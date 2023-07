Japan Airlines va louer des vêtements aux emballeurs légers

Commentez cette histoire Commentaire

De nombreux voyageurs ont parfois décidé de devenir des voyageurs légers, pour mieux atteindre le style de vie non encombré de ceux qui traversent un aéroport avec rien de plus qu’un bagage à main. Et si les voyageurs pourrait emballer presque rien du tout ? C’est l’idée derrière un nouveau programme de location de vêtements de Japan Airlines (JAL). À partir de mercredi, les passagers à destination du Japon peuvent réserver des vêtements qui seront livrés à leur hébergement à leur arrivée, créant ainsi une « expérience de voyage avec un minimum de bagages », a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Sumitomo, l’une des plus grandes sociétés commerciales du Japon, sera responsable de l’approvisionnement, du lavage et de la livraison des articles, qui proviendront de surstocks et de vêtements d’occasion.

Le programme « Any Wear, Anywhere » vise à alléger les charges des passagers – et celles des avions. JAL prévoit de surveiller les changements dans le poids des bagages enregistrés des passagers et d’étudier comment cela affecte les émissions de carbone des avions au cours de l’essai de 14 mois. Le transporteur phare du Japon opère des vols à partir de huit villes américaines, dont New York, Boston, Dallas et Los Angeles.

Le programme propose des vêtements dans des tailles allant de petites à très grandes et dans des styles désignés « casual » et « smart casual ». Un ensemble de vêtements pour femmes élégants et décontractés comprend un caban noir, trois pulls, deux hauts, deux paires de pantalons larges et une jupe. Un homme à la recherche de basiques hivernaux décontractés pourrait commander un ensemble comprenant une doudoune, deux chandails, deux paires de pantalons et un sweat-shirt. Les prix commencent à environ 28 $.

L’essai est la dernière des nombreuses initiatives vertes prises par les compagnies aériennes à la recherche d’une image respectueuse du climat, malgré les niveaux d’émission élevés de l’industrie. Les principaux transporteurs se sont engagés à passer au carburant d’avion durable, et le Japon prévoit d’exiger que 10% du carburant utilisé sur les vols internationaux soit durable, a récemment rapporté le journal Nikkei. Ils ont également lancé des programmes de compensation carbone, qui ont été critiqués par les experts. Et il y a eu des efforts plus modestes, comme Air New Zealand offrant aux passagers des tasses à café comestibles dans le but de réduire les déchets.

Les voyageurs fréquents sont un problème pour la planète. Devraient-ils payer plus ?

Le programme de JAL semble être une évolution naturelle de « l’économie du partage ». Les gens se sont habitués à diviser les manèges, les maisons, les espaces de travail, les bateaux et même les piscines. Pour le passager pragmatique, ne pas avoir à se demander s’il faut emporter un chandail volumineux ou se tourner les pouces lors de la récupération des bagages peut sembler utopique.

Reste à savoir si les voyageurs photophiles du 21e siècle confieront à une entreprise étrangère leurs choix vestimentaires pour l’ensemble d’un voyage. Et s’ils le font, on ne sait pas comment cela affectera l’empreinte carbone de l’industrie aéronautique, qui, selon les chercheurs, est responsable de 3,5 % du changement climatique induit par l’homme.

Bien que le programme puisse avoir du mal à gagner du terrain auprès des nombreuses personnes qui préfèrent acheter à la location, il pourrait également « sensibiliser, dans une certaine mesure, aux émissions liées au poids et à la distribution, et à la nécessité pour nous tous d’acheter, de posséder et de fabriquer faire avec moins », a déclaré Richard Cope, consultant en développement durable chez Mintel. La réduction des vols en fait également partie, a-t-il ajouté.

Prudence Lai, analyste senior chez Euromonitor International, a salué l’initiative pour être « relatable et facile à comprendre » pour les passagers. Investir dans du carburant d’aviation durable coûte cher, donc « réduire le poids est la manière la plus rapide et la plus rentable d’être durable parmi les acteurs de l’aviation », a-t-elle déclaré.

Le programme de JAL s’accompagne de grandes promesses typiques des initiatives de développement durable. Renoncer à environ 22 livres de bagages sur un vol de New York à Tokyo réduit les émissions de carbone d’environ 16½ livres, l’équivalent de 78 jours sans sèche-cheveux, indique le site de location.

Les services de location sont peut-être à la mode, mais ils « ne tiennent souvent pas la promesse environnementale » en raison de l’empreinte carbone associée à la livraison, au retour et au reconditionnement des produits avant qu’ils ne puissent être loués à nouveau, a déclaré Saif Benjaafar, professeur et expert en chaîne d’approvisionnement à l’Université du Minnesota.

« Dans ce cas particulier, JAL peut être en mesure de réduire son empreinte carbone, mais au détriment de la création de nouvelles émissions dues à l’activité de location », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’empreinte carbone de l’activité de location, JAL a déclaré dans un e-mail qu’il explorait des options de livraison respectueuses de l’environnement et d’autres « solutions de transport durable » pour le programme.

On se demande également si les passagers remplaceront simplement l’espace qu’ils auraient utilisé pour les vêtements par d’autres articles, a déclaré Steffen Kallbekken du Centre Cicero pour la recherche internationale sur le climat, basé à Oslo. Et si ces services augmentent la demande de voyages, cela pourrait se retourner contre eux.

« Même une très petite augmentation des vols compenserait facilement les avantages environnementaux du programme de location », a déclaré Kallbekken. « Il ne faudrait pas grand-chose pour que la balance penche du mauvais côté. »