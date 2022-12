Janvier : un homme vulnérable porté disparu est retrouvé mort

Le 2 janvier 2022, vers 14 h 30, un groupe de raquettes dans la région de Smith Creek Road a découvert des restes humains tout en aidant à la recherche informelle d’un homme disparu.

James Wood, 27 ans, a été porté disparu le 8 novembre 2021. Il est décédé de causes inconnues après avoir fui un ordre de l’appréhender en vertu de la loi sur la santé mentale. La criminalité n’a pas été suspectée dans sa mort.

Sa sœur, Aleesha Wood, a déclaré que James souffrait de maladie mentale et était considéré comme étant en “catatonie agitée” avant sa disparition, ce qui a de graves effets secondaires médicaux potentiels et rend la survie à l’extérieur par des températures glaciales encore plus dangereuse.

« Des agents de la GRC de West Kelowna ont été en contact avec la famille de l’homme et leur ont fourni cette mise à jour tragique », a déclaré à l’époque le Cpl Tammy Lobb, de la GRC de Kelowna.

En avril, une manifestation silencieuse à la mémoire de James a eu lieu dans le parc Stuart de Kelowna pour sensibiliser aux protocoles concernant les personnes vulnérables disparues.

Aleesha plaidait pour la mise en place d’un système d’alerte similaire à une alerte Amber, ou à l’alerte argentée basée aux États-Unis, à utiliser pour les personnes disparues souffrant de troubles cognitifs et incapables de prendre soin d’elles-mêmes.

Une pétition a été mise à la disposition du public pour signature, exhortant les décideurs politiques à envisager le système d’alerte vulnérable. Elle a également rencontré le député provincial de West Kelowna, Ben Stewart, qui a accepté de présenter la pétition à la législation une fois que suffisamment de signatures auraient été recueillies.

« Il m’a dit que le cas de James n’était pas un cas isolé. Ils reçoivent chaque semaine des centaines de courriels et d’appels concernant la santé mentale.

A l’époque, le ministère de la Santé a déclaré qu’il enquêtait sur la question de savoir si les alertes pour les personnes disparues ayant des problèmes cognitifs étaient le bon outil pour la Colombie-Britannique.

Le ministère a déclaré que la police avait noté que “l’envoi d’alertes via le système d’alerte intrusif diffusé peut ne pas être approprié car le public pourrait devenir insensible aux alertes”.

Le ministère a ajouté que lorsque les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs errent et se perdent, ce n’est généralement pas loin de leur domicile – par conséquent, le travail des autorités locales, ainsi que l’utilisation des médias locaux et des médias sociaux, donne souvent des résultats rapides et positifs.

Actuellement, Amber Alert est le seul type d’événement de personne disparue dont l’utilisation est approuvée.

Aleesha pense que son frère serait toujours en vie si une telle alerte avait été envoyée.

Lorsque James a disparu, il s’est écoulé 24 heures avant qu’un rapport de personne disparue ne soit publié par la GRC. Suite à cela, un couple local a appelé Crimestoppers et a déclaré avoir vu James marcher sur Smith Creek Road la veille (8 novembre).

“C’était une âme incroyable”, a déclaré Aleesha. “Quand nous étions enfants, il était populaire et aimé pour être si terre à terre. Ce n’était pas juste, il méritait mieux tout autour.

–Avec des fichiers de Ruth Lloyd

Ville de West KelownPersonne manquanteGRCBilan de l’année