personnel d’entraîneurs pour avoir trouvé des joueurs qui correspondent à leur système et créé un système et un environnement dans lesquels ils peuvent réussir. »

Et il pourrait bien se retrouver face à face avec un ennemi familier. Il y a presque exactement 15 ans jour pour jour, Favre et les Vikings battaient les Packers lors du Monday Night Football. Allen a réussi un sommet en carrière de 4,5 sacs contre Aaron Rodgers dans un Metrodome bruyant. «C’était une belle journée», dit-il. « Bonté. Le temps passe vite. Chaque fois que je vois Aaron, c’est très cordial !

Mais d’abord, il veut trouver de la nourriture décente. « Ma femme et mes enfants arrivent, alors je veux leur montrer quelques sites touristiques. Je veux trouver de bons pubs, prendre quelques pintes, des bangers et de la purée.

Qui sait, peut-être qu’il croisera Eddie l’Aigle.

(Photo du haut : David Berding/Getty Images)