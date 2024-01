Japon : un homme condamné à mort pour l’incendie d’un anime à Kyoto qui a fait 36 ​​morts

Un Japonais a été condamné à mort pour un incendie criminel dans un studio d’animation de Kyoto en 2019, qui a tué 36 personnes et en a blessé des dizaines d’autres.

L’incident, l’un des plus meurtriers au Japon ces dernières décennies, a tué principalement de jeunes artistes et a choqué le monde de l’anime.

Shinji Aoba, 45 ans, a plaidé coupable de cette agression mais ses avocats avaient demandé une peine plus légère pour “incompétence mentale”.

“La mort de 36 personnes est extrêmement grave et tragique. La peur et la douleur des victimes décédées étaient indescriptibles”, a déclaré la chaîne de télévision japonaise NHK.

L’attaque a été l’une des plus meurtrières des dernières décennies et a déclenché un deuil national au Japon. L’opinion publique et les médias du pays ont suivi l’affaire de près.