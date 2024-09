Jarah Mariano, l’épouse de Milo Ventimiglia, est enceinte de son bébé n°1

Milo Vintimille va être papa comme sa femme, Jarah Marianoest enceinte de son premier bébé.

«Bébé à bord!» Mariano, 39 ans, a écrit via Instagram le dimanche 29 septembre, partageant des photos de maternité assise sur une planche de surf.

Mariano portait un bikini dépareillé et tenait son ventre grandissant dans une main.

Vintimille, 47 ans, est probablement vue en train de faire un signe de la main « shaka » dans le coin du portrait.

En rapport: Annonces de grossesse de célébrités de 2024

De nombreuses stars ont annoncé qu’elles agrandiraient leur famille en accueillant des bébés en 2024. « Bébé Miller-Holmes. Dû en juin 2024 🥹❤️ », ont écrit Emily Miller et Cam Holmes, anciennes de Too Hot to Handle, via une publication commune sur Instagram pour annoncer la nouvelle de leur bébé arc-en-ciel le 1er janvier. […]

Le Filles Gilmore ancien et Mariano se sont mariés en 2023, actualités Nous chaque semaine éclaté en octobre suivant. Ils ont organisé une cérémonie de mariage intime pour leur famille et leurs amis.

Vintimille et Mariano, qui se sont liés pour la première fois en 2022 mais n’ont jamais confirmé leur relation jusqu’à leur mariage, ont célébré leur anniversaire plus tôt ce mois-ci.

« L’année dernière, j’ai épousé mon meilleur ami », s’est exclamé Mariano via Instagram le 23 septembre. « Il n’y a pas assez de mots pour décrire toutes les qualités particulières qui font de lui ce qu’il est. »

Elle a poursuivi : « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis reconnaissante pour la vie que nous avons ensemble et le bonheur que nous avons créé.🤍 Aloha wau iā ‘oe mon mari Milo.

Vintimille, pour sa part, est également amoureux de sa femme.

« Quand je voyais ma femme, je me disais toujours : « Oh non, c’est ma femme » » il a rappelé à Divertissement ce soir en février. « Tout de suite, je l’ai su. … Je pense que si quelque chose, tu sais [that] tu viens d’avoir un partenaire avec qui tu vas être là, avec qui tu vas travailler, tu vas trouver la joie [with]. Et quand la douleur vous frappe, vous devez la surmonter ensemble.

Avant que Vintimille ne trouve l’amour avec Mariano, dont le nom de famille est le même que celui de son personnage Gilmore filles, il savait que la paternité était dans son avenir. Vintimille a joué le rôle de Jack Pearson sur NBC C’est nousracontant Nous en 2017, son rôle l’a enthousiasmé par la future parentalité.

Merci! Vous vous êtes abonné avec succès.

« Cela ne me donne pas plus envie de fonder une famille que je ne pense que je suis construit pour vouloir une unité familiale solide », a déclaré Vintimille. Nous. « Cela arrivera quand cela arrivera. Je ne suis pas en train de le chercher. C’est juste en quelque sorte, je suis présent dans l’espace de ma vie et quand il se présente et que c’est vrai, je suis sûr que ça marchera.

Travailler avec des enfants sur la série NBC a été une « explosion » pour l’acteur.

« Je n’ai pas d’enfants, j’ai des nièces et des neveux », avait-il ajouté à l’époque. « J’ai l’impression de pouvoir exprimer un peu mon propre désir paternel d’influencer un jeune esprit, de façonner un jeune esprit, d’aborder la vie de manière positive. »