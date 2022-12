Japon vs Croatie – Rapport de match de football – 5 décembre 2022

La Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir remporté une séance de tirs au but contre le Japon lundi après un match nul 1-1 âprement disputé en temps réglementaire.

Daizen Maeda a donné l’avantage au Japon au stade Al Janoub juste avant la mi-temps lorsqu’il a bondi après un coup franc profond dans la surface de réparation adverse. La Croatie a riposté grâce à une super tête d’Ivan Perisic à la 55e minute pour mettre en place une dernière demi-heure tendue, bien que chaque équipe ait pu trouver un vainqueur en 90 minutes, ni en prolongation.

Le gardien croate Dominic Kivakovic a sauvé les tirs au but de Takumi Minamino, Kaoru Mitoma et Maya Yoshida avant que Mario Pasalic ne marque pour remporter une victoire 3-1 aux tirs au but et les envoyer en quart de finale, où ils affronteront le Brésil ou la Corée du Sud, qui joueront plus tard. En Lundi.