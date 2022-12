Japon 1 – 1 Croatie

La Croatie a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Japon 3-1 aux tirs au but – dont trois arrêts de Dominik Livakovic lors de la fusillade – après un match nul 1-1 en 120 minutes.

C’était le premier match à élimination directe à jouer une demi-heure supplémentaire au Qatar après 90 minutes largement égales alors que le Japon cherchait à battre son troisième adversaire européen consécutif après des victoires surprises contre l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes.

Les deux buts sont venus de chaque côté de la pause. Daizen Maeda (43) a donné l’avantage au Japon en première mi-temps après une défense croate décousue, avant que la puissante tête d’Ivan Perisic (55) n’égalise peu après la reprise.

Ce n’était peut-être pas une grande surprise que le match se soit prolongé – sept des huit derniers matchs à élimination directe de la Croatie lors de tournois majeurs ont eu besoin de la période supplémentaire, la dernière défaite contre l’Espagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020 l’été dernier.

Encore une fois, il n’y avait pas grand-chose à choisir entre les deux équipes pendant les prolongations – Kaoru Mitoma et Lovro Majer se rapprochant le plus pour leurs pays respectifs – et cela méritait d’être la loterie des pénalités pour séparer les équipes.

Cependant, malgré leur superbe jeu tout au long du tournoi, trois des pénalités du Japon ont été mal tirées et facilement sauvées par le gardien Livakovic. La Croatie n’a raté qu’un seul de ses tirs au but, marquant les trois autres pour atteindre son troisième quart de finale consécutif.

Que signifie le résultat ?

La victoire de la Croatie met désormais en place une rencontre en quart de finale avec le Brésil ou la Corée du Sud vendredi ; coup d’envoi 15h. Le vainqueur de ce match affrontera les Pays-Bas ou l’Argentine en demi-finale le mardi 13 décembre ; coup d’envoi 19h.