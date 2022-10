Jaqui McDermott « a disparu sans laisser de trace », près de Merritt, dit maman – Kelowna Capital News

«Chaque fois que vous fermez les yeux, vous descendez dans un terrier de lapin que vous ne voulez pas descendre… En gros disparu sans laisser de trace. C’est incroyable. C’est fou.”

C’est ainsi que la mère de Jaqui McDermott, 22 ans, Nathalie St. Maurice, décrit le fait de savoir que sa fille a disparu, comme partagé sur une page Go Fund créée par la famille.

McDermott a été vue pour la dernière fois le 29 septembre. Elle se rendait à une retraite de yoga près de Merritt. Son véhicule a été retrouvé, en panne sur l’autoroute 97C entre Merritt et Logan Lake avec tous ses effets personnels laissés dans la camionnette, et des membres de la communauté se souviennent de l’avoir vue autour de son véhicule.

La GRC, y compris les services aériens et les chiens policiers, ainsi que la recherche et le sauvetage au sol (GSAR), ont effectué une recherche de la zone sans résultats.

Selon le directeur de Princeton GSAR, Paul Fyfe, trois membres à cheval de cette équipe ont participé à l’effort de recherche, qui devrait se poursuivre pendant le week-end de Thanksgiving.

En moins de deux jours, le Go Fund Me a amassé plus de 44 600 $.

La collecte de fonds a été lancée par la tante de Jaqui, Christine Ashton McDermott.

Jaqui vient de la région de Waterloo en Ontario, à environ 98 km à l’ouest de Toronto.

« Naturellement, les parents de Jaqui veulent être en Colombie-Britannique, pour soutenir l’effort de recherche et être là quand Jaqui sera retrouvé. Les parents de Jaqui veulent également être en mesure de soutenir potentiellement des efforts de recherche et d’enquête supplémentaires. Cela signifie des coûts substantiels, y compris les voyages en avion, l’hôtel, les repas, les fournitures d’affiches, les fournitures de bénévoles, les coûts potentiels des enquêteurs, etc. », a déclaré Christine.

Jacqueline McDermott est décrite comme :

• Femme de race blanche

• 22 ans

• 5′ 7 (170 cm)

• 111 lb (50 kg)

• Cheveux blonds bouclés

• Teint clair

• Corpulence moyenne

• Piercing nasal

Si vous voyez Jacqueline ou si vous savez où elle se trouve, communiquez avec la GRC de Merritt au (250) 378-4262.

