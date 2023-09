Japon contre Samoa : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

C’est encore mieux pour Leitch, et pour le Japon ! Il s’agit d’un mouvement passionnant et fluide vers le haut du terrain, travaillé de droite à gauche et couronné par une belle passe en boucle de Riley à Leitch – toujours dans ce canal gauche – qui plonge au-dessus de la ligne.

Japon 10-3 Samoa (stylo Matsuda) Son effort bas et poussé du pied traverse les poteaux, et le Japon rouvre cette avance de sept points.

27 minutes : Le Japon obtient un penalty au milieu de terrain, Jaco Peyper ayant un mot avec les deux équipes sur leur discipline – et une dissidence, dans le cas du Japon. Matsuda ira au but, à environ 30 mètres…

24 minutes : Le Japon tente de s’échapper de sa mêlée mais Nakamura se retrouve isolé et contraint de s’accrocher au ballon. Penalty des Samoa, et cette fois ils prendront les trois points…

22 minutes : Ouf ! Le demi de mêlée des Samoa, Jonathan Taumatine, a le mulet peroxyde d’un dieu du rock des années 80 et les mouvements qui vont avec. Il fait une passe inversée sans regard à Ben Lam, qui n’arrive pas à la saisir et finit par avoir l’air un peu idiot.

C’est le Japon qui frappe en premier ! Depuis une mêlée, Saito balaie le ballon et Lemeki est capable de trouver un canal et de franchir deux défis faibles. Alors que les Samoa reviennent sur leur propre ligne, c’est confié à Pieter Labuschagne, qui se retourne pour marquer le ballon. Matsuda se convertit, poursuivant son record de tournoi parfait.

il y a 32 mois 15h12 HAE

8 minutes : Lemeki donne un coup de pied et charge pour le Japon, et après que McFarland ait renvoyé le ballon, il le récupère profondément sur le territoire des Samoa. Mais ses coéquipiers n’ont pas suivi le rythme et Tumua Manu a failli réussir une passe ambitieuse. Un passage de jeu rapide et lâche, là.