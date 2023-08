Japon : la famille d’un médecin qui s’est suicidé plaide pour le changement

TOKYO-



Attention : cet article contient des mentions de suicide. La discrétion du lecteur est conseillée

La famille d’un médecin japonais de 26 ans décédé par suicide l’année dernière après avoir effectué plus de 200 heures supplémentaires en un seul mois a plaidé pour un changement dans un pays longtemps en proie à une culture du surmenage.

Takashima Shingo travaillait comme médecin résident dans un hôpital de la ville de Kobe lorsqu’il s’est suicidé en mai dernier, selon la chaîne publique NHK.

Selon les avocats de la famille, Takashima avait effectué plus de 207 heures supplémentaires au cours du mois précédant sa mort et n’avait pas pris de jour de congé depuis trois mois, a rapporté la NHK.

L’hôpital Konan Medical Center a nié ces accusations lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Mais en juin, l’inspection du travail du gouvernement a jugé que sa mort était un incident lié au travail en raison de ses longues heures de travail, selon la NHK – soulignant ainsi les immenses pressions exercées sur les travailleurs de la santé.

Le Japon lutte depuis longtemps contre une culture persistante du surmenage, les employés de divers secteurs faisant état d’horaires pénibles, de pressions élevées de la part de leurs supérieurs et de déférence envers l’entreprise, selon le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale.

Le stress et les conséquences néfastes sur la santé mentale qui en ont résulté ont même provoqué un phénomène appelé « karoshi » ou « décès par surmenage » – conduisant à l’adoption d’une législation destinée à prévenir les décès et les blessures dus à des heures de travail excessives.

Lors d’une conférence de presse vendredi dernier, la famille de Takashima a décrit ce qu’elle a qualifié de jeune homme poussé au désespoir et a exprimé son chagrin face à sa mort.

Avant son suicide, a déclaré sa mère Junko Takashima, le médecin disait que « c’était trop dur » et que « personne ne l’aiderait », selon une vidéo publiée par les médias locaux de la conférence de presse.

« Personne ne fait attention à moi, me répétait-il. Je pense que l’environnement l’a mis à bout », a-t-elle déclaré.

« Mon fils ne deviendra pas un bon médecin, et il ne pourra pas non plus sauver des patients et contribuer à la société », a-t-elle ajouté. « J’espère cependant sincèrement que l’environnement de travail des médecins sera amélioré afin que la même chose ne se reproduise plus à l’avenir. »

Le frère de Takashima, qui n’a pas été nommé, a également pris la parole lors de la conférence de presse, déclarant : « Peu importe comment nous considérons les heures de travail de mon frère, 200 heures (d’heures supplémentaires) est un chiffre incroyable, et je ne pense pas que l’hôpital prenne une approche solide de la gestion du travail en premier lieu.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le centre médical Konan a répliqué. « Il arrive souvent que (les médecins) passent du temps à étudier seuls et à dormir en fonction de leurs besoins physiologiques », a déclaré un porte-parole. « En raison du très haut degré de liberté, il n’est pas possible de déterminer avec précision les horaires de travail. »

Contacté par CNN lundi, un porte-parole de l’hôpital a déclaré : « Nous ne reconnaissons pas ce cas comme étant des heures supplémentaires et cesserons de commenter cela à l’avenir. »

Un certain nombre de cas de surmenage ont fait la une des journaux nationaux et internationaux au fil des ans. Par exemple, les autorités japonaises ont conclu en 2017 qu’un journaliste politique de 31 ans, décédé en 2013, souffrait d’insuffisance cardiaque suite à de longues heures de travail. Elle avait effectué 159 heures supplémentaires au cours du mois précédant son décès, selon la NHK.

Le problème reste particulièrement aigu dans le secteur des soins de santé. Une étude de 2016 a révélé que plus d’un quart des médecins hospitaliers à temps plein travaillent jusqu’à 60 heures par semaine, tandis que 5 pour cent travaillent jusqu’à 90 heures et 2,3 pour cent travaillent jusqu’à 100 heures.

Un autre rapport, publié cette année par l’Association des facultés de médecine du Japon, révèle que plus de 34 pour cent des médecins sont éligibles à un « niveau spécial d’heures supplémentaires dépassant la limite supérieure de 960 heures par an ».

Les réformes du droit du travail et de la réglementation des heures supplémentaires en 2018 ont connu quelques légers progrès, le gouvernement ayant signalé l’année dernière que le nombre moyen d’heures annuelles travaillées par employé avait « progressivement diminué ». Cependant, même si le nombre d’heures de travail réelles a diminué, les heures supplémentaires ont fluctué au fil des années, ajoute-t-il.

SI VOUS OU QUELQU’UN QUE VOUS CONNAISSEZ ÊTES EN CRISE, VOICI QUELQUES RESSOURCES DISPONIBLES.



Ligne d’assistance téléphonique canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)

Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)

Services de crise Canada (1-833-456-4566 ou SMS 45645)

Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)

Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, appelez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.