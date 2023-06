Japan Inc est-il enfin sérieux au sujet de la gouvernance d’entreprise ?

Depuis le début de l’année, les marchés boursiers japonais ont surperformé leurs homologues asiatiques, les investisseurs applaudissant la perspective de véritables réformes de la gouvernance d’entreprise qui obligeraient Japan Inc à accroître son efficacité et sa productivité, tout en augmentant les rendements pour les actionnaires. Richard A. Brooks | AFP | Getty Images

Pour la première fois depuis des décennies, les actions japonaises sont de retour à la mode. Au cours des dernières semaines, la référence Nikki 225 et les indices Topix ont atteint leurs plus hauts niveaux en plus de 30 ans alors que les investisseurs étrangers affluent vers les actions japonaises avec une constance rarement vue depuis au moins une décennie. Après ce qui s’est avéré être une fausse aube il y a dix ans, lorsque les « Abenomics » ont suscité pour la première fois l’espoir d’une réforme de la gouvernance d’entreprise au Japon, beaucoup semblent mieux penser aux dernières mesures de la bourse de Tokyo. « La récente initiative de la Bourse de Tokyo est un moment qui change la donne, car elle va mettre au défi de nombreuses entreprises qui négocient à moins d’un cours unique d’améliorer leur rentabilité et de soutenir le cours de leurs actions », a déclaré Oliver Lee. , un gestionnaire de portefeuille client basé à Singapour, chez Eastspring Investments. Le Groupe d’échange de Tokyo a récemment finalisé ses règles de restructuration du marché. Parmi les dernières mesures, il y en avait une qui enjoignait aux sociétés cotées de « se conformer ou de s’expliquer » si elles négociaient en dessous d’un rapport prix/livre de un – une indication qu’une entreprise n’utilise peut-être pas son capital de manière efficace. La bourse a averti que ces entreprises pourraient être confrontées à la perspective d’une radiation dès 2026. Une partie de l’optimisme à l’égard des actions japonaises découle du caractère spécifique et tangible des exigences de la bourse de Tokyo cette fois-ci. Les appels haussiers de Warren Buffett aux actions japonaises ont également contribué à renforcer la confiance des investisseurs étrangers. Il y a de l’espoir que cela pousserait la direction notoirement résistante des entreprises japonaises – qui considèrent généralement les actionnaires comme des ennemis – pour une plus grande efficacité du capital et une plus grande rentabilité. Cela pourrait à son tour entraîner un effet domino parmi d’autres entreprises japonaises une fois que les grands acteurs commenceront à apporter des changements. « Jusqu’à très récemment, le problème était que bien qu’il y ait eu une augmentation de l’activisme sain des entreprises, les entreprises et les dirigeants n’étaient toujours pas aussi proactifs à l’écoute des propositions des actionnaires », a déclaré à CNBC Yunosuke Ikeda, stratège en chef des actions de Nomura, la semaine dernière.

L’ampleur du changement – ou de la déception – est énorme. La bourse a déclaré en mars que la moitié du nombre de ses cotations «prime» – les actions les plus liquides avec la plus grande capitalisation boursière – et environ 60% de celles des cotations «standard» ont un rendement des capitaux propres inférieur à 8% et sont se négociant à un rapport cours/valeur comptable inférieur à un. Le rapport cours/valeur comptable est le rapport de la valeur marchande totale du cours de l’action d’une société sur sa valeur comptable, c’est-à-dire l’actif net d’une société. Le rendement des capitaux propres est un indicateur de la rentabilité d’une entreprise. Ces entreprises doivent maintenant montrer comment elles prévoient d’améliorer l’efficacité de leur capital, car les points de données suggèrent qu’elles pourraient se négocier en dessous du coût du capital et donc peu susceptibles d’être efficaces en capital. Une partie de ces règles les oblige à démontrer comment ils ont engagé des investisseurs et à commencer à publier des informations publiques en anglais. Si une société ne répond pas aux critères d’inscription améliorés à la fin de la période de transition en cours et d’une nouvelle « période d’amélioration » d’un an, ses titres peuvent être placés sous surveillance et risquent d’être radiés dans les six mois. « La radiation ou toute sanction ou toute application est assez improbable, mais la bonne nouvelle au Japon est qu’il y a le facteur de pression des pairs », a déclaré Ikeda de Nomura. « Si des entreprises rivales font de grandes améliorations en matière de gouvernance d’entreprise, d’autres auront tendance à suivre cette évolution. »

La longue traîne de la réforme des Abenomics

Les objectifs sont clairs. Dans un document publié fin marsl’opérateur de la bourse de Tokyo veut s’assurer que les entreprises atteignent une croissance durable et augmentent la valeur de l’entreprise à moyen et à long terme en se concentrant sur le coût du capital et la rentabilité sur la base du bilan, plutôt que sur les niveaux de ventes et de bénéfices uniquement sur le compte de résultat . En d’autres termes, ils souhaitent voir de véritables changements stratégiques se faire en collaboration avec les actionnaires.

Ces réformes font partie d’une refonte structurelle plus large et pluriannuelle qui peut retracer leur genèse aux Abenomics – un ensemble agressif de politiques économiques que feu Shinzo Abe a lancées au début des années 2010, lorsqu’il était Premier ministre. La gouvernance d’entreprise est la « troisième flèche » des trois principes fondamentaux des Abenomics – l’assouplissement monétaire et la relance budgétaire sont les deux autres. La politique économique tant vantée visait à relancer la croissance économique et à lutter contre la déflation chronique qui sévit dans la troisième économie mondiale depuis les années 1990. Alors que l’euphorie initiale des marchés boursiers japonais à propos des Abenomics a été de courte durée au début des années 2010, les investisseurs voient désormais un potentiel de réévaluation fondamentale des actions japonaises si ces dernières réformes de gouvernance d’entreprise prennent racine.

Une meilleure gouvernance d’entreprise a attiré davantage d’investisseurs internationaux, y compris les plus récents comme Berkshire Hathaway de Warren Buffett… Asli M. Colpan professeur de stratégie d’entreprise, Université de Kyoto

« Investir dans des actions japonaises, ce n’est pas investir dans la macro du Japon, ce n’est pas investir dans des thèmes », a déclaré Shuntaro Takeuchi, un gestionnaire de fonds japonais basé à San Francisco chez Matthews Asia. « Il investit davantage dans une opportunité de croissance des bénéfices provenant de l’amélioration des marges, de l’amélioration du rendement des capitaux propres, de l’amélioration du rendement total. »

L’effet Buffet

Connues sous le nom de « sogo shosha », les maisons de commerce japonaises s’apparentent à des conglomérats et font des affaires dans une grande variété de produits et de matériaux, et ont contribué à lancer l’économie japonaise sur la scène mondiale. Alors que leurs opérations diversifiées faisaient partie de l’attrait pour Buffett, certains investisseurs ont critiqué leurs opérations complexes et souligné leur exposition croissante aux risques à l’étranger à mesure qu’ils se développaient à l’international. Les révélations de Buffett en mai ont contribué à stimuler 10 semaines consécutives d’achats étrangers nets d’actions japonaises. Les étrangers ont acheté pour 57,8 milliards de dollars nets d’actions japonaises au cours des 10 dernières semaines jusqu’au 3 juin, selon les données du ministère japonais des Finances. « Il y a une pression de la part des investisseurs, en particulier étrangers, pour se conformer », a déclaré Asli M. Colpan, professeur de stratégie d’entreprise à la Graduate School of Management et la Graduate School of Economics de l’Université de Kyoto. « Une meilleure gouvernance d’entreprise a attiré davantage d’investisseurs internationaux, y compris les plus récents comme Berkshire Hathaway de Warren Buffett ; et davantage d’investisseurs internationaux mettent davantage de pression pour la conformité, formant un cercle vertueux », a-t-elle ajouté.

Cash riche, gains faciles

Et ça commence déjà à se dire. « En raison de la croissance des bénéfices, la génération et l’accumulation de flux de trésorerie sont désormais à un niveau tel que plus de 50% des entreprises sont des liquidités nettes et pourraient accumuler trop de liquidités dans leur bilan », a déclaré Takeuchi de Matthews Asia.

Nous n’en sommes probablement qu’à la moitié du parcours de la réforme des entreprises. Olivier Lee Investissements Eastspring

