Japon v Suède : quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct

il y a 1 m 04.16 HAE Mi-temps! Japon 0-1 Suède Eh bien, c’est le match de la Suède et nous ne faisons que le regarder ! Le Japon a semblé dangereux lorsqu’il a assemblé une contre-attaque, mais la Suède a son numéro pour le moment. Défensivement astucieux et un défenseur celui qui fait la différence au tableau d’affichage – Ilestedt avec l’effort du coup franc. Le Japon est toujours dans le coup, mais il doit être le prochain à marquer.



il y a 3 m 04.14 HAE 45 minutes: La Suède commence à se déchaîner ici, le Japon s’est estompé depuis que le but est entré plutôt que de galvaniser. Angeldahl a un tir de l’extérieur de la surface mais Yamashita sauve.



il y a 5 m 04.13 HAE 43 minutes: La Suède est de nouveau dans la surface mais Blackstenius fait un handball pour soulager la pression du Japon. OH MA PAROLE! Comment cela n’est-il pas entré? Rolfo passe à Asllani, elle tire un coup et Yamashita fait un ÉNORME arrêt. Il rebondit et touche le poteau. Ouah.



il y a 6 mois 04.11 HAE 42 minutes: Sugita fait bien de tirer une faute d’Asllani alors que la Suède cherchait à frapper à nouveau, défensivement à part sur le coup franc qui a été vraiment bon. Le coup franc, personne ne pouvait l’obtenir jusqu’à ce qu’Ilestedt, lié à Arsenal, trouve le but.

Mis à jour à 04.11 HAE

il y a 8 mois 04.09 HAE 40 minutes: Angeldahl tire à longue distance mais Yamashita encaisse. Le Japon semble précipiter son jeu et cela se traduit par une Suède calme capable de les fermer.



il y a 10 mois 04.08 HAE 38 minutes: La défense suédoise est également impressionnante, Miyazawa prend le ballon au milieu de terrain mais elle est bousculée. La Suède s’avance à nouveau, un autre excellent ballon d’attaquant de Rubensson mais Kaneryd ne parvient pas à tirer.



il y a 12 mois 04.05 HAE 36 minutes: Fujino prend un effort à longue distance mais Musovic récupère facilement. La Suède a tout l’élan, le but a définitivement levé les voiles.



il y a 13 mois 04.04 HAE 34 minutes: Après plus de recherches, Deborah n’a pas trouvé la chanson correcte, c’est en fait Bring It On de Tones And I, BIA et Diarra Sylla.



il y a 14 mois 04.03 HAE 33 minutes: Maintenant, c’est une déclaration, ce n’est que le deuxième but concédé par le Japon lors de cette Coupe du monde. La Suède a été la meilleure équipe jusqu’à présent, elle a eu la majorité du temps de possession. Comment le Japon réagira-t-il au fait d’être en retard ? Ils n’ont pas encore été à cet endroit ce tournoi. La Suède prend une avance bien méritée à Auckland. Photographie : Buda Mendes/Getty Images

Mis à jour à 04.09 HAE

il y a 15 mois 04.02 HAE BUT! Japon 0-1 Suède (Ilestedt, 32′) Bien sûr, c’est sur coup franc ! Il est inséré et il flippe. Ilestedt l’a finalement dans le fond du filet. Amanda Ilestedt place la Suède en tête, suite à une bousculade toute puissante dans la surface. Photographie : Hannah McKay/Reuters

Mis à jour à 04.08 HAE

il y a 17 mois 04h00 HAE 30 minutes: Deborah est venue et m’a aidé, elle a trouvé la chanson qui a été un ver d’oreille pour moi ! Elle a dit: « C’est: DO IT AGAIN. » Merci! Tanaka l’a de nouveau dans la surface mais il ne trouve pas de coéquipier.



il y a 20 mois 03h58 HAE 28 minutes: Shimizu obtient un joli centre mais le tir qui en résulte se retrouve dans les gants de Musovic. Ce jeu s’ouvre.



il y a 22 mois 03h55 HAE 26 minutes: Oh mon mot, comment Blackstenius n’a-t-il pas marqué ? ! Bjorn passe un énorme ballon et Blackstenius rentre au bout mais c’est large ! Kumagai se débrouille très bien en défense pour la repousser. Ouah. Denis a pris contact et a dit : « C’est comme un sorcier de flipper là-bas ! Ça ne s’est pas arrêté ! Ce jeu est tellement amusant n’est-ce pas !



il y a 24 mois 03h54 HAE 24 minutes: Asllani est chassée du ballon et elle ne peut pas le garder en jeu. Oh d’accord Rachel Brown-Finnis, excellente citation sur la BBC : « La possession sans but est inutile ».



il y a 26 mois 03h52 HAE 22 minutes: Est-ce que quelqu’un sait quelle est la chanson qui est jouée à chaque match lorsque les joueurs entrent dans le stade ? C’est coincé dans ma tête mais pour la vie de moi, je ne sais pas ce que c’est! De retour au jeu et la Suède est à nouveau en possession, elle voudra trouver un ouvreur ou elle pourrait finir comme l’Espagne – ayant une grande partie de la possession mais perdant avec le Japon clinique devant le but. Mina Tanaka est emmitouflée par Amanda Ilestedt. Photographie : Hannah McKay/Reuters

Mis à jour à 03h57 HAE

il y a 28 mois 03h49 HAE 20 min: Miyazawa avec une mauvaise touche pour rendre le ballon à la Suède, alors qu’il n’y a pas eu de véritable occasion de coup franc dans le match, mais cela a été très divertissant. Eriksson commet une faute sur Tanaka, poussée claire.



il y a 30 min 03h47 HAE 18 minutes: Miyazawa arrête ça ! Quel tour, elle passe à Tanaka qui le remet à Shimizu. Il y a beaucoup de travail sur le bord de la boîte et Hasegawa le fait entrer mais Eriksson efface. L’ancienne capitaine de Chelsea a remporté aujourd’hui sa 100e sélection pour la Suède.



il y a 32 mois 03h45 HAE 16 minutes: Andersson centre mais c’est une mauvaise livraison, je pense que c’est la seule mauvaise livraison qu’elle ait faite de tout le tournoi. Habituellement, ils sont ponctuels.



il y a 33 mois 03h44 HAE 15 min: Asllani avec une pêche d’une balle à Blackstenius et elle remporte ensuite un corner, c’est là que la Suède pourrait trouver son ouvreur.



il y a 34 mois 03h43 HAE 14 minutes: Fujino prend le coup franc court et il est ensuite lancé mais le mouvement – qui semblait tout droit sorti du terrain d’entraînement – est facilement effacé.



il y a 36 mois 03h42 HAE 12 minutes: Sugita ne peut pas terminer une belle passe, mais c’est ce dont la Suède doit être consciente, quelle que soit la possession de balle qu’elle aura, le Japon frappera. Et les voilà ! Tanaka a une belle course mais Angeldahl la coupe, surprise qu’elle n’ait pas vu de jaune là-bas – un coup franc cependant.



il y a 38 mois 03h39 HAE 10 minutes: Kaneryd avec un jeu de jambes époustouflant pour garder ça! Elle apparaît dans une croix mais le Japon est capable de s’éloigner, c’est toute la Suède au début. Angeldahl veut une faute après une interaction avec Miyazawa mais rien n’est donné. Johanna Kaneryd joue une passe sans regard pour embobiner le Japon. La Suède en tête, jusqu’à présent. Photographie : Saeed Khan/AFP/Getty Images

Mis à jour à 03h49 HAE

il y a 40 m 03h37 HAE 8 minutes: Le Japon entame le ballon au milieu de terrain mais ils ne peuvent faire que quelques passes avant qu’il ne soit retourné. Un peu décousu en ce moment avec la possession d’échange de mains, Ilestedt doit mettre un tacle crucial pour empêcher un tir au but.



il y a 42 mois 03h35 HAE 6 minutes: La Suède semble déjà meilleure dans la presse offensive qu’elle ne l’a fait contre les États-Unis, beaucoup de débuts en défense pour le Japon. Une croix arrive mais Shimizu est là pour partir.



il y a 44 mois 03h34 HAE 4 minutes: Asllani est au-dessus du coup franc et c’est une très bonne remise mais Takahashi est celle qu’elle rencontre, elle passe à Hasegawa qui dégage.



il y a 45 mois 03h33 HAE 3 minutes: Takahashi réussit bien à découper une passe lointaine mais la Suède continue de presser. Asllani est victime d’une faute de Miyazawa et la Suède bénéficie d’un coup franc.



il y a 46 mois 03.31 HAE 2 minutes: Bjorn est employée pour défendre d’emblée et elle sort en corner. Hasegawa prend le corner court mais Rubensson se défend bien et la Suède parvient finalement à étouffer le danger.



il y a 47 min 03h30 HAE Démarrer! Japon 0-0 Suède On y va alors, L’Espagne attend en demi-finale. Tout à jouer, 90 minutes (plus prolongations et pénalités si nécessaire) pour en décider.



il y a 50 m 03.27 HAE Le Japon est la seule nation restante dans le tournoi qui ont déjà remporté la Coupe du monde. Ils ont soulevé le trophée en 2011. La Suède peut-elle éliminer un autre ancien vainqueur ? Nous le saurons bientôt avec le coup d’envoi imminent.



il y a 53 min 03.24 HAE Les joueurs sont sortis à Auckland ! L’ambiance est grésillante, les hymnes suivront sous peu. Qui affrontera l’Espagne en demi-finale ? Tout à venir.



il y a 1h 03.03 HAE Si des joueurs ont été avertis avant ce match et reçoivent un jaune dans ce match, ils seront bannis pour la demi-finale si leur équipe passe. Les joueurs déjà réservés pour la Suède sont Asllani et Schough, tandis que le Japon n’a personne dans le livre.



il y a 1h 02.57 HAE C’est un autre tour de football à élimination directe et je me demande toujours ce que ressentent les joueurs avant un match. J’ai donc pensé que je vous demanderais à tous si vous aviez vécu quelque chose de similaire, quoique à plus petite échelle ! Avez-vous déjà eu un match de championnat scolaire ? Étiez-vous dans une production locale? Faites-moi savoir les moments où vous avez dû performer sous pression ! Vous pouvez entrer en contact via Twitter ou par e-mail.



il y a 2h 02h35 HAE La Suède a également nommé son onze de départ ! Ils n’ont apporté aucun changement à l’équipe qui a battu les États-Unis. Équipe de départ : Musovic, Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson, Angeldahl, Asllani, Rubensson, Kaneryd, Blackstenius, Rolfo. Photographie : José Breton/NurPhoto/Shutterstock



il y a 2h 02.32 HAE Les nouvelles de l’équipe sont arrivées ! Commençons par le Japon et ils font un changement par rapport à leur victoire sur la Norvège avec Sugita à la place d’Endo. Onze de départ : Yamashita, Shimizu, Minami, Kumagai, Sugita, Miyazawa, Nagano, Tanaka, Takahashi, Hasegawa, Fujino. Photo : Grant Down/AFP/Getty Images