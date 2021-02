Januzaj blâme la sortie de Man United sur Van Gaal et Mourinho après avoir trouvé du réconfort à la Real Sociedad

C’est dans une interview avec ESPN en décembre 2019 que Nicky Butt a qualifié Adnan Januzaj de « plus grande déception » de tous les joueurs à avoir traversé l’académie de Manchester United.

« Je ne pense pas avoir vu un joueur, probablement depuis Ryan Giggs, qui était aussi bon que ça », a déclaré Butt. « Il était incroyable. A mes yeux, il aurait dû devenir une superstar mondiale. »

Cela fait plus de trois ans et demi que Januzaj a quitté United pour la Real Sociedad, et alors qu’il se prépare à affronter son ancien club en Ligue Europa jeudi, il est interrogé sur la demande de Butt.

«Ce qu’il a dit, c’est vrai», dit-il. « Mais le seul problème est que je n’avais pas le bon entraîneur pour me mettre à mon niveau et me pousser. »

Le passage de Januzaj à United résume parfaitement pourquoi le club a trouvé cela si difficile dans les années qui ont suivi la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Avec de nouveaux managers sont venus de nouvelles idées, et alors que Januzaj a prospéré sous David Moyes, il n’a pas pu gagner Louis van Gaal ou Jose Mourinho.

Il venait à peine d’avoir 18 ans lorsqu’il a été nommé sur le banc pour la première fois lors du dernier match de Ferguson, un match nul 5-5 avec West Bromwich Albion en mai 2013. Remis ses débuts en senior par Moyes la saison suivante, il a fait 35 apparitions en une campagne révolutionnaire. Il a marqué deux fois lors de son premier départ en Premier League lors d’une victoire 2-1 contre Sunderland en octobre 2013 et a signé un contrat de cinq ans à peine deux semaines plus tard. Son ascension a été si spectaculaire qu’il a gagné une place dans l’équipe belge pour la Coupe du monde 2014.

Mais le bouleversement à United, dont Januzaj est devenu une victime, ne faisait que commencer.

Moyes a été limogé en avril 2014 et remplacé par Van Gaal. Les performances de Januzaj la saison précédente l’avaient vu hériter du maillot n ° 11 de Ryan Giggs, mais avec Van Gaal en charge, il avait à peine eu la chance de le porter.

Membre clé de l’équipe de Moyes, Januzaj s’est retrouvé en marge de Van Gaal. Au cours de la première année du Néerlandais, il n’a commencé que sept matchs de championnat. La saison suivante, en août 2015, Januzaj a eu un rare départ dans le deuxième match de la saison de United et a marqué le seul but d’une victoire 1-0 à Aston Villa. Mais à la fin du mois, il avait été envoyé en prêt au Borussia Dortmund. Il continuerait à faire seulement trois autres apparitions pour le club.

Parlant de Januzaj il y a un an, Butt a terminé en disant: «Le talent vous permet de franchir la porte ici, mais ce qui vous maintiendra ici, c’est le caractère et l’engagement. Aujourd’hui âgé de 26 ans, Januzaj a une interprétation différente de la raison pour laquelle son temps à Old Trafford a été écourté.

« Quand Van Gaal est arrivé, je jouais un match sur six, donc c’était difficile, et je me suis dit: ‘Qu’est-ce que je fais ici?' », Raconte-t-il à ESPN. «La première saison sous Moyes, j’ai eu le temps de me montrer. Je pense que j’ai joué 30 ou 35 matchs. Ensuite, ce fut un match et cinq sur le banc et avec ma qualité, je n’ai pas compris.



« La seule chose que l’entraîneur peut utiliser contre vous, c’est si vous ne vous entraînez pas bien, mais je me connais, je m’entraînais bien. Cela n’a jamais été une excuse pour moi, je me suis toujours entraîné dur depuis que j’ai commencé le football.

«Les gens parlaient toujours de moi, j’ai fait ceci, je l’ai fait, et c’était difficile. Quand on a 18 ans et qu’on vous critique comme ça, c’est difficile. Surtout quand on vous critique sans obtenir des jeux. Je peux le comprendre si je jouais 10 jeux et huit étaient de mauvais jeux mais ce n’était pas le cas.

« A Manchester United, le plus décevant était que je n’obtenais pas de matchs. À ce moment-là, je voulais juste quitter le club. C’était une situation difficile. »

Van Gaal a finalement été limogé en mai 2016, mais l’espoir de regagner sa place sous Jose Mourinho a pris fin lorsqu’il a été expulsé de la porte dans un prêt à Sunderland pour retrouver Moyes.

«Je voulais quitter United parce que je voulais avoir des matchs», dit-il. « Je suis allé à Sunderland, nous savons tous que ce n’est pas une équipe pour moi et pas une équipe où j’aimerais jouer au football, mais j’y suis allé parce que je voulais jouer. Je voulais jouer, c’était la seule chose. à la dernière minute et c’était comme, ‘Vous devez y aller.’ «

Januzaj a connu des difficultés, Sunderland a été relégué et Moyes a démissionné. En juillet 2017, à peine trois ans après avoir été nommé au sommet à United, Januzaj a rejoint la Real Sociedad pour 11 millions d’euros.

Adnan Januzaj n’a jamais compris sa position à Manchester United sous Louis van Gaal et Jose Mourinho. Images Berengui / DeFodi via Getty Images

«Le club et les entraîneurs m’ont aidé à être heureux ici», dit-il. « Une fois que vous êtes heureux dans votre vie, vous pouvez être heureux sur le terrain. Ici, j’ai plus d’opportunités que j’ai eu à Manchester et plus vous jouez, plus vous pouvez vous montrer et vous pouvez vous épanouir.

« A United, je n’avais pas beaucoup d’occasions, surtout quand Van Gaal et Mourinho sont venus. Quand ils sont arrivés là-bas, c’était plus difficile pour moi parce que j’étais un jeune joueur. J’avais 18 ou 19 ans et je devais juste accepter les choses. Avant cela, j’avais des gens qui croyaient en moi comme Ferguson. S’il y était resté plus longtemps, je pense que j’aurais joué plus longtemps pour Manchester United. «

Januzaj insiste sur le fait qu’il n’aura rien à prouver lorsqu’il s’alignera contre United pour la Sociedad lors de leur huitième de finale aller de la Ligue Europa jeudi. Il a l’ambition de jouer en Ligue des champions et de faire partie de l’équipe belge pour le championnat d’Europe de cet été et la Coupe du monde l’année prochaine, mais insiste pour que son objectif pour l’instant soit de faire de son mieux pour le club qui lui a donné un nouveau départ.

«Je vis très bien ici, c’est une ville formidable à vivre et les gens sont très gentils», dit-il. « C’est un grand club ici en Espagne et tout va très bien pour moi donc je suis vraiment content.

« Nous sommes une équipe offensive, nous avons de bons joueurs offensifs. Cela a toujours été un club qui a eu de grands joueurs, nous essayons de jouer un football attrayant et nous avons de bons jeunes joueurs donc le club va très bien.

« J’ai 26 ans et encore jeune. Parfois, les gens pensent que j’ai 35 ans parce que j’ai été si longtemps dans le jeu. Je dois me concentrer ici et le reste suit. Si vous jouez pour votre club, le reste suit. Je ‘ Je suis vraiment heureux ici et je m’amuse et j’espère pouvoir continuer comme ça. «