«Janvier sec» n’a rien à voir avec le temps.

C’est un défi que de plus en plus de gens semblent se lancer chaque année, après les excès des vacances, de sauter l’alcool pour les 31 jours de janvier.

Bien que certains aient déclaré que janvier sec avait été « annulé » six jours après le début du mois, lorsqu’une foule a pris d’assaut le Capitole, d’autres s’en tiennent à la tradition.

«C’est définitivement une chose», a déclaré Shawn McCall, 32 ans, directeur général de la salle 33 Speakeasy à Erie. Il a dit qu’il l’observait avec des amis.

« Nous nous retrouvons également à manger plus sainement », a-t-il déclaré. « C’est juste une bonne façon de commencer la nouvelle année. C’est comme une réinitialisation pour votre corps. »

McCall fait aussi quelque chose d’un peu moins connu, qu’il appelle «octobre sobre», avant que les vacances ne commencent et que ses amis et sa famille ne rentrent à la maison et ne relèvent les festivités.

Bien sûr, il est facile d’oublier qu’il vous manque quelque chose en nourrissant un « mocktail » bien fait ou un cocktail sans alcool.

Les barmans ont partagé certains de leurs meilleurs mocktails qui peuvent permettre à tout teetotaler de passer une soirée relaxante mais plus saine. Nous avons rassemblé les meilleures boissons sans alcool pour vous permettre de passer les derniers jours de janvier. À votre santé!

Les genoux de l’abeille

1½ once de sirop de miel (un mélange de miel et d’eau)

1 once de jus de citron

Quelques baies de genièvre confuses

Secouer dans un shaker et passer dans un verre à rebord de sucre. Garnir d’eau et garnir d’un zeste de citron.

Salle 33 Speakeasy, Erie

Mojito vierge au pamplemousse

«Inspirée par l’amour de nos clients pour nos Mojitos à la menthe fraîche, cette boisson non alcoolisée est la solution parfaite à ces résolutions du Nouvel An pour retrouver la santé en janvier», a déclaré Susan Hineman, propriétaire de Harold’s Inn.

1 cuillère à soupe de jus de citron vert frais

Sachet d’édulcorant de votre choix

6 feuilles de menthe

4 onces de jus de pamplemousse

Éclaboussure de soda

2 quartiers de lime

Mélanger l’édulcorant, le jus de citron vert et quatre feuilles de menthe au fond d’un shaker, ajouter le jus de pamplemousse et quelques glaçons, secouer. Verser sur plus de glace, ajouter un peu de soda, garnir de quartiers de lime et de menthe fraîche.

Harold’s Inn, canton de Hopewell, comté de Beaver.

Apple Toddy

«Cette boisson est artisanale, mais accessible et branchée au centre-ville. C’est aussi impertinent de la saison », a déclaré le mixologue Eric Noone, copropriétaire de The Frogtown Chophouse.

½ tasse de cassonade

½ tasse d’eau

1 bâton de cannelle

5 clous de girofle

2 anis étoilés

2 cuillères à soupe de cidre de pomme

½ cuillère à café de poivre de Cayenne

1 once de sirop simple au goût

Porter le tout à ébullition pendant environ 5 minutes et laisser refroidir. Garnir de poivre de Cayenne ou de sucre à la cannelle et d’une tranche de pomme.

Le Frogtown Chophouse, Swiftwater, comté de Monroe

Terre, fruits et feu

« Avec une nouvelle année à nos portes, c’est toujours le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau; dirons-nous, testez les eaux », a déclaré Melanie Ice, directrice du Jacksons Restaurant + Bar. « L’odeur du romarin et du gingembre me fait penser à l’hiver et au mois de janvier. Mélangez-la avec des fruits qui vous font penser à des jours plus chauds à venir. La fumée est de garder une chaleur dans votre corps, même sans alcool. C’est un bien équilibré boisson de tempérance qui peut être un nouvel amour pour ceux qui sont curieux de l’essayer. «

3 onces de nectar de poire

1 once de cidre de pomme

1½ once de gingembre fait maison simple

½ once de jus de citron vert

Branche de romarin fumé

Brûlez soigneusement un brin de romarin et retournez le verre pour capturer la fumée. Laisser de côté pendant la préparation d’un cocktail.

Mélanger tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace et agiter vigoureusement. Retournez le verre pour libérer une partie de la fumée. Versez immédiatement le contenu du shaker dans un verre. Fumez un autre brin de romarin puis remuez le mocktail avec le brin fumant. Utilisez pour la garniture.

Jacksons Restaurant + Bar, canton de Centre, comté de Beaver

Papa ne pêche pas

«Ce mocktail capture les saveurs chaudes de l’hiver avec la muscade et la cannelle du thé chai. La pêche et le thym ajoutent de la profondeur et de l’acide, apportant une fraîcheur éclatante à la boisson. Ce mocktail peut même être servi chaud ou frais », a déclaré Tobias Moser, directeur général de The Wayward.

La recette a été créée par le mixologue interne Kevin Ho.

6 onces de thé chai réfrigéré

2 onces de sirop de pêche grillé (instructions ci-dessous)

1 once de sirop de thym (instructions ci-dessous)

Tranches de pêche et brin de thym, pour la garniture

Pour le sirop de pêche grillé:

2 pêches mûres (tranchées, puis grillées jusqu’à ce qu’elles soient caramélisées)

1 tasse d’eau bouillante

1 tasse de sucre

Pour le sirop de thym:

4 brins de thym

1 tasse d’eau bouillante

1 tasse de sucre

Commencez par le sirop de thym. Mélangez l’eau bouillante et le sucre jusqu’à ce que le sucre soit dissous (c’est votre sirop simple). Ensuite, trempez une poignée de thym dans le sirop jusqu’à ce que les saveurs se mélangent. Cela peut être aussi peu que 30 minutes, mais plus vous infusez longtemps, plus la saveur est puissante. Puis le sirop de pêche grillé. Trancher les pêches et les griller jusqu’à ce qu’elles soient caramélisées. Combinez le sirop de pêche grillé avec le sirop simple. Mélangez votre chai avec les sirops et secouez. Garnir de pêches tranchées et d’une branche de thym et servir.

The Wayward, Philadelphie

– Hira Qureshi

Side-car

3 onces de jus d’orange fraîchement pressé

½ once de jus de citron frais

6 secousses amères à l’orange

½ once de sirop simple

Placer la glace et les ingrédients dans un shaker et passer dans un verre à bord sucré. Garnir d’une tranche d’orange.

Salle 33 Speakeasy, Erie

Pas pour tout le monde

Nous avons demandé aux abonnés de Facebook s’ils participaient à Dry January, et le président-directeur général de WQLN-TV et de la radio, Tom New, a posé la même question par ses collègues. Voici quelques-unes de leurs réponses:

Plus le janvier est «humide», meilleur est le janvier – essayé et testé !!!

Je veux rejoindre ce club autant que ton stupide club de lecture.

De quoi parlez-vous?!

J’ai supposé que c’était juste de boire des martinis secs. Secoué pas remué bien sûr.

Définitivement pas! Mais je limite le sucre raffiné … donc la plupart de mon sucre provient de Tempranillo.

Désolé, je tire toutes mes vitamines de janvier du pinot noir.

D’autres ont dit que Dry January n’était tout simplement pas dans les cartes pour eux non plus.

« Non !! Pas moi !! Je passe un moment de vin » virtuel « avec ma mère de 89 ans via WhatsApp, depuis que le COVID-19 est arrivé », a déclaré Laurie Hofmann, 62 ans, d’Erie. « Elle a hâte d’y être tous les jours, donc je ne peux pas sauter le mois de janvier! »