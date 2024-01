Jannik Sinner interrompt le règne de Novak Djokovic à l’Open d’Australie

Lorsque Novak Djokovic joue dans un match au meilleur des cinq matchs, l’affaire manque souvent d’urgence. Et s’il partait au dépourvu ? Il est l’inévitabilité personnifiée. Il sait, au fur et à mesure qu’il fait circuler le sang et le liquide synovial, qu’il dispose d’une douzaine d’équipements de tennis supérieurs et qu’il les activera selon ses besoins. Il sait que son équipement haut de gamme ne peut être égalé que par une poignée de personnes dans l’histoire du sport : l’un d’eux est probablement en train de manger de la fondue, un autre est probablement en train de manger de la fondue. rééduquer sa hanche, et le plus jeune était bouleversé en début de semaine. Parfois, il semble que Djokovic repère ses jeunes adversaires un set ou deux juste pour le sport. Mais même selon ces normes tranquilles, la demi-finale de l’Open d’Australie entre la tête de série numéro 4 et Jannik Sinner, tête de série numéro 4, a commencé de façon bizarre.

Djokovic envoyait des balles de rallye banales dans le filet. Ce contorsionniste, qui entre et sort facilement des grands écarts tout en courant à un sprint complet, perdait constamment l’équilibre alors qu’il trottait le long de la ligne de fond. Cela rappelait vaguement cette époque de 2013 où il était possédé par un esprit frappeur à Shanghai. Vendredi, le revers préféré de Djokovic était une ruine. Il se cachait à l’ombre pour récupérer entre les points. Le gars avait l’air incorrigiblement brisé. Sinner a pris une avance de 6-1, 6-2. Mais comme le joueur de 22 ans l’a bien compris lors d’une dévastation à Wimbledon en 2022, une avance de deux sets n’a aucun sens. À tout moment, Djokovic pourrait commencer à compléter le palmarès de sa carrière et à prendre la pose de Superman. Lorsque Sinner a laissé filer une balle de match lors du tie-break du troisième set, il aurait été facile de perdre la tête. Mais même après que Djokovic ait retrouvé son service, Sinner a réussi à tenir le coup et à le battre pour la troisième fois lors des quatre dernières rencontres, 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3, se qualifiant pour sa première grande finale. Il avait déjà battu de meilleurs Djokovics auparavant, mais cette fois, il lui suffisait de se verrouiller et de battre le fac-similé devant lui.

Après le match, Djokovic a salué le bon jeu de son adversaire et livré une auto-évaluation brutale. “Écoutez, j’ai été, d’une certaine manière, choqué par mon niveau, dans le mauvais sens”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas fait grand-chose dans les deux premiers sets. Et oui, je suppose que c’est l’un des pires matchs du Grand Chelem que j’ai jamais joué, du moins si je m’en souviens.”

Djokovic avait en moyenne 31,4 fautes directes lors de ses cinq matches précédents en Australie ; il avait presque égalé ce chiffre à la fin du deuxième set et avait terminé avec 54. “Je ne me sentais pas vraiment sur le terrain pendant ce tournoi”, a-t-il déclaré. Son niveau lors de ce tournoi était impie : 10 titres, aucune défaite après avoir atteint la demi-finale, une séquence de 33 victoires consécutives remontant à cette période. Hyeon Chung 2018 bouleversé. (J’aurais aimé que ce type ne soit pas là blessure, enfer.) Cela faisait 2 195 jours que Djokovic avait perdu un match à Melbourne – ce qui, pour tous les numérologues, est la même séquence qu’avant que Carlos Alcaraz ne mette fin à sa séquence à Wimbledon. Les éléments pourraient expliquer sa rupture avec la forme : c’est le première fois en 15 ans que Djokovic a dû jouer un match aussi profond dans le tournoi alors que le soleil de Melbourne était au rendez-vous. Il préfère l’air plus frais et la vitesse plus lente du court de la séance nocturne sur la Rod Laver Arena, qu’il a décrite après son titre 2023 comme ses conditions préférées dans tout le tennis.

Voici une statistique révélatrice qui marque ce match comme une anomalie dans une vie : c’était le premier match terminé dans un tournoi majeur où Djokovic, le plus grand retourneur du tennis masculin, n’a généré aucun point de break. Une grande partie du mérite revient à Sinner, qui modifié sa technique de service à mi-chemin de la saison dernière. Il a débloqué un nouveau rythme et une nouvelle précision, comme Djokovic l’a souligné après le match. En martelant ses services, Sinner a trouvé un flux fiable de points gratuits, ce qui est normalement impossible à trouver contre cet adversaire qui se trouve si souvent au-dessus de la ligne de fond et qui sert d’abord sur les lacets du serveur.

Au troisième set, Djokovic avait trouvé son propre service, le seul outil qui le maintenait compétitif dans le match, mais Sinner n’a jamais hésité sur ses propres jeux de service. Même après avoir raté une balle de match lors du tie-break du troisième set en raison d’un coup droit réalisable et serré – un tir qui aurait pu se cacher dans son subconscient pendant des années si ce match avait suivi un scénario différent – Sinner a continué à livrer à chaque fois. il s’est avancé vers la marque de hachage pour servir. Avec cette sécurité, il ne lui restait plus qu’à trouver un autre break de service, qu’il réussit avec un brillant enchaînement à 1-2 dans le quatrième set.

Une finale majeure est un nouveau terrain pour Sinner, qui a déjà atteint les quarts de finale de tous les tournois majeurs et que je considère comme le rival légitime d’Alcaraz. Alors que ce match était surtout un défi mental, dans de brefs passages ici et là, Djokovic a exigé que Sinner fasse appel à son meilleur tennis technique, et il a répondu : le mélange de mouvement latéral et de puissance incontrôlée, la solidité au service et au retour, ces coups de fond sonores. hors des coins. Il a su gérer la cohérence et l’agressivité d’une manière qui lui avait échappé lors de ses premières saisons, et il n’avait pas perdu un set dans ce tournoi jusqu’à ce tie-break. Dimanche, Sinner affrontera le tacticien poulpe Daniil Medvedev, qui en est à sa troisième apparition dans cette finale. Medvedev, qui vendredi était un la chute a été abattue de quitter le tournoi, sera certainement un ennemi exaspérant pour Sinner. Mais le travail psychologique le plus dur – éliminer le joueur masculin le plus titré de l’histoire de l’Open d’Australie – est peut-être déjà accompli.