Jardins du château de Wentworth: un garçon transporté par avion à l’hôpital après être tombé d’une tour devant des familles horrifiées

UN GARÇON a été transporté par avion à l’hôpital après être tombé d’une tour devant des familles horrifiées.

Les services d’urgence se sont précipités dimanche à Wentworth Castle Gardens, près de Barnsley, après que l’écolier « est tombé d’une hauteur ».

Le château de la folie à Wentworth House, dans le sud du Yorkshire. Crédit : Getty

Il a été transporté par ambulance aérienne à l’hôpital pour enfants de Sheffield, mais l’étendue de ses blessures n’est pas connue.

Un spectateur choqué a déclaré à The Star : « Nous venions de descendre et nous nous promenions dehors. Je me suis retourné et j’ai regardé, et j’ai pu voir un jeune homme tomber.

« Je l’ai vu, et j’ai d’abord essayé de le rationaliser et de penser à une explication rationnelle – je ne pouvais pas croire ce que j’avais vu, je pensais que ça ne pouvait pas être ça.

« J’avais deux jeunes enfants avec moi, comme beaucoup d’autres personnes. J’ai emmené mes enfants et je me suis précipité pour voir si je pouvais aider. »

Le témoin dit qu’une femme qui semblait être la mère de la victime s’est précipitée à ses côtés après la chute.

Elle a ajouté: «C’était extrêmement traumatisant – c’était une chose horrible à se produire. J’espère juste que le garçon va bien.

Un porte-parole du Yorkshire Ambulance Service a déclaré dans un communiqué: « Nous avons reçu un appel d’urgence juste avant 14 heures dimanche pour signaler un adolescent qui était tombé de hauteur à Wentworth Castle Gardens.

« Un certain nombre de ressources ont été dépêchées sur les lieux, dont deux ambulances, l’équipe d’intervention en zone dangereuse et des collègues de Mountain Rescue. Un patient a été transporté à l’hôpital pour enfants de Sheffield. »

Le National Trust, qui gère le site, a déclaré: «Nous pouvons confirmer qu’il y a eu un incident à Wentworth Castle Gardens le dimanche 25 juin auquel ont assisté les services d’urgence.

« Parce que l’incident impliquait un mineur, il serait inapproprié pour nous de commenter davantage. »