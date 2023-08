Japon 3-1 Norvège (5 août 2023) Analyse du match

Hinata Miyazawa a marqué son cinquième but du tournoi alors que le Japon battait la Norvège 3-1 dans un affrontement d’anciens champions samedi pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde féminine pour la quatrième fois.

Le Japon s’est donné pour mission d’enterrer le souvenir de sa sortie décevante lors des huitièmes de finale en 2019 et de jouer le vainqueur de l’affrontement de dimanche entre les détenteurs des États-Unis et la Suède.

Bien qu’ils aient concédé leur premier but du tournoi à la tête de Guro Reiten, un but contre son camp de la Norvégienne Ingrid Engen ainsi que des frappes en seconde période de Risa Shimizu et Miyazawa les ont fait franchir la ligne devant une foule de 33 042 spectateurs.

Le but de Miyazawa à la 81e minute l’a éloignée de l’égalité avec la capitaine allemande Alexandra Popp en tant que meilleure buteuse du tournoi et a égalé le record japonais de Homare Sawa pour une Coupe du monde établie en 2011 lorsque les Nadeshiko ont décroché le titre.

« Je suis très heureux, je ne pensais pas que nous serions capables d’aller aussi loin », a déclaré Miyazawa aux journalistes.

« Toute l’équipe travaille si dur. Maintenant que nous sommes ici, je veux marquer plus de buts. Quel que soit notre prochain joueur, nous devons bien nous préparer et nous assurer de les battre. »

La Norvège, championne du monde en 1995, quitte la Coupe du monde avant les quarts de finale pour la troisième fois seulement en neuf campagnes.

Les deux équipes sont entrées dans le match grâce à de grandes victoires, le Japon du démantèlement 4-0 de l’Espagne et la Norvège après la raclée 6-0 des Philippines qui a ressuscité leur campagne troublée.

Le Japon, dominant dans la possession du ballon où il se contentait de vivre sans ballon face aux Espagnols, était rapidement à l’attaque mais l’ouverture du score à la 15e minute venait d’une source inattendue.

Miyazawa a coupé à l’intérieur du flanc gauche pour centrer et Engen a tenté de bloquer le ballon, pour l’enterrer dans son propre filet pour le huitième but contre son camp de la Coupe du monde.

Le Japon a remporté la Coupe du monde féminine pour la dernière fois en 2011 et espère réitérer l’exploit cet été. Catherine Ivill/Getty Images

La Norvège était de retour à égalité dès sa première attaque cinq minutes plus tard, cependant, Vilde Boe Risa coupait le ballon de la ligne de but et envoyait un centre dans la surface de réparation du Japon que Reiten rencontrait d’une superbe tête dans le coin inférieur gauche.

Les Nadeshiko ont restauré leur avantage 10 minutes après la mi-temps lorsque Risa a tenté une passe malavisée à un coéquipier à l’intérieur de la surface que l’ailier arrière Shimizu a intercepté et martelé via une déviation d’Engen.

La Norvège a montré un peu plus d’urgence dans les 15 dernières minutes mais Karina Saevik n’a pas pu trouver le cadre lorsqu’elle s’est libérée devant le but à la 76e minute.

L’espace a commencé à s’ouvrir pour le Japon alors que la Norvège avançait et que Miyazawa en profitait à la 81e minute, retirant une touche du ballon traversant d’Aoba Fujino et le faisant rouler froidement dans le filet.

La gardienne japonaise Ayaka Yamashita devait être à son meilleur pour empêcher la tête de Saevik dans les arrêts de jeu, mais le temps de la Norvège en Nouvelle-Zélande était en hausse quelques minutes plus tard.

« Nous avons rencontré une très bonne équipe du Japon », a déclaré l’entraîneur norvégien Hege Riise. « Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Nous avons essayé jusqu’au bout, nous n’avons pas abandonné. Mais ce n’était pas suffisant. »