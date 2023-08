Japon 1-2 Suède (11 août 2023) Analyse du match

La Suède a résisté à une riposte tardive du Japon pour atteindre les demi-finales du Coupe du monde féminine pour la cinquième fois avec une victoire 2-1 à Eden Park vendredi, laissant le tournoi sans ancien vainqueur dans le dernier carré.

Cinq jours après évincer les quadruples champions les États-Unis en huitièmes de finale, la Suède a dominé les champions de 2011 pendant la majeure partie de la soirée pour organiser une demi-finale contre l’Espagne dans le même stade mardi.

La défenseure Amanda Ilestedt a donné l’avantage à la Suède avec son quatrième but du tournoi à la 32e minute. Filippa Angeldal a ajouté le deuxième sur penalty juste après la pause.

Le Japon n’a jamais abandonné le combat mais Riko Ueki a raté un penalty à la 76e minute et le but de sa coéquipière remplaçante Honoka Hayashi 11 minutes plus tard s’est avéré trop peu, trop tard alors que la Suède a tenu bon sous une immense pression des arrêts de jeu pour progresser.