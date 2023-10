Jannik Sinner est « devenu fou », déclare Carlos Alcaraz après sa sortie surprise de l’Open de Chine

Après sa défaite à l’Open de Chine, Carlos Alcaraz a déclaré que son adversaire, l’Italien Jannik Sinner, était devenu « fou » car l’Espagnol s’est effondré au deuxième set qui a conduit à sa sortie surprise.

Le numéro deux mondial a eu son lot d’occasions de prendre l’avantage dans un premier set fastidieux, mais la chance était du côté de Sinner lorsqu’il a réussi un retour rapide sur le deuxième service de l’Espagnol pour remporter le tie-break crucial.

Alcaraz – champion de Wimbledon et favori du tournoi en l’absence de Novak Djokovic – s’est ensuite effondré, offrant à Sinner trois jeux de service dans un deuxième set chargé d’erreurs pour donner au numéro sept mondial une victoire 7-6 (7/4), 6-1.

Sinner et Medvedev s’affronteront pour le trophée mercredi.

« Dans le deuxième set, j’étais fou », a déclaré Alcaraz lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Je me plaignais beaucoup, (et) c’est vraiment difficile de jouer de votre mieux si vous vous plaignez ou si vous êtes en colère contre vous-même », a ajouté le joueur de 20 ans.

«(J’ai) essayé de tenter ma chance. Aujourd’hui, (je ne l’ai pas fait) », a-t-il déclaré.

Sinner a souligné un tournant clé en servant à 2-1 dans le deuxième set, il a récupéré de 0-40 pour ouvrir une avance saine.

« Il y a quelques points (qui) peuvent changer complètement la dynamique », a déclaré le joueur de 22 ans.

« J’ai réussi d’une manière ou d’une autre à gagner ce genre de moments aujourd’hui, ce qui m’a évidemment aidé lors des matchs suivants à rester très calme mentalement et à jouer avec beaucoup de confiance », a-t-il déclaré.

Plus tôt, Medvedev, troisième, a salué un « match de service parfait » alors qu’il se qualifiait pour la finale masculine avec une victoire 6-4, 6-3 sur Alexander Zverev.

Le match a démarré de manière serrée, mais Medvedev a ensuite décroché un break de service crucial et a réussi à terminer le premier set.

Ce fut une histoire similaire dans le deuxième set, avec le Russe breakant pour 5-3 et servant le match avec deux as féroces.

« Je ne pense pas qu’il y ait une seule mauvaise chose à dire à propos de mon service (aujourd’hui) », a déclaré Medvedev lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Je pense que le fait que le jeu ait été plus rapide – plus le terrain est rapide, plus vous pouvez facilement frapper des as… (et) plus vous vous sentez facile lorsque vous entrez dans le service », a déclaré le joueur de 27 ans.

La joueuse la mieux classée Aryna Sabalenka a déclaré que ses performances dans les « moments clés » ont été cruciales pour survivre à une frayeur majeure au deuxième tour, après avoir battu la tête de série Katie Boulter 7-5, 7-6 (7/2) à Pékin.

Sabalenka a sauvé sept balles de break à 5-5, puis a forcé l’obstinée Britannique, classée 56e mondiale, à commettre une rare erreur du revers pour remporter le premier set.

Le Biélorusse a décroché un autre break incontournable dans le deuxième set pour égaliser à nouveau à 5-5 avant de triompher dans un tie-break en claquant un service non retourné.

Elle affrontera l’Italienne Jasmine Paolini au prochain tour pour une place en quarts de finale.

« Je pense que ce qui a fait la différence, c’est que dans les moments clés, j’ai joué un peu mieux qu’elle », a déclaré Sabalenka lors d’une conférence de presse d’après-match.

«Je pense que tout dépendait des derniers matchs de chaque set. Elle a eu l’opportunité et je suis très content de ne pas lui avoir donné ces sets facilement.

La championne de l’US Open, Coco Gauff, a également dû creuser profondément pour prendre le dessus sur la Croate Petra Martic dans un match en dents de scie qui a duré trois heures.

Martic servait pour le match contre Gauff mais le numéro trois mondial a riposté pour remporter le match et a dominé le tie-break qui a suivi, s’imposant 7-5, 5-7, 7-6 (7/2).

« Aujourd’hui, c’était une victoire mentale. J’étais heureuse d’avoir pu m’en sortir », a déclaré Gauff, qui affrontera la Russe Veronika Kudermetova lors de son prochain match.

La numéro deux mondiale Iga Swiatek a surmonté un retard dû à la pluie pour battre la Française Varvara Gracheva 6-4, 6-1 et fixer un rendez-vous avec sa compatriote Magda Linette.

Jessica Pegula, quatrième au classement mondial, a rebondi après un set pour battre la Russe Anna Blinkova 6-7 (2/7), 6-2, 6-1.

L’Open de Chine a lieu pour la première fois depuis 2019 après que Pékin a abandonné sa politique isolationniste zéro Covid.

