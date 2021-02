Les habitants de l’île de Hokkaido, au nord du Japon, profitent au maximum du temps glacial en participant à un événement amusant sur un lac gelé.

Le festival d’hiver annuel sur le lac Shikaribetsu dans la ville de Shikaoi a débuté vendredi.

Les visiteurs peuvent profiter de diverses activités dans un certain nombre de structures faites de glace et de neige sur et autour du lac. Ces structures sont collectivement appelées «kotan», ce qui signifie «village» dans la langue du peuple indigène Ainu.

Certaines personnes ont profité d’un bain en plein air tout en profitant de la vue spectaculaire sur les montagnes entourant le lac.

D’autres sirotaient des cocktails dans des verres de glace dans un bar également fait de glace.

L’événement se déroule jusqu’au 21 mars.