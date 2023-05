Japon Topix au plus haut niveau depuis 1990

Une vue générale montre l’horizon de la ville alors que les gens se tiennent sur la terrasse d’observation de Roppongi Hills pour regarder la pleine lune, à Tokyo le 21 septembre 2021. (Photo de Philip FONG / AFP) (Photo de PHILIP FONG/AFP via Getty Images) Philippe Fong | AFP | Getty Images

L’indice Topix du Japon a atteint son plus haut niveau depuis août 1990, signe que les investisseurs étrangers sont de retour. L’indice des prix de Tokyo, également connu sous le nom de Topix, a gagné plus de 6 % depuis le début de l’année. L’indice général, composé d’environ 2 000 composantes, a surperformé ses homologues régionaux de la région Asie-Pacifique. Le Topix a augmenté de 0,6 % mardi et a continué de s’échanger à la hausse mercredi, mené par les services publics, la consommation cyclique, la technologie et la finance. Actions de Électron de Tokyo , Terre Orientale , Groupe Softbank , Sony et Nintendo figuraient parmi les meilleurs gagnants mercredi matin. « Les investisseurs étrangers sont de retour – ce qui en dit long sur la nature de la reprise du marché des actions au Japon », ont déclaré les stratèges actions Asie de Société Générale Frank Benzimra et Tsutomu Saito dans une note de mardi.

« C’est moins [of] un commerce de durée qu’une reprise généralisée basée sur les fondamentaux, une demande intérieure robuste et une politique de distribution plus généreuse (les rachats d’actions s’accélèrent) », a-t-il écrit. La société a noté que les investisseurs étrangers ont acheté pour 2 100 milliards de yens (15,4 milliards de dollars) d’actions japonaises en avril, ajoutant que le secteur des entreprises japonais reste le plus grand acheteur net d’actions japonaises, avec un volume de 1 100 milliards de yens depuis le début de l’année. Le Nikkei 225 a également atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021, également mené par des noms industriels tels que NSK , Matériaux Mitsubishi et Feuille de verre du Japon . L’indice a dépassé le niveau psychologique de 30 000 mercredi matin.

Gardez une position surpondérée sur les actions japonaises, non couvertes et orientées vers les banques, les financières et la valeur…

Plus tôt cette année, les actions des cinq principales maisons de négoce du Japon ont vu leurs prix augmenter après que le président-directeur général de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a augmenté sa participation dans les entreprises et a laissé entendre qu’il pourrait encore augmenter ses avoirs. Jesper Koll du groupe Monex a déclaré à CNBC que le récent voyage de Buffett au Japon pour rencontrer les sociétés commerciales était considéré comme un « sceau d’approbation » pour investir au Japon.

L’accent de la banque centrale

Les stratèges de Société Générale ont ajouté que leur position surpondérée sur les actions japonaises reste inchangée. Ils s’attendent à ce que la banque centrale élargisse sa bande de contrôle de la courbe des taux à 100 points de base au-dessus et en dessous de son objectif de Obligations d’État japonaises à 10 ans de 0 %.

Nous pensons que les principaux risques pesant sur notre opinion haussière sur les actions japonaises proviennent de facteurs étrangers tels que le problème du plafond de la dette américaine, le risque de récession et le risque géopolitique. Kazunori Tatebe Goldman Sachs

Une telle décision serait « haussière pour le yen, mais pas automatiquement baissière pour les cours des actions car le yen reste en territoire profondément sous-évalué », ont écrit les stratèges, ajoutant que le secteur des entreprises aurait un avantage concurrentiel sur l’élargissement de la bande YCC. La Banque du Japon a choqué les marchés obligataires en décembre lorsqu’elle a élargi pour la dernière fois la fourchette de 25 points de base à 50 points de base. Le yen japonais s’est échangé à des niveaux légèrement plus faibles à 136,43 contre le billet vert mercredi.

Lors de la première réunion de Kazuo Ueda en tant que gouverneur de la banque centrale, la Banque du Japon n’a apporté aucun changement à sa politique monétaire tout en annonçant un examen de sa politique à venir. Les stratèges de SocGen ont déclaré que le changement de politique monétaire de la BOJ sera probablement un « processus très graduel sans élimination du YCC [Yield Curve Control] hausses de politique et de taux d’intérêt attendues au cours des deux prochaines années. » « Gardez une position surpondérée sur les actions japonaises, non couvertes et orientées vers les banques, les financières et la valeur », ont-ils écrit.

Plus de place pour aller