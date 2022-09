Janus, la tortue grecque à deux têtes, célèbre son 25e anniversaire avec une fête spéciale

Angélique Bourgoin caresse la carapace de Janus la tortue, lui chuchote à voix basse tandis qu’il se précipite dans son enclos et – ses deux têtes se frottant – s’apprête à fêter ses 25 ans.

Janus, qui a aussi deux cœurs, deux paires de poumons et deux personnalités distinctes, n’aurait pas survécu longtemps dans la nature car il ne peut pas rentrer sa tête dans sa carapace pour se mettre à l’abri des prédateurs.

Mais au Muséum d’histoire naturelle de Genève, où il a éclos en 1997, Bourgoin et son équipe de soignants – qui pensent qu’il est la plus vieille tortue bicéphale du monde – peuvent répondre à tous ses besoins.

Ils le nourrissent de salade bio et lui font quotidiennement des massages et des bains au thé vert et à la camomille. Pour faire de l’exercice, il se promène régulièrement, parfois avec de la musique, et fait du skateboard sur mesure.

« Je pense que c’est grâce à l’attention qu’on lui porte et à notre dévouement qu’il est encore là aujourd’hui, a dit Bourgoin.

Janus, une tortue grecque nommée d’après le dieu romain à deux têtes des débuts et des transitions, a également une fête spéciale à attendre ce week-end.

Mais tout n’est pas simple.

Il est sous surveillance constante au cas où il se retournerait, ce qui pourrait être fatal, et a survécu à une opération de calcul de la vessie en 2020. Ses têtes ont besoin d’un traitement périodique avec de la vaseline pour éviter qu’elles ne deviennent douloureuses lorsqu’elles se frottent l’une contre l’autre.

Ses deux personnalités génèrent également des humeurs et des goûts différents qui peuvent parfois conduire à des conflits, par exemple sur la direction à prendre.

« La tête droite est plus curieuse, plus éveillée, elle a une personnalité beaucoup plus forte. La tête gauche est plus passive et aime manger », a déclaré Bourgoin, ajoutant qu’une tête était friande d’endives et l’autre de carottes.

