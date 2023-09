Japon contre Chili : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 1 mois 07h33 HAE Carte jaune! Chili (Dittus, 24 ans) Ouais. Je ne peux pas me plaindre là-bas. Cela pourrait même être transformé en carton rouge. Il était très tard et cela aurait pu blesser Gu Jiwon.



il y a 3 mois 07h32 HAE 24ème minute : Il y a un avantage sur penalty pour un tacle tardif d’un Chilien. Gu Jiwon est resté au sol. Il a été éliminé bien après avoir passé le ballon et grimace lorsqu’il reçoit de l’attention sur son genou. J’attends une carte ici pour Matias Dittus.



il y a 4 mois 07h30 HAE 21ème minute : Le Chili ne gagne pas beaucoup de terrain avec un coup de pied de sortie et cela permet au Japon de lancer une attaque. Ils sont dans les 22 mais sont retenus. Ils repartent. Leitch porte et est cloué avec un double coup. Travail patient du Japon. Le Chili défend bien.



il y a 7 mois 07h28 HAE « C’est un grand gars, le numéro 5 du Japon », dit Peter Gibbsfaisant référence à Amato Fakatava. « Avec un nom qui n’est pas sans rappeler celui que j’ai crié alors qu’il se lançait dans cet essai. Presque une onomatopée. On n’arrête pas le « grand gars ». Le verrou japonais Amato Fakatava (2L) brise un plaquage pour marquer le premier essai du Japon. Photographie : Charly Triballeau/AFP/Getty Images

il y a 8 mois 26h00 HAE 20ème minute : C’est l’heure d’une pause verre. Ça cuisine à Toulouse.



il y a 9 mois 26h00 HAE 20ème minute : Cornelsen prend le ballon depuis l’alignement et ses coéquipiers forment un maul. il est disjoint, éclaté et se brise. Ils redirigent et commencent à gronder mais le Chili le défend bien. En fait, ils parviennent à tenir le maul et à obtenir le flux de mêlée. Excellente défense contre le maul mais mal gérée par le Japon.



il y a 10 min 07h24 HAE 19ème minute : Sakate rate son saut et le ballon passe directement par-dessus. Mais Cornelsen se rassemble et fait irruption vers la ligne. Le Japon recycle et Garafulic est hors-jeu. Le Japon a l’avantage mais il y a un en-avant au ruck. Une autre pénalité et une fois de plus Matsuda refuse un trois facile et donne un coup de coude dans le coin.



il y a 12 mois 23h00 HAE 18ème minute : Le Japon perd le ballon après un jeu peu soigné, mais a de la chance car l’un des siens est plaqué hors du ballon. C’est un penalty et ils se dirigent vers le corner.



il y a 13 mois 07h22 HAE 16ème minute : Le maul d’alignement est défini mais le Japon tombe du côté aveugle. Ils donnent un coup de pied en avant et Ayarza ne peut pas contrôler un ballon qui rebondit. Il frappe et maintenant le Japon a une mêlée dans les 22 du Chili.



il y a 14 mois 21.07 HAE 15ème minute : Un vol important de Shimokawa. Le Japon en avait besoin. Ils dégagent et ont l’alignement à mi-chemin.



il y a 15 mois 07h19 HAE 14ème minute : Fantastique du Chili. Torrealba tire à l’arrière de la mêlée et nourrit Domingo Saavedra lors d’une course au galop à contre-courant. Il décharge dans le tacle et le Chili se précipite vers l’avant. Ils sont dans le 22 et se dirigent maintenant vers l’avant avec les poids lourds.



il y a 16 mois 07h18 HAE 12ème minute : Inagaki entre trop tôt dans la mêlée et le Japon perd le fil. Le Chili décide de lancer une mêlée après que le coup franc lui soit accordé. Ils s’imaginent ballon en main.



il y a 18 mois 07h16 HAE 11ème minute : Le Chili fouille les limites, mais la défense japonaise est solide. Le ballon passe ensuite à côté et le Chili parvient à se créer de l’espace dans le tram. Un brillant tacle de couverture de Leitch sur Domingo Saavedra a sauvé la mise et a fait lâcher le ballon.



il y a 21 mois 07.13 HAE ESSAYER! Japon 7-7 Chili (Fakatava, 8) C’est ainsi que vous répondez. Le Japon est de retour. Le Chili a fait un petit-déjeuner de chien lors de la reprise. L’homme soulevé n’était nulle part le ballon et le gars derrière lui a frappé. Le Japon a bondi sur le ballon, l’a envoyé à droite et le gros verrou, Fakatava était trop fort pour les plaqueurs incompétents alors qu’il traversait un espace créé par la passe rapide de Nagare. Les figurants de Matsuda égalisent le score. Le Japonais Amato Fakatava marque son premier essai. Photographie : Gonzalo Fuentes/Reuters

il y a 23 mois 07.12 HAE ESSAYER! Japon 0-7 Chili (Fernandez, 6) Sensationnel! Le Chili marque son tout premier point en Coupe du Monde. Cela a commencé par une course à la faux d’Ayarza qui a traversé une brèche. Il avait des options et a nourri Fernandez en lui. Puis, avec trois Chiliens arrachant la ligne, ils n’ont pas pu la faire tenir. Un joueur japonais est tombé sur le ballon libre mais l’a repoussé vers l’arrière. Fernandez a volé, l’a poussé en avant, s’est rassemblé au rebond et a marqué. Il s’est ensuite levé et a tapoté la conversion. Essai : Rodrigo Fernandez du Chili marque le premier essai de son équipe. Photographie : Catherine Ivill/Getty Images Et les Chiliens se déchaînent. Photographie : Pauline Ballet/World Rugby/Getty Images

il y a 25 mois 07h10 HAE 6ème minute : Oh non! Le Chili a craché un trois contre un et aurait dû marquer un essai. Accrochez-vous. Ils vérifient ça. Ce sera sensationnel. La décision de Nic Berry sur le terrain est un essai.



il y a 26 mois 07.08 HAE 5ème minute : Le Japon vole la touche et lance une attaque. Riley fait du terrain mais Fakatava frappe avant de prendre contact. Le Chili aura la nourriture. Le Japon s’y est montré prometteur, ballon en main.



il y a 28 mois 07.07 HAE 4ème minute : Le talonneur Diego Escobar fonce dans les entrailles du Japon après l’alignement. Torrealba passe par-dessus mais il est facilement aligné par Naikabula qui marque. Un peu impatient du Chili là-bas. Ils gagnaient du bon terrain. Un début animé de la part des débutants.



il y a 29 mois 07.06 HAE 2ème minute : Le Chili avec le premier ballon. Ils s’écrasent avec leurs attaquants avant que le demi de mêlée Torrealba ne le hisse haut. Le Japon a récupéré le ballon malgré une poursuite agressive et nous aurons un alignement pour le Chili autour de la ligne des 22 mètres.



il y a 31 mois 07.04 HAE C’est parti ! Le Chili en rouge donne le coup d’envoi aux cerceaux rouges et blancs du Japon.



il y a 34 mois 07.01 HAE Le Japonais Keita Inagaki mène les deux équipes alors qu’il fait sa 50e apparition pour son pays. Il a été l’un des personnages clés de la célèbre victoire du Miracle de Brighton.



il y a 39 mois 06h56 HAE Un coup dur pour le Japon Ils ont perdu leur skipper. C’est une mauvaise nouvelle pour les Brave Blossoms et une pire nouvelle pour moi. J’avais Himeno dans mon équipe fantastique. Et après que le carton rouge de Tom Curry m’a coûté neuf points, j’ai de sérieux ennuis. Il y a un changement tardif pour @JRFURugby 🚨 Le capitaine Kazuki Himeno a été exclu, Amanaki Saumaki rejoignant le XV. Yutaka Nagare assumera les fonctions de capitaine#RWC2023 | #JPNvCHIhttps://t.co/bzUALdrR40 – Coupe du monde de rugby (@rugbyworldcup) 10 septembre 2023



il y a 43 mois 06h52 HAE Le Chili est l’équipe la moins bien classée de la compétition. Naturellement, ils commenceront comme outsiders aujourd’hui. Mais depuis quelque temps déjà, ils bouleversent les pronostics. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde en battant le Canada et les États-Unis. Ce deuxième triomphe s’est accompagné d’un penalty tardif et a permis de combler un énorme déficit pour remporter un spectaculaire 31-29.



il y a 47 mois 06h48 HAE Il y a quatre ans, le Japon était le chouchou du monde du rugby. Non seulement le pays a accueilli une brillante Coupe du Monde, mais l’équipe a dépassé les attentes, dirigeant l’Écosse et l’Irlande de façon irrégulière. Mais depuis, ils n’ont joué que 19 fois. C’est vraiment dommage. Espérons que le manque d’action ne les ait pas laissés trop loin derrière le reste du monde.



il y a 1h 06h38 HAE Oh, continue alors. Revivons rapidement la victoire âprement disputée de l’Angleterre contre l’Argentine. Oui, l’Argentine a livré des scories absolues, et oui, le match n’a pas été vraiment excitant par minute, mais Steve Borthwick a sans doute la plus grande victoire de sa carrière jusqu’à présent. Voici comment Andy Bull je l’ai vu: L’Angleterre prouve qu’il y a de la beauté à gagner à la manière de Borthwick | Andy Bull En savoir plus



L'actualité de l'équipe du Chili Les seuls débutants occupent le devant de la scène. Je ne peux pas prétendre en savoir beaucoup sur les nouveaux venus en Coupe du Monde, mais j'ai hâte de les voir en action. Voici comment ils se situeront : Chili: Ayarza; Videla, D Saavedra, Garafulic, Velarde; Fernández, Torrealba ; Carrasco, D. Escobar, Dittus, C. Saavedra, Eissmann, Sigren, Martinez, A. Escobar. Remplacements : Bohme, Lues, Gurruchaga, Guete, Pedrero, Silva, Carvallo, Ignacio Larenas.

—@chilerugby prend @JRFURugby lors de son tout premier match de Coupe du Monde de Rugby. 🇯🇵 🇨🇱#RWC2023 | #JPNvCHI pic.twitter.com/yWxSxzTfm3 – Coupe du monde de rugby France 2023 (@France2023) 10 septembre 2023



L'actualité de l'équipe du Japon C'est une rangée arrière. Kazuki Himeno et Michael Leitch sont les noms les plus remarquables, mais gardez un œil sur Kanji Shimokawa. C'est vrai pour la plupart des matchs de rugby, mais la rupture sera un champ de bataille clé et les Japonais disposent d'un trio qui provoque un véritable chaos. Japon: Masirewa ; MAtsushima, Riley, Nakamura, Naikabula ; Matsuda, Nagare ; Inagaki, Sakate, Gu, Cornelsen, Fakatava, Leitch, Shimokawa, Himeno (c) Remplacements : Horie, Millar, Valu, Dearns, Fukui, Saito, Osada, Lemeki.