Jaquan Brisker “a dû s’éloigner” après l’effondrement de son ami Damar Hamlin – Shaw Local

CHICAGO – Jaquan Brisker avait besoin de temps pour lui cette semaine.

Brisker, une sécurité que les Bears ont choisie au deuxième tour du repêchage de l’an dernier, a eu du mal à comprendre ce qui est arrivé à la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin cette semaine. Comme Hamlin, Brisker a grandi à Pittsburgh. Les deux se connaissent depuis environ la huitième année, a déclaré Brisker, et se sont parfois entraînés ensemble.

Après la défaite des Bears dimanche contre les Vikings, 29-13, à Soldier Field, Brisker a parlé publiquement de son ami pour la première fois depuis que Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain à Cincinnati.

“Tout au long de la semaine, vraiment juste mentalement, c’était mauvais”, a déclaré Brisker. “[I] J’ai vraiment dû m’éloigner un peu de l’établissement et rassembler mes pensées. Une fois que tout est arrivé [better] tout s’est envolé de mes épaules.

Le soutien à Hamlin était évident dans toute la NFL ce week-end. Les Bears ont souligné le n ° 3 (Hamlin porte le n ° 3) en bleu à la ligne des 30 verges sur l’herbe à Soldier Field. Hamlin reste dans un état critique au centre médical de l’Université de Cincinnati, mais il respire tout seul et parle. Il a tweeté tout au long du match des Bills dimanche depuis son lit d’hôpital.

Brisker a pris une journée personnelle mercredi et n’est retourné à l’entraînement que jeudi. De nombreux joueurs ont été affectés par ce qui est arrivé à Hamlin, qu’ils le connaissaient ou non. Brisker a dit qu’il appréciait le soutien de son équipe et de ses entraîneurs.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré qu’il savait que chaque personne traite les choses différemment. Il voulait donner un peu d’espace à Brisker.

“Les entraîneurs étaient à nos côtés pour tous ceux qui en avaient besoin”, a déclaré Brisker. «Ce fut une période difficile dans le football, et juste dans le monde, point final. Vous ne voulez jamais voir quelque chose comme ça arriver à quelqu’un. … J’ai l’impression que le personnel et tout le monde ont fait un excellent travail pour nous soutenir.

Jones marque un touché : Velus Jones Jr. a choisi un ton réfléchi pour donner un sens à ce qui s’est finalement avéré être une saison 3-14 difficile.

“Dans la vie elle-même, y compris le football, tout est une leçon”, a déclaré Jones, un choix de troisième tour en 2022. « Dieu ne commet pas d’erreurs. L’utilisation de ce carburant pour la saison prochaine sera majeure et [will] renverser tout cela.

Les 14 défaites parlent d’elles-mêmes. L’offensive des Bears, tout en conservant la meilleure attaque au sol de la ligue, a terminé dans la moitié inférieure de la NFL en termes de points et de verges.

Individuellement, Jones a enduré peut-être une campagne inégale de 12 matchs. Il a lutté contre les échappés sur les équipes spéciales au début de la saison et n’a réussi que sept attrapés pour 107 verges sur réception.

Au cours des cinq dernières semaines de la saison, cependant, Jones a amassé 425 verges de retour de botté et a également eu un touché flashy de 42 verges dimanche qui a aidé à éclipser les Bears. record de course en une saison fixé en 1984.

“C’est bien, mais dans l’ensemble, la situation dans son ensemble, c’est l’équipe qui compte”, a déclaré Jones à propos du dépassement de la marque. “Nous n’avons pas eu la saison que nous voulions, mais il s’agit pour tout le monde de revenir au travail et de tout mettre dans cette organisation pour le mieux.”

Jones estime qu’il a terminé la saison sur une note positive.

“Oui, je le sais”, a déclaré Jones Jr. “… J’ai tout donné pour mes coéquipiers et ils ont tout donné pour moi.”

Les adieux de Montgomery ? : David Montgomery est sorti vers le milieu de terrain avec ses amis et sa famille. Une heure après la fin de la finale de la saison des Bears, Montgomery voulait une photo dans son stade à domicile.

Il est possible que le porteur de ballon ait joué son dernier match en tant que membre des Bears.

Le contrat de recrue de Montgomery est en vigueur en mars. Il pourrait devenir un agent libre, à moins que les Bears ne parviennent à un nouvel accord, ou à moins qu’ils ne choisissent d’utiliser l’étiquette de franchise sur lui. L’avenir, pour Montgomery, est inconnu.

“Celui-ci est juste un peu plus émotif juste à cause de l’incertitude qui est à côté”, a déclaré Montgomery après le match. “Mais j’adore être ici. Comme je l’ai dit, j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais. Nous allons juste voir la suite. J’apprécie tous les fans des Bears et tous ceux qui m’ont soutenu et, j’espère, je suis toujours là.

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a fait référence à Montgomery comme l’un de ses joueurs «préférés» il y a quelques mois à peine. Mais ce sont des affaires, que les deux parties s’aiment ou non.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il y avait une chance qu’il soit de retour à Chicago la saison prochaine, Montgomery a répondu: “Qui sait.”

Montgomery a terminé la saison avec 801 verges au sol et cinq touchés en 201 courses. Il a également capté 34 passes pour 316 verges et un touché. Il est de retour à Chicago depuis qu’il a été sélectionné avec un choix de troisième ronde en 2018 dans l’État de l’Iowa.

Il mérite une augmentation. La question est : Est-ce que les Bears seront l’équipe pour le lui donner ?

“J’adore cette organisation”, a déclaré Montgomery à propos des Bears. “Je ne sais pas si vous pouvez trouver d’autres endroits comme celui-ci.”