Japon v Espagne : Coupe du monde féminine 2023 – en direct

maintenant 03h33 HAE 32 minutes Voici ce deuxième but de Riko Ueki. #JPN mettre deux devant l’Espagne 😳 Le football de contre-attaque à son meilleur 👏#FIFWWC pic.twitter.com/pOub36Dxao – ITV Football (@itvfootball) 31 juillet 2023



il y a 2 m 03h32 HAE Ceci est une masterclass tactique du Japon. Minami a dégagé une passe en avant à la limite de sa propre zone, et quelques instants plus tard, le Japon menait 2-0. Ueki a dirigé le dégagement de Minami vers Nagano, qui a amorti une passe soignée dans le chemin de Miyazawa. Elle a sorti Ueki sur le côté gauche de la surface, un contre un contre Paredes. Ueki a coupé à l’intérieur sur son pied droit et a frappé un lecteur qui a dévié de Paredes et a fait une boucle sur Rodriguez.



il y a 5 m 03.29 HAE BUT! Japon 2-0 Espagne (Ueki 29) Le Japon a encore piqué l’Espagne à la pause !



il y a 6 mois 03.28 HAE 28 minutes Passes terminées jusqu’à présent : Japon 56-262 Espagne. Objectifs : oui.

Mis à jour à 03h28 HAE

il y a 7 mois 03.26 HAE 26 minutes Paralluelo contourne l’arrière de la défense japonaise sur la droite, seulement pour trancher son centre hors du jeu.



il y a 8 mois 03.26 HAE 25 minutes La forme défensive du Japon est excellente. L’Espagne n’arrive pas à s’en sortir pour le moment.



il y a 11 min 03.22 HAE 22 minutes Il ne se passe pas grand chose. L’Espagne a tout le ballon mais le Japon les tient à bout de bras.



il y a 14 mois 03h20 HAE 19 minutes L’Espagne a son premier tir cadré, même si c’est un 25 mètres apprivoisé de Paralluelo qui est facilement sauvé par Yamashita.



il y a 14 mois 03h20 HAE 18 minutes Si vous aimez le cinéma, voici le premier objectif. Hinata Miyazawa tire calmement #JPN devant – quelle balle de Jun Endō 😮‍💨 L’Espagne a encaissé un but pour la première fois #FIFAWWC pic.twitter.com/dQceXxl2lA – ITV Football (@itvfootball) 31 juillet 2023



il y a 16 mois 03.17 HAE 17 minutes Il y a encore un long chemin à parcourir, mais jusqu’à présent, le Japon fait un numéro sur l’Espagne. Je pense qu’ils ont eu environ 15% de la possession – mais quand ils faire obtenir le ballon, ils ont l’air vraiment dangereux sur la pause.



il y a 18 mois 03.16 HAE 15 min Bonmati se déplace dans la zone et joue une passe carrée qui est poussée large sur le tronçon par Hermoso. Elle a enlevé le ballon de la pointe de son coéquipier Caldentey, qui avait probablement la meilleure chance.

Mis à jour à 03.16 HAE

il y a 19 mois 03h15 HAE 14 minutes C’est le premier but que l’Espagne a encaissé dans le tournoi. La passe de Jun Endo était belle, même si elle était peut-être destinée à Riko Ueki plutôt qu’à Miyazawa. juin Endo juin Endo

Mis à jour à 03h23 HAE

il y a 20 mois 03.14 HAE C’était un objectif soigneusement travaillé, qui a puni l’Espagne pour sa haute ligne. Endo, sur la gauche juste à l’intérieur de la moitié de terrain espagnole, a enroulé une passe pénétrante autour de la défense vers Ueki. Elle n’a pas pu l’atteindre, mais Miyazawa est apparue de nulle part pour toucher le ballon loin de Galvez et glisser calmement un tir du pied gauche devant Rodriguez. Hinata Miyazawa Hinata Miyazawa

Mis à jour à 03h21 HAE

il y a 21 mois 03.12 HAE BUT! Japon 1-0 Espagne (Miyazawa 12) A l’Espagne, la possession ; au Japon, le premier but. La Japonaise Hinata Miyazawa tire… Photographie : Amanda Perobelli/Reuters Et des scores. Le Japon prend l’avantage contre le cours du jeu. Photographie : John Cowpland/AP

Mis à jour à 03h27 HAE

il y a 22 mois 03.12 HAE 11 minutes L’Espagne a eu tout le ballon, mais jusqu’à présent, le Japon a semblé à l’aise dans son bloc bas. Dans leur bloc bas? Avec leur bloc bas? C’était plus facile quand on disait juste « défendre en profondeur ».



il y a 24 mois 03.09 HAE 9 minutes Le coup franc d’Endo est coupé au premier poteau par Batlle.



il y a 25 mois 03.09 HAE 8 minutes La défense japonaise bénéficie d’un peu de répit lorsque Naomoto obtient un coup franc sur l’aile gauche. Paredes l’a poussée par derrière, un défi inutile.

Mis à jour à 03.09 HAE

il y a 26 mois 03.07 HAE 6 minutes « Pouvons-nous éliminer un gémissement éternel tôt? » s’exclame Charles Antaki. « Je ne vois pas de bonne raison pour que l’Espagne abandonne son traditionnel et très élégant combo chemise rouge/short bleu marine/chaussettes noires. Je sais qu’il faut parfois distinguer les kits pour ceux qui sont daltoniens, mais je ne vois pas cela ici. Oui, je sais que c’est grincheux, et je vais arrêter maintenant et profiter du football.



il y a 27 min 03.06 HAE 5 minutes L’Espagne a brillamment commencé. Après un autre sort hypnotique de possession, Carmona conduit un centre de la gauche qui échappe de peu à Bonmati qui s’étire, arrivant tard dans la surface.



il y a 28 mois 03.06 HAE 4 minutes « Les sept joueurs de l’équipe japonaise qui ont également débuté lors de la victoire finale des moins de 20 ans contre l’Espagne en 2018 – Takahashi, Minami, Nagano, Hayashi, Endo, Miyazawa et Ueki – commencent aujourd’hui », écrit Jérôme Chiu. « Pendant ce temps, tous les trois qui ont également été titularisés lors de la défaite finale des moins de 20 ans contre l’Espagne en 2022 – Ishikawa, Fujino et Hamano – sont sur le banc. Hasegawa et Sugita, qui ont tous deux été titulaires lors de la victoire en finale U17 contre l’Espagne en 2014, sont également sur le banc.



il y a 31 min 03.03 HAE 3 minutes Dans un développement surprenant, l’Espagne a déjà joué environ 50 passes.



il y a 33 mois 03.01 HAE 1 minute Peep peep ! Par une nuit froide et venteuse à Wellington, Hinata Miyazawa lance le match.



il y a 39 min 02.54 HAE Un email! « Vous souvenez-vous », demande Kurt Perleberg, « quand le football féminin avait des matchs de 80 minutes ? Vaguement. C’était le cas lors de la première Coupe du monde en 1991, n’est-ce pas ? Le passé est une planète extraterrestre.



il y a 41 min 02.53 HAE L’histoire jusqu’ici Espagne 3-0 Costa Rica

Zambie 0-5 Japon

Japon 2-0 Costa Rica

Espagne 5-0 Zambie



il y a 44 mois 02h49 HAE L’élégant Jun Endo jouera à l’arrière gauche aujourd’hui; voici ce que nous avions à dire sur elle dans notre guide interactif. juin Endo juin Endo



il y a 1h 02.21 HAE Costa Rica contre Zambie, l’autre match de ce groupe, se joue simultanément. Vous pouvez suivre cela avec Sarah Rendell. Costa Rica v Zambie : Coupe du monde féminine 2023 – en direct En savoir plus



il y a 1h 02.15 HAE Nouvelles de l’équipe Cinq changements pour le Japon, un pour l’Espagne. Hana Takahishi, Fuko Nagano, Jun Endo, Hinata Miyazawa et Riko Ueki remplacent Shiori Miyake, Yui Hasegawa, Hina Sugita, Aoba Fujino et Mina Tanaka. Pour l’Espagne, Rocio Galvez (voir ci-dessous) remplace Ivana Andres, blessée. Japon (3-4-3) Yamashita ; Takahashi, Kumagai, Minami ; Shimizu, Nagano, Hayashi, Endo ; Naomoto, Ueki, Miyazawa.

Remplaçants : Tanaka, Hirao, Miyake, Sugita, Tanaka, Hasegawa, Fujino, Seike, Moriya, Hamano, Chiba, Ishikawa. Espagne (4-1-2-3) Rodriguez ; Batlle, Paredes, Galvez, Carmona ; Abellera ; Bonmati, Putellas; Paralluelo, Hermoso, Caldentey.

Remplaçants : Salon, Coll, Andres, Guerrero, Gonzalez, Hernandez, Codina, Navarro, Perez, Redondo, Zornoza, Del Castillo. Arbitre Ekaterina Katja Koroleva (États-Unis) Rocio Galvez Rocio Galvez

Mis à jour à 03.02 HAE