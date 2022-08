Jardinage pour les aînés – Shaw Local

Le jardinage est un passe-temps merveilleux pour les personnes de tous âges, mais il peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées. Non seulement est jardinage un excellent moyen de faire de l’exercice et de respirer l’air frais, mais cela peut aussi être très thérapeutique.

Le jardinage botanique est un type de jardinage qui se concentre sur les plantes et vous permet de vous rapprocher de la nature. La recherche montre que passer du temps dans la nature améliore la santé, abaisse la tension artérielle, améliore l’humeur et améliore la fonction immunitaire. Si vous souhaitez créer un jardin botanique à la maison, voici quelques conseils :

Choisissez le bon emplacement : Lorsque vous choisissez un emplacement pour votre jardin botanique, choisissez un endroit bien ensoleillé.

Choisissez les bonnes plantes : Toutes les plantes ne conviennent pas à un jardin botanique. Lors de la sélection des plantes, tenez compte de leur taille, de leur forme et de leur couleur. Assurez-vous également de choisir des plantes indigènes de votre région.

Arrosez régulièrement : Les plantes ont besoin d’eau pour survivre, alors assurez-vous de les arroser souvent.

Procurez-vous les bonnes fournitures : Pour prendre soin de vos plantes correctement, vous aurez besoin des bonnes fournitures. Ceux-ci peuvent inclure des gants de jardinage, des sécateurs et un arrosoir.

Le jardinage peut être un excellent moyen pour les personnes âgées de rester actives et en contact avec la nature. Village marial une communauté de personnes âgées à Homer Glen, propose diverses zones de jardinage et des plates-bandes surélevées, afin que les résidents puissent profiter facilement et en toute sécurité des avantages de ce passe-temps !

De plus, le jardinage peut aider à améliorer votre santé mentale. Des études ont montré que passer du temps dans la nature peut réduire les niveaux de stress et d’anxiété et augmenter les sentiments de bonheur et de bien-être.

Le jardinage est un passe-temps merveilleux qui peut offrir de nombreux avantages. Il est important de choisir le bon emplacement, les plantes et les fournitures pour votre jardin botanique. Arroser vos plantes régulièrement et passer du temps dans la nature peut aider à réduire le niveau de stress et à améliorer votre santé mentale globale.

