Japan Racing Association Vintage Stakes: Karl Burke s’attend à un pas en avant du vainqueur de Chesham Holloway Boy | Nouvelles de la course

Holloway Boy tente de prouver que son succès surprise à Royal Ascot n’était pas un hasard dans les Vintage Stakes de la Japan Racing Association à Goodwood mardi.

Le poulain d’Ulysse était considéré comme un peu plus qu’un coureur social par l’entraîneur Karl Burke lorsqu’il a été lancé dans les profondeurs lors de ses débuts sur l’hippodrome lors de la réunion phare du mois dernier dans le Berkshire.

Mais après avoir été abandonné au début par Danny Tudhope, Holloway Boy a remporté les Chesham Stakes d’une longueur, gagnant cette étape au niveau du groupe deux.

Burke a déclaré: “Nous sommes ravis de lui et on pourrait penser qu’il se déshabillera un peu plus en forme, bien qu’il ait à peine soufflé à Ascot pour être juste.

“Pour être honnête, nous ne l’avons pas vraiment travaillé aussi dur depuis le Chesham. Danny Tudhope s’est assis sur lui la semaine dernière, c’est tout ce qu’il a fait, mais Danny était ravi de lui.

“C’est un pas en avant et ce n’est que sa deuxième manche. Avec la plupart des nôtres, quoi qu’ils fassent la première fois, ils s’améliorent et je ne pense pas qu’il fera exception.

“Je serai déçu si nous ne courons pas bien, mais il doit surmonter la piste – c’est une piste totalement différente d’Ascot. “Nous sommes plutôt détendus à ce sujet. Je croise les doigts pour qu’il fasse une énorme course.”

Mark Johnston a sellé quatre vainqueurs précédents des Vintage Stakes, dont deux héros classiques ultérieurs dans Mister Baileys (1993) et Shamardal (2004).

Cette année, le manieur de Middleham, qui s’entraîne désormais en partenariat avec son fils Charlie, est représenté par deux poulains invaincus à Dear My Friend et Dornoch Castle. Dear My Friend a complété son premier succès à Carlisle par une victoire fulgurante à Beverley, tandis que Dornoch Castle a impressionné à Haydock et Ayr.

“Il y a quelques chevaux là-dedans qui ont été essayés et testés au niveau du groupe, alors que les nôtres n’ont couru que chez les maidens et les novices et font un grand saut en classe”, a déclaré Charlie Johnston.

“Mais la manière de leurs performances et la forme de ceux qu’ils ont battus justifient de passer à ce genre de niveau.

“J’aurais du mal à les séparer, pour être juste. La forme de Dornoch Castle est probablement un peu plus forte car il y a beaucoup de chevaux qui sont sortis de ses courses et ont gagné par la suite.

“Mais l’autre cheval a bien fait de gagner plus de six stades parce que c’était beaucoup trop pointu pour lui à Carlisle et c’est juste sa classe qui l’a sorti des ennuis – et quand il est passé à sept à Beverley, il était très impressionnant, quoique il n’a pas beaucoup battu.

“Ils sont tous les deux en forme et qui sait à quel point ils sont bons ? Nous le saurons mardi.”

Galeron, qui est déjà vainqueur à Goodwood pour Charlie Hills, et Marbaan, qui a remporté deux de ses trois départs pour Charlie Fellowes, figurent également.