Japon: Des millions de personnes doivent éteindre les lumières alors que la canicule de Tokyo suscite des craintes en matière d’alimentation électrique | Nouvelles du monde

Des millions de personnes à Tokyo sont invitées à éteindre leurs lumières pour économiser l’électricité alors qu’une vague de chaleur “inhabituellement intense” entraîne une diminution de l’alimentation électrique.

Les autorités japonaises affirment que la demande d’électricité augmente après que les températures ont atteint un record de 40,2 ° C (104,4 ° F) samedi – le plus haut jamais atteint en juin – à Isesaki, située à 83 km au nord-ouest de la capitale.

Les gens ont été invités à utiliser la climatisation “de manière appropriée”, car plus de 250 personnes à Tokyo auraient été transportées à l’hôpital pour un coup de chaleur au cours du week-end.

Un homme de 94 ans est décédé d’un coup de chaleur présumé après avoir été retrouvé dans une pièce non climatisée de la ville de Kawagoe, à environ 20 km au nord-ouest.

Une alerte au coup de chaleur a été émise samedi dans six des 47 préfectures du pays par l’Agence météorologique japonaise et le ministère de l’Environnement, recommandant aux gens de rester à l’intérieur pour rester au frais.

Le ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) a appelé les habitants de la capitale et de ses environs à économiser l’électricité de 15h à 18h, en particulier de 16h à 17h.

“Veuillez économiser autant d’énergie que possible, par exemple en éteignant les lumières qui ne sont pas utilisées”, a déclaré le METI dans un communiqué.

Le directeur de la politique d’approvisionnement en électricité du METI, Kaname Ogawa, a ajouté : “Nous sommes frappés par une chaleur inhabituelle pour la saison.

“Veuillez coopérer et économiser autant d’énergie que possible.”

Plus de 37 millions de personnes vivent dans la zone métropolitaine de Tokyo, considérée comme la plus peuplée du monde.

La crise s’est intensifiée en raison de la fin la plus précoce de la saison annuelle des pluies estivales depuis que l’agence météorologique a commencé à tenir des registres en 1951.

Les pluies atténuent généralement la chaleur estivale jusqu’en juillet.

Les Japonais se battent pour rester au frais pendant la vague de chaleur "inhabituellement intense".



Le Japon face à un été plus chaud que prévu

Cela survient alors que les météorologues ont averti que cet été sera plus chaud que prévu dans le nord, l’est et l’ouest du Japon, en raison de facteurs tels que le réchauffement climatique.

Le METI estime que la capacité de production excédentaire plongera à 3,7 % lundi après-midi à Tokyo et dans huit préfectures voisines de l’est du Japon.

Un tampon de 3% est considéré comme l’exigence minimale pour une alimentation électrique stable.

La température à Isesaki a battu samedi le précédent record de 39,8 °C lors de la journée la plus chaude du Japon, le 24 juin 2011.

Une autre station météorologique du centre de Tokyo a enregistré 35,4 ° C plus tôt dans la journée, marquant la première arrivée depuis le début des enregistrements en 1875 d’une journée supérieure à 35 ° C dans la capitale – considérée comme une chaleur extrême au Japon.

Le pays est également confronté à une réduction de l’approvisionnement énergétique suite à les effondrements de 2011 à Fukushima et la fermeture d’anciennes centrales au charbon dans le but de réduire les émissions de carbone.

Le Japon est également confronté à une pénurie potentielle de combustibles fossiles en raison des sanctions contre la Russie à la suite de son invasion de l’ukraine.