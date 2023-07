Japon 4-0 Espagne (31 juil. 2023) Analyse du match

Hinata Miyazawa a marqué deux fois alors que le Japon organisait une clinique de contre-attaque pour battre l’Espagne 4-0 et assurer la première place du groupe C à la Coupe du monde féminine lundi.

L’attaquant Riko Ueki a également marqué à la pause alors que le Japon a coupé trois fois la presse haute de l’Espagne en première mi-temps avant que le remplaçant Momoko Tanaka n’ajoute le quatrième avec une autre frappe de qualité à huit minutes de la fin.

Le match de lundi était la première fois que l’Espagne encaissait quatre buts en un seul match depuis 11 ans.

Le Japon, vainqueur de la Coupe du monde 2011 et finaliste en 2015, restera dans la capitale néo-zélandaise pour affronter la Norvège en huitièmes de finale samedi, tandis que l’Espagne se déplacera vers le nord à Auckland pour affronter la Suisse plus tôt dans la même journée.

Les deux équipes s’étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe après des victoires convaincantes lors de leurs deux premiers matches de groupe et l’entraîneur japonais Futoshi Ikeda a effectué cinq changements dans son équipe pour le choc au stade régional de Wellington.

L’Espagne a pris l’initiative dès le début et l’ouverture du match du Japon à la 12e minute était tout à fait contre le cours du jeu.

Jun Endo sur l’aile gauche a enroulé une passe derrière la défense espagnole et Miyazawa a couru pour la glisser froidement dans le filet avec son pied gauche.

C’était le troisième but de Miyazawa dans le tournoi et le premier encaissé par l’Espagne lors de ses trois matchs en Nouvelle-Zélande.

L’Espagne a continué à dominer la possession et le territoire mais le Japon les a de nouveau frappés à la pause à la 29e minute et Ueki, libéré par Miyazawa, a décoché un tir au but qui a dévié Irene Paredes et s’est envolé au-dessus de Misa Rodriguez.

Ueki a rendu la pareille pour le troisième but à la 40e minute avec un ballon en profondeur que Miyazawa a atteint au bord de la surface et a martelé Rodriguez avec son pied droit.

L’Espagne est sortie en deuxième mi-temps avec plus de but, mais malgré toute sa possession et plus de 900 passes, elle n’a pas été en mesure de déranger sérieusement une défense japonaise qui n’a pas encore encaissé de but lors du tournoi.