Jardin d’enfants Sky Castle / SoBA

Zone: 10 000 m²

10 000 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Fabricants : CKS, Peinture japonaise



Architectes principaux :



Ruo Wang, Haiyin Tang



Description textuelle fournie par les architectes. Kunshan Huaqiao, une zone clé du delta du fleuve Yangtze, s’est rapidement transformée en un quartier moderne ouvert sur le monde. Le client vise à créer un élément architectural remarquable, le Sky Castle Kindergarten, pour mettre en valeur l’ouverture et la diversité de la région tout en enrichissant les espaces d’apprentissage et de jeu des enfants. Inspiré par le ciel expansif, notre design présente des formes de « nuages ​​» qui créent un « château céleste » unique pour les enfants, offrant un sentiment d’abri contre les gratte-ciel environnants et les développements futurs potentiels.

Plan du rez-de-chaussée

La conception comprend diverses cours d’activités extérieures liées aux salles de classe, surmontées d’un toit hyperbolique qui ressemble à des nuages, et d’une façade blanche qui complète les pistes arc-en-ciel vibrantes. L’escalier rose de rêve répond aux codes de sécurité incendie tout en suscitant l’imagination des enfants. Nous avons consolidé l’entrée principale, l’accès des véhicules et la sortie de secours du côté est pour maximiser l’espace du campus, avec un parking au nord et un accès logistique à l’ouest.

Section

Les groupes « nuages » sont orientés pour maximiser la lumière naturelle, avec des salles de classe situées du côté sud pour un ensoleillement important. Les bureaux administratifs sont situés près de l’entrée principale et des salles de classe spécialisées sont réparties dans tout le bâtiment. La conception du toit combine des surfaces plates et à double courbure, en utilisant une conception paramétrique pour gérer les détails pendant la fabrication, maîtrisant les coûts et simplifiant la construction. Les espaces extérieurs adoptent un thème « arc-en-ciel », avec une cour semi-circulaire à l’entrée et une cour centrale avec bacs à sable et toboggans. Un sentier arc-en-ciel sinueux encourage les enfants à courir et à jouer, avec une aire de repos à proximité pour les enseignants.

La conception se concentre sur le développement des enfants, en intégrant des entrées accessibles, de larges couloirs et des éléments adaptés à leur âge comme des lavabos et des toilettes bas. L’espace polyvalent flexible et spacieux peut accueillir une variété d’activités et de rassemblements communautaires. En impliquant les parties prenantes concernées dans le processus de conception, nous créons un sentiment d’appropriation parmi les futurs utilisateurs. Pour accélérer la construction, nous avons modularisé les salles de classe et un système de gestion de bâtiment intelligent optimise la consommation d’énergie. L’aménagement paysager comprend un système de collecte des eaux de pluie, le recyclage des eaux grises et des jardins pluviaux pour améliorer l’environnement, réduire le ruissellement des eaux pluviales et stimuler la biodiversité au sein de l’école maternelle.