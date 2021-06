J’appelle tous les fans à Wembley et à travers le pays à encourager nos garçons aussi fort et fièrement qu’ils le peuvent

J’appelle tous les fans à Wembley et à travers le pays à encourager nos garçons aussi fort et fièrement que possible.

Nous n’aurons que 20 000 fans à Wembley pour commencer – juste un quart plein – mais ils ont économisé ce soutien vocal depuis très, très longtemps maintenant et seront désespérés de faire du bruit.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Sir Geoff Hurst, photographié avec Harry Kane, a déclaré qu’il « appelait tous les fans de Wembley et de tout le pays à encourager nos garçons »

Ils pensent que tout est fini – Geoff Hurst marque le quatrième but de l’Angleterre pour remporter le trophée Jules Rimet en prolongation en 1966 Crédit : Allsport – Titulaire du chèque

Je veux que 20 000 sonnent comme 50 000 ou 60 000 pour donner à l’équipe le soutien qui a manqué pendant si longtemps pendant la pandémie.

Les fans anglais du monde entier devraient se joindre à nous et soutenir notre équipe – ils n’auront jamais une meilleure chance de gagner gros

Nous avons l’avantage à domicile pour la plupart des matchs – espérons-le jusqu’à la finale. Je veux qu’on en profite au maximum.

Il est temps de chanter de tout cœur pour les Trois Lions.

Si nous arrivons à une demi-finale à Wembley, il faudra une sacrée équipe pour nous empêcher d’aller en finale et de la gagner.

Cela a été 18 mois choquants et l’Euro 2020 sur le sol anglais est juste l’étape dont nous avons besoin pour donner à tout le pays l’élan dont il a besoin.

Le moment ne pourrait pas être meilleur, étant, espérons-le, à l’arrière de cette terrible pandémie.

Nous avons eu une année 2018 fantastique – nous qualifions pour les demi-finales d’une Coupe du monde – et je pense vraiment que nous avons de grandes chances de faire mieux et de remporter l’Euro.

Avant l’arrivée de Gareth Southgate, les fans anglais ont dû faire face à des moments terribles – se faire éliminer après deux matchs à la Coupe du monde au Brésil en 2014, puis le spectacle d’horreur contre l’Islande aux Euros en 2016.

Mais l’espoir et la croyance sont revenus avant la pandémie et cela va encore faire boule de neige si nous pouvons arriver à la fin commerciale du tournoi

Il y a une pression sur les gars pour bien performer dans ces trois premiers matchs car c’est un groupe difficile.

Mais je suis convaincu qu’ils peuvent le faire, à condition qu’ils restent concentrés.

Les footballeurs anglais n’auront jamais une meilleure occasion de gagner un tournoi pour la première fois depuis que nous l’avons fait en 1966 si nous atteignons la demi-finale.

Avant l’arrivée de Gareth Southgate, les fans anglais ont dû vivre des moments terribles Crédit : Reuters

J’aimerais voir un jeu offensif et aventureux parce que ce groupe de joueurs est à son meilleur à l’avenir, photographié Harry Kane célébrant un but pour les Trois Lions Crédit : Getty

Bobby Moore reçoit le trophée de la Coupe du monde Jules Rimet des mains de la reine Crédit : Getty

Les footballeurs anglais n’auront jamais une meilleure occasion de gagner un tournoi pour la première fois depuis que nous l’avons fait en 1966 si nous atteignons la demi-finale Crédit : Fonctionnalités Rex

Nous avons un groupe de jeunes joueurs fantastiques.

Harry Kane, Mason Mount, Declan Rice, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Jack Grealish, Reece James et Phil Foden pourraient tous écrire leurs noms dans les livres d’histoire comme nous l’avons fait.

J’aimerais voir un jeu offensif et aventureux parce que ce groupe de joueurs est à son meilleur à l’avenir – menons le combat contre nos rivaux.