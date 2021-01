Janvier s’annonce comme un mois absolument colossal pour Barcelone étant donné que: leur plus grand joueur de tous les temps est soudainement libre de s’engager dans un club rival sans frais, et ils pourraient dire adieu à trois chances de trophées (Supercoupe, Copa et Ligue) d’ici février. se lève. De plus, n’oubliez pas qu’il y a des élections présidentielles au Camp Nou.

Pour ceux en dehors de la Catalogne, ce sont inévitablement les combats de chiens politiques, les slingings et les votes qui sont les moins susceptibles de faire battre votre pouls. Lionel Messi choisit-il de rejoindre le Paris Saint-Germain? Ou Manchester City? Et en utilisant sa liberté contractuelle pour s’y engager? Dynamite absolue – la source d’un milliard de clics sur les actualités dans le monde entier.

Barcelone trébuche dans les compétitions de Coupe? Ou perdre des points dans leur série de trois matches de Liga en peau de banane (contre l’Athletic, nouvellement entraîné par Marcelino, Elche et Grenade) étant donné qu’ils sont déjà à 13 points calamiteux du haut du tableau?



1 Liés

Des nouvelles sexy pour ceux qui en avaient assez de la dernière décennie Blaugrana-dominé. Ce serait également explosif pour les fans du Barça qui craignent que les choses ne deviennent pires qu’elles ne le sont. Alors, très bien. Je ne m’attends pas à ce que beaucoup d’entre vous se penchent au-dessus de la clôture du jardin avec une expression incrédule et une demande de votre voisin d’à côté: « Avez-vous entendu ce que Jordi Farre (le candidat à la présidentielle dont l’agitation a fait tomber le dernier conseil) a dit à propos de Victor ( le candidat dont la campagne semble la plus convaincante) Le plan en cinq points de Font pour la reprise économique de Barcelone? «

Pour cette raison, il a été généreux, ce week-end, de l’équipe de Ronald Koeman et de l’Atletico Madrid, en quête de titre, de donner à tout le monde quelques rappels brutaux de ce qui était en jeu lorsque les élections présidentielles du Camp Nou se clôturent le 24 janvier. À savoir: Don ‘ t élire un autre raté.

Depuis le 1er janvier, Lionel Messi est libre de s’engager dans n’importe quel club rival en dehors de l’Espagne sans frais. David Ramos / Getty Images

Avez-vous vu Barcelone gagner au club du sous-sol Huesca, ou Atleti en veillant à ce qu’ils restent en tête avec deux matchs en main contre le Real Madrid, leur plus proche rival? Sinon ne vous inquiétez pas. Voici un résumé pratique.

Barcelone a été formidable pendant environ 60 minutes. Ensuite, ils se sont laissés confus, semés d’erreurs et, franchement, embarrassés car ils ont fini par demander de toute urgence à l’arbitre du match: « Combien de temps reste-t-il? Exactement comme des équipes comme Huesca sont censées le faire lorsqu’elles s’accrochent à des géants comme Barcelone. Plus sur ce sujet dans une minute.

Atleti a dirigé Alaves, qui a déjà battu Barcelone et le Real Madrid cette saison, pendant environ 75 minutes, s’est retrouvé saboté par un but contre son camp à la 84e minute avant de baisser le pied sur l’accélérateur, d’allumer les post-brûleurs et de réagir comme des champions potentiels. en découpant un gagnant de dernière minute mielleux. Précisément la cruauté brutale que Barcelone ne possède plus. Les deux matches ont permis de souligner quelques points concernant les élections présidentielles de Barcelone.

Tout d’abord l’équipe de Koeman. Ayant initialement semblé pouvoir marquer un score de cricket contre une équipe avec une victoire toute la saison et un record de seulement 14 buts en 17 matches de Liga, le Barça a rampé sur la ligne d’arrivée. Après avoir perdu quatre de ses six derniers points à domicile, Koeman a obtenu la version footballistique des « yips ».

Au lieu de montrer une détermination absolue à éloigner Huesca, augmenter la marge de but et assurer les trois points et Koeman a attendu neuf minutes avant la fin pour amener Antoine Griezmann à la recherche du but meurtrier – bizarre. Et l’une de ses autres substitutions, au lieu d’ajouter des joueurs menaçants et créatifs comme Konrad de la Fuente, Francisco Trincao ou Riqui Puig, était d’ajouter un soutien défensif en faisant appel au défenseur Oscar Mingueza.

En fin de compte, le « puissant » Barca s’est accroché et les « vairons » Huesca n’ont pas tout à fait réussi le match nul qu’ils avaient commencé à menacer. Sans doute la meilleure équipe de tous les temps il y a 10 ans, triple vainqueur il y a cinq ans, et avec le potentiel de remporter son 11e titre de Liga en 15 ans aussi récemment que l’été dernier, ils sont maintenant dans la moyenne.

À environ 300 km au nord, la veille, Atleti a joué avec fermeté, autorité, s’est imposé puis a trouvé précisément l’impitoyable de fin de match qui manquait à Barcelone depuis un certain temps. Lorsque Felipe a écrasé un but contre son camp dans le coin supérieur absolument spectaculaire devant le gardien de but Jan Oblak avec si peu de temps, il semblait que ce serait un week-end assez spécial pour le Real Madrid – encore une fois. Ils engloutissent des points, leurs rivaux hésitent. Vous connaissez le script. Au lieu de cela, Luis Suarez, ayant déjà marqué le premier but d’Atleti pour Marcos Llorente, apparaît avec l’un de ses typiques « ce match n’est pas terminé jusqu’à ce que l’Uruguayen le dise! » buts.

jouer 1:18 Julien Laurens explique comment la victoire de l’Atletico Madrid sur Alaves a démontré ses références au titre.

L’homme dont l’empreinte est partout dans ces deux comparaisons difficiles, mais dont le nom n’a pas été mentionné tout le week-end dans la couverture du football espagnol, est l’ancien président de Barcelone Josep Maria Bartomeu. Je l’appellerais « président sortant » mais il a déjà fait une couchette.

Le joueur de 57 ans est revenu au pouvoir du Camp Nou (après avoir quitté le club en 2005) en 2010 en tant que commandant en second du nouveau président vainqueur du glissement de terrain Sandro Rosell. Le président Rosell, lui-même, a fait quelque chose d’un vol de minuit en 2015 et Bartomeu lui a succédé. Au cours de leur règle commune de dix ans, le club est passé du sommet des normes de football de tous les temps à la pagaille. Bravo les gars.

Même avec l’une des meilleures bibles de football de tous les temps préinstallées au Camp Nou (Johan Cruyff’s), les deux hommes ont réussi à:

– geler le dévouement de Pep Guardiola à la cause

– rendre le club ridicule (et faire l’objet de nombreuses enquêtes) sur le coût réel de la signature de Neymar;

– trahir une promesse publique à Eric Abidal sur son statut si et quand il s’est rétabli d’un cancer;

– être accusé d’avoir payé une entreprise pour dénigrer le personnel de jeu actuel sur les réseaux sociaux;

– s’endormir au volant lors du départ de 222 M € de Neymar vers le PSG;

– subir la défaite record du club dans le football européen

– quitter le plus grand joueur que Barcelone ait jamais vu, peut-être le plus grand de l’histoire du football, désespéré de partir il y a quelques mois et, il y a à peine quelques jours, affirmant que le président Bartomeu lui avait menti à plusieurs reprises.

Bartomeu a eu ses empreintes digitales partout ce qui s’est passé ce week-end parce que sa direction a laissé Barcelone dans une forme épouvantable, institutionnellement et en termes de football, jouant au football « défendons notre avance d’un but » contre la pire équipe de la Liga. Mais aussi parce que c’est lui qui a décidé, sans avoir la moindre crédibilité footballistique pour étayer son caprice égoïste, que Suarez devait être expulsé de la porte cet été – pas d’arguments, pas de remords, pas de planification.

Suarez, fautes et tout, est actuellement le meilleur buteur de la Liga, a été largement responsable de la sortie d’Atleti du piège à ours d’Alaves samedi et, une fois en pleine forme après son récent isolement COVID, menace d’être l’élément «supplémentaire» qui fait d’Atleti champions pour la troisième fois seulement en 44 ans.

Au cas où vous n’auriez pas fait l’arithmétique, ses neuf buts en Liga cette saison, avec seulement 843 minutes passées sur le terrain, sont intervenus à un intervalle moyen d’un à chaque match. Haut de la ligue; haut des tableaux de notation. De première classe.

jouer 1:35 Julien Laurens dit que Luis Suarez a été un plus grand succès à l’Atletico Madrid qu’il ne l’avait prédit.

Dans la récente interview télévisée de Messi, il a exprimé son incrédulité et sa rancune, non seulement pour Suarez (qui se produirait au moins aussi bien à Barcelone étant donné la qualité des chances que l’équipe de Koeman crée et gaspille s’il avait été autorisé à voir l’année dernière. de son contrat) a été si mal traité mais surtout qu’il a été autorisé à rejoindre un rival direct.

Il est possible, même si le destin doit intervenir de manière spectaculaire, qu’au moment où Barcelone dévoile son nouveau président (24 janvier), Suarez aurait pu aider Atleti à battre le Blaugrana en finale de la Supercoupe (17 janvier) et être sur le point d’assommer ses vieux copains de la Copa del Rey si les équipes devaient s’affronter en huitièmes de finale (27 janvier) – ne serait-ce pas délicieusement ironique?

Le point dans tout cela est qu’il n’y a rien (à l’exception de Barcelone qui ne se qualifie pas pour la Ligue des champions et perd une fortune à un moment où les finances du club sont dans un état brutal) qui pourrait être plus important pour ce club chancelant. saison que les élections présidentielles dans quinze jours. Ne manquant pas de remporter la ligue. Ne pas être éliminé de deux coupes en janvier. Pas même Messi qui décide de rejoindre Manchester City ou le PSG en juin.

Barcelone a perdu sa direction du football, a perdu son éclat, a dépassé depuis longtemps les meilleurs jours de son plus grand footballeur, est profondément dans la fange financière, n’a plus de chaîne de production d’académie excelsior, est au milieu d’un réel ridiculement, peut-être ruineusement coûteux -estate projet sur son campus du stade et, franchement, ne semble pas susceptible d’être compétitif en Liga ou en Ligue des champions de si tôt.

Dans ces circonstances désastreuses, cela récompensera Barcelone socios de soumettre les revendications des différents candidats (qui ne parviendront pas tous au jour du scrutin) au contrôle le plus approfondi.

Les médias, que ce soit parce qu’ils sont avertis ou parce qu’ils sont séduits par un vieux favori cavalier, commencent à affirmer que Joan Laporta (bien qu’il soit littéralement dépouillé de tous les éléments satellites qui ont rendu son règne de 2003-2010 important et réussi: Johan Cruyff, Txiki Begiristain, Ferran Soriano, Marc Ingla, Ronaldinho, Frank Rijkaard, Guardiola) gagneront au galop.

Personnellement, l’équipe, les idées et la structure mises en avant par l’admirateur ultra-Cruyff et Xavi, Victor Font, me semblent beaucoup plus crédibles. Mais je ne suis pas un socio – simplement un bon juge.

Quoi qu’il en soit – c’est un fait difficile que lorsque la majeure partie de votre attention, et la grande majorité des pages sportives et du temps d’antenne consacrées à Barcelone en janvier, sont occupées par des questions Messi, des questions désordonnées sur le terrain et des calamités ou des triomphes de coupe, il Ce sera la simple question de savoir combien d’électeurs habilités feront attention et feront de bons choix le 24 janvier, ce qui sera la chose absolument cruciale pour le club catalan ce mois-ci.

L’expression « faites attention à ce que vous souhaitez » est populaire, mais dans ce cas, socios, l’avertissement correct est: « Faites attention pour qui vous votez. » Votre club est en danger.