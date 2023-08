Japon v Norvège : huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct

il y a 1 m 04h34 HAE 34 mn : De retour sur le terrain de jeu, le Japon continue d’appuyer et de sonder sans faire d’avancée significative.



il y a 2 m 04h34 HAE 32 mn : La foule reçoit une vague mexicaine. Sans doute le genre de chose à irriter les puristes, mais on dirait que tout le monde fait une fête folle, tant mieux pour eux. En fait, bon pour eux aussi pour irriter les puristes.

il y a 5 m 04.31 HAE 30 minutes: Hasegawa plonge profondément avant d’envoyer une longue diagonale vers Shimizu sur la droite. Shimizu a le passage à tabac de Hansen mais contrôle mal et envoie le ballon hors du jeu pour un coup de pied de but. La Norvège regarde un petit un peu plus confortable à l’arrière depuis l’égalisation.



il y a 7 mois 04.29 HAE 28 mn : Le Japon a joué patiemment le ballon. Soudain, ils accélèrent alors que Fujino affronte Hansen sur la droite. Le corner est pris de court puis roule dans la surface pour Tanaka, qui ne peut pas trier ses pieds pour obtenir un tir à temps. La Norvège dégage ses lignes.



il y a 9 mois 04.27 HAE 26 mn : … mais la Norvège a repris confiance après l’égalisation. Roman Haug remporte une tête qui libère presque Haavi au milieu, puis Reiten perle un tir large à gauche de loin. Bon jeu, ça.



il y a 10 m 04.26 HAE 24 mn : Le Japon ne semble cependant pas particulièrement choqué d’être arrimé. Hasegawa crée une délicieuse passe en diagonale vers Endo sur la gauche. Un jeu qui respire la confiance. Puis Tanaka cingle un large à droite à 25 mètres.



il y a 13 mois 04.23 HAE 22 mn : La tête de Reiten était droite au coin. Yamashita n’avait aucune chance. Juste un but magnifique, et qui est venu très contre le cours du jeu. C’était tout le Japon depuis le début.



il y a 14 mois 04.22 HAE BUT! Japon 1-1 Norvège (Reiten 20) La Norvège attaque pour la première fois… et la défense du Japon est percée dans cette Coupe du Monde pour la première fois ! Risa est envoyée trottiner sur la droite. Elle atteint la signature et retire une croix. Reiten se lève et plante une tête imparable sur Yamashita et en haut à gauche! C’est une sacrée finale, et de nulle part, la Norvège est de retour ! Le Norvégien Guro Reiten (deuxième à droite) célèbre son égaliseur avec Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen et Emilie Haavi. Photographie : Amanda Perobelli/Reuters

il y a 15 mois 04h20 HAE 19 mn : Hansen envoie négligemment la possession dans le cercle central, permettant à Miyazawa de se diriger vers la surface norvégienne. Harviken bloque le tir éventuel. Le Japon revient, Endo centre depuis la gauche. Mikalsen frappe le ballon en corner, mais se voit ensuite accorder un coup franc, Tanaka ayant été un peu trop impatient dans le défi.



il y a 17 mois 04.18 HAE 17 mn : Pour être juste envers Engen, Fujino effectuait une course dangereuse derrière elle et aurait été la favorite pour atteindre la croix en premier, si aucune intervention n’avait été faite. Engen devait jouer le ballon.



il y a 19 mois 04.17 HAE BUT! Japon 1-0 Norvège (Eng og 15) Un but était à venir, mais c’est un peu farfelu. Miyazawa se présente sur le flanc gauche. Elle coupe à l’intérieur et traverse. Engen sort une jambe pour bloquer uniquement pour envoyer le ballon rebondir lentement vers le bas à gauche. Mikalsen n’est pas en position et n’est pas capable de tourner et de se précipiter pour récupérer à temps. Le ballon roule en s’excusant dans le filet et le Japon mène. La Japonaise Hinata Miyazawa et ses coéquipières célèbrent leur prise de tête. Photographie : Amanda Perobelli/Reuters

il y a 21 mois 04.15 HAE 14 mn : Endo déchire à nouveau la gauche et remporte un corner. Fujino l’enroule. Tanaka remporte une tête et envoie le ballon vers le bas à droite. Roman Haug bloque sur la ligne et dégage. Elle n’a pas encore pu se montrer en attaque, mais déjà Roman Haug a deux grosses contributions défensives à son actif. Un tour du chapeau différent est en cours.



il y a 22 mois 04.13 HAE 12 mn : Miyazawa se fraye un chemin vers la gauche et remporte un autre corner japonais. Il est retravaillé sur le flanc puis a flotté dans la surface par Nagano. Kumagai rivalise sur le bord droit de la boîte de six verges. Roman Haug est contraint de concéder un nouveau corner. Rien ne vient de celui-là, mais le Japon fait monter la pression maintenant.



il y a 25 mois 04.11 HAE 10 minutes: Roman Haug, le héros du triplé du dernier match de la Norvège, contre les Philippines, prend sa première touche de la soirée. Ce n’est pas le ballon, mais l’arrière des jambes de Shimizu. La Norvège ne peut pas du tout entrer dans ce match.



il y a 26 mois 04.09 HAE 8 minutes : Les coups arrivent de tous les angles. Miyazawa a une fouille de 25 mètres, le ballon volant à droite.



il y a 28 mois 04.08 HAE 6 minutes : Endo fait bonne sur la gauche et siffle une croix basse au milieu. La Norvège dégage dans la panique mais le ballon trouve Shimizu sur la droite. Shimizu envoie ce qui sera décrit avec charité comme un tir spéculatif à travers Mikalsen dans le but de la Norvège et assez loin au-dessus de la barre.



il y a 31 min 04.05 HAE 4 minutes : Le Japon voit beaucoup de balle dans ces premiers échanges. Il est peu probable que les statistiques de possession reflètent celles du match contre l’Espagne.



il y a 33 mois 04.03 HAE 2 minutes : Rien ne vient du coin mais c’est un gant lancé immédiatement par le Japon. La Norvège avait l’air un peu tremblante à l’arrière.



il y a 33 mois 04.02 HAE 1 minute: Le Japon est immédiatement sur le devant de la scène, Fujino se faisant une nuisance dans le canal intérieur droit. Elle traverse bas et Mikalsen doit s’éloigner de Miyazawa. Le Japon revient rapidement sur le même flanc et remporte le premier corner du match.



il y a 35 mois 04.01 HAE Le Japon lance la fête. Une atmosphère merveilleuse à Wellington. Pendant ce temps, voici Rob Logie : « Le fanion est un Yatagarasu, un corbeau à trois pattes (comptez-les) de la mythologie d’Asie de l’Est, qui bat haut la main un aigle. » Les supporters japonais en donnent avant le coup d’envoi. Photographie : Lars Baron/Getty Images

il y a 41 min 03h55 HAE Les équipes sont de sortie. Les hymnes d’abord, car Kimigayo (le règne de Sa Majesté Impériale) et Ja, vi elsker dette landet (Oui, nous aimons ce pays) sont interprétés avec l’enthousiasme requis. Le foot ensuite ! Les joueurs montent sur le terrain. Photographie : Alessandra Tarantino/AP

il y a 1h 03h40 HAE Les kits. Le Japon passera de son maillot bleu de premier choix au rose et au violet ce soir … La chemise du Japon. Photo : Maja Hitij/FIFA/Getty Images … mais la Norvège porte son rouge préféré. Cependant, les Japonais remportent facilement l’épreuve de fanion; leur aigle ne tolère aucun non-sens et ne remet pas cette balle de si tôt. Le kit Norvège. Photo : Maja Hitij/FIFA/Getty Images

il y a 1h 03.27 HAE Les Norvégiens ont du travail ce soir. Ils sont classés numéro 16 dans notre liste de puissance, qui est dominée par… le Japon. Pour référence, l’Espagne est huitième de la liste et vient de battre la Suisse 5-1. Joie du Japon, déception de l’Allemagne : le classement de puissance de la Coupe du monde féminine En savoir plus



il y a 1h 03.18 HAE Le Japon apporte trois changements au XI qui a lancé la victoire 4-0 contre l’Espagne. Mina Tanaka Aoba Fujino remplace Hikaru Naomoto et Riko Ueki à l’avant, tandis que Yui Hasegawa obtient le feu vert sur Honoka Hayashi au milieu de terrain. La Norvège apporte un changement à l’équipe qui a commencé la victoire 6-0 sur les Philippines. Ingrid Syrstad Engen remplace Frida Maanum. Sophie Roman Haug conserve sa place devant Ada Hegerberg, qui a repris l’entraînement après sa blessure à l’aine mais n’est pas jugée suffisamment en forme pour commencer.

il y a 1h 03.18 HAE Les équipes Japon: Yamashita, Takahashi, Kumagai, Minami, Shimizu, Nagano, Hasegawa, Endo, Fujino, Mina Tanaka, Miyazawa.

Remplaçants : Momoko Tanaka, Miyake, Sugita, Naomoto, Ueki, Hayashi, Seike, Moriya, Hamano, Chiba, Ishikawa, Hirao. Norvège: Mikalsen, Bjelde, Mjelde, Harviken, Tuva Hansen, Engen, Risa, Reiten, Caroline Hansen, Haug, Haavi.

Remplaçants : Fiskerstrand, Sonstevold, Horte, Bergsvand, Saevik, Hegerberg, Eikeland, Blakstad, Maanum, Lund, Josendal, Pettersen. Arbitre: Edina Alves Batista (Brésil).