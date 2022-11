Japon vs Costa Rica – Rapport de match de football – 27 novembre 2022

Le Costa Rica a mis une énorme brèche dans les espoirs du Japon d’atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde alors qu’il se remettait de son martèlement par l’Espagne pour remporter une victoire surprise 1-0 dans le groupe E dimanche.

L’effort de Keysher Fuller à la 81e minute, le premier tir cadré du Costa Rica dans un match morne, a stupéfié les supporters japonais battant du tambour dans le stade et a laissé le groupe grand ouvert.

La victoire historique du Japon sur l’Allemagne lors de son premier match, couplée à la raclée 7-0 du Costa Rica par l’Espagne, a ouvert la voie au Japon pour atteindre les huitièmes de finale avec un match à perdre.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais une formation très modifiée n’a pas réussi à se déclencher et leurs espoirs d’atteindre la phase à élimination directe pour la quatrième fois sont désormais en suspens avec leur dernier match contre l’Espagne.

Le Costa Rica, radié avant le coup d’envoi, est désormais à égalité de trois points avec le Japon et a une chance d’atteindre les huitièmes de finale.

Les poids lourds de l’Espagne et de l’Allemagne jouent plus tard.

Une première moitié d’ennui abrutissant a même mis à l’épreuve la patience des fans japonais tambourinants massés dans leurs chemises bleues à une extrémité du stade Ahmad bin Ali.

Hormis une rafale de deux minutes en début de rencontre par le Japon, le reste de la première mi-temps s’est joué à pas de tortue.

Keysher Fuller a remporté un vainqueur tardif alors que le Costa Rica a remporté sa première victoire à la Coupe du monde de cette année. François Nel/Getty Images

Pour le Costa Rica, le manque d’action dans la bouche de but était probablement le bienvenu, car ils ont encaissé trois fois dans la première demi-heure contre l’Espagne.

Les deux gardiens de but étaient redondants et les seuls incidents qui pouvaient passer pour une action dans la bouche de but étaient un centre du Japonais Ritsu Doan qui traversait le but et un tir au-dessus de la barre transversale de l’attaquant du Costa Rica Joel Campbell.

L’entraîneur japonais Hajime Moriyasu a sorti le défenseur Yuto Nagatomo à la mi-temps et l’a remplacé par l’attaquant Takuma Asano qui a été étonnamment laissé sur le banc malgré le but vainqueur contre l’Allemagne.

Immédiatement après la pause, le Japon semblait plus menaçant avec Hidemasa Morita testant finalement Keylor Navas avec un entraînement cinglant que le gardien du Costa Rica a détourné.

Coup de pied vers leurs fans, le Japon a commencé à prendre le contrôle et Moriyasu a fait un autre changement offensif avec le milieu de terrain Kaoru Mitoma remplaçant l’arrière droit Miki Yamane.

Le Japon était campé dans la moitié de terrain du Costa Rica mais et cela ne semblait qu’une question de temps avant que leur pression ne porte ses fruits, mais dans une rare pause, le Japon n’a pas réussi à dégager et Fuller a enroulé un tir que le gardien Shuichi Gonda n’a pas pu empêcher.