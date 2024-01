Jannik Sinner bat Daniil Medvedev et remporte l’Open d’Australie, son premier titre du Grand Chelem

Ils sont pressés, cette jeune cohorte de stars du tennis, sans intérêt à attendre leur tour pour reprendre leur sport, ni à respecter leurs aînés.

Par une chaude soirée de dimanche à la Rod Laver Arena, Jannik Sinner, la star italienne de 22 ans en pleine ascension, est devenu le dernier membre de la « nouvelle génération » à remporter un titre du Grand Chelem.

Il s’est remis de deux sets pour battre Daniil Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 et remporter le titre de l’Open d’Australie lors de son premier match dans l’une des confrontations ultimes du match. Ce faisant, il devient seulement le deuxième joueur de moins de 23 ans de l’ère Open à remporter une finale du Grand Chelem avec deux sets d’avance, après Bjorn Borg (Roland-Garros, 1974). Il n’est que le huitième à le faire.



“C’est le Grand Chelem heureux”, a déclaré Sinner, utilisant le surnom que Roger Federer a donné à l’Open d’Australie alors qu’il tenait le grand trophée d’argent. Ses pensées se sont ensuite tournées vers le cuisinier et le restaurateur de la région montagneuse du nord-est de l’Italie qui l’ont élevé – ceux qui, dit-il, lui ont donné la chance de choisir son sport et de réaliser son rêve. « Là où sont mes parents, il fait -20 degrés le matin ! »

Mieux vaut, dit-il, courir sur les courts de tennis pendant l’été australien – et devenir le plus jeune homme à remporter l’Open d’Australie depuis Djokovic en 2008.

Avant la finale, Medvedev n’avait pas grand-chose sur quoi fonder ses espoirs contre Sinner, qui a longtemps été vanté pour sa grandeur et dont la vitesse et la puissance semblaient se conjuguer au bon moment. Medvedev avait perdu ses trois derniers matches contre Sinner. Il avait passé une vingtaine d’heures sur le terrain, dont deux marathons de cinq sets, dont un s’est terminé à 3h40 du matin la première semaine. Sinner avait brillé grâce à son tirage au sort, y compris une superbe défaite contre le 10 fois champion Novak Djokovic en demi-finale.

Mais Medvedev est entré sur le terrain avec un avantage évident : il avait déjà été sur cette scène. C’était sa troisième finale de l’Open d’Australie et sa sixième fois à jouer pour un titre du Grand Chelem. C’était le premier de Sinner et, pendant les deux premiers sets, il a joué comme ça : serré dans son langage corporel, hésitant dans ses mouvements, hésitant dans ses tirs, l’ombre du joueur qu’il avait été au cours des deux semaines précédentes.

Se démenant pour rester dans le match au troisième set, Sinner a profité d’un Medvedev fatigant pour réduire son déficit alors que la Rod Laver Arena s’animait pour la première fois de la nuit – les Italiens hurlants dans la foule avaient enfin de quoi crier. Soudain, Medvedev avait l’air d’avoir des visions de la finale de 2022 lorsqu’il a craché une avance de deux sets sur cette force irrésistible du tennis, un Rafael Nadal en plein essor.

La montée des Sinner dimanche soir était autre chose.

Premièrement, il a arrêté de commettre des erreurs sur les tirs de base, notamment sur son revers, que Medvedev a commencé à tester dès le premier match et n’a jamais arrêté. Puis il a commencé à se frayer un chemin pour marquer des points sur le service de Medvedev, obligeant Medvedev à puiser davantage dans ses réserves d’énergie, qui étaient faibles au départ après deux semaines de matchs marathon.

Et puis, avec un score égal pour la première fois en près de trois heures, Sinner a finalement commencé à tirer les lasers depuis la ligne de fond qui avaient éliminé ses six adversaires précédents, dont sans doute le plus grand de tous les temps.

Jannik Sinner participait à sa première finale d’un Grand Chelem (David Gray/AFP via Getty Images)

Le break décisif est survenu lors du sixième jeu du cinquième set, selon un schéma devenu trop familier à Medvedev au cours de la dernière heure. Sinner a sauté sur son deuxième service adoucissant pour le repousser sur le terrain et, deux tirs plus tard, a lancé un coup droit croisé avec lequel Medvedev ne pouvait rien faire d’autre que de le regarder passer à toute allure.

Trois matchs plus tard, Sinner est devenu le premier Italien à remporter l’Open d’Australie dans l’ère moderne du tennis, le terminant avec un dernier coup droit sur la ligne et s’effondrant sur le dos alors qu’il le regardait traverser le fond du terrain. Medvedev est devenu le premier homme à perdre deux sets d’avance lors d’une finale du Grand Chelem à deux reprises.

“Vous vous êtes battu jusqu’au bout, vous avez réussi à élever votre niveau”, a déclaré Medvedev à Sinner à la fin et il tenait le trophée de finaliste pour la troisième fois. « Ça fait toujours mal de perdre en finale, mais c’est probablement mieux de perdre en finale que de perdre avant. Je suis fier de moi et je vais faire plus d’efforts la prochaine fois.

Daniil Medvedev disputait sa sixième finale du Grand Chelem et en a perdu cinq (Cameron Spencer/Getty Images)

Durant la majeure partie des deux dernières années, Carlos Alcaraz, la sensation espagnole de 20 ans, a dominé le buzz du tennis masculin en se montrant à la hauteur du battage médiatique selon lequel il serait la prochaine grande nouveauté de ce sport. Mais alors qu’Alcaraz sprintait vers le sommet du jeu, devenant en 2022 le plus jeune homme à devenir numéro 1 mondial depuis le début du système de classement moderne, Sinner a prêché la valeur de la patience et du processus.

Son heure viendrait, a-t-il promis, mais il était différent d’Alcaraz, quelqu’un qui avait besoin de s’améliorer étape par étape et de progresser méthodiquement dans les profondeurs des tournois et d’apprendre à jouer sur les plus grandes scènes du sport. Tout le monde était pressé que lui et Alcaraz s’affrontent et se lancent dans une nouvelle rivalité dans l’esprit de Federer-Nadal ou Nadal-Djokovic.

Chaque chose en son temps, dit-il. Ce moment est peut-être arrivé dimanche soir, en partie parce que pendant qu’il regardait les légendes du sport pour apprendre comment ils s’entraînaient et se préparaient, il gagnait également la conviction d’Alcaraz que lui aussi pouvait éliminer les meilleurs joueurs. même s’il était jeune.

Dans le sport, très peu de choses arrivent par hasard, et encore moins la création d’un champion du Grand Chelem. Le tennis est un sport individuel, mais les pays produisent parfois des vagues de joueurs de haut niveau. Il y a une douzaine d’années, l’Espagne était la royauté du tennis, remportant la Coupe Davis, la principale compétition nationale de ce sport, quatre fois en huit ans, avec Nadal en tête.

Le tennis italien était en ruine, sans beaucoup de joueurs de haut niveau et peu de talents. À cette époque, la fédération de tennis du pays a élaboré un plan pour devenir une destination pour des tournois professionnels plus juniors et de niveau inférieur. Cela a permis à des joueurs comme Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi et d’autres soutenus par la fédération d’acquérir de l’expérience en compétition à un niveau élevé sans supporter les frais de voyage international.

“Le soutien que j’ai reçu est incroyable”, a déclaré Sinner.

Pourtant, il n’existe pas de formule sûre pour créer un champion du Grand Chelem, en particulier quelqu’un qui émet un son différent lorsqu’il frappe une balle de tennis avec sa raquette, une sorte de craquement qui laisse savoir à un adversaire que la balle arrive rapidement sur lui.

Il existe une stratégie très basique dans le tennis que tous ceux qui ont joué ou regardé ce sport, ne serait-ce qu’une poignée de fois, connaîtront. Cela revient essentiellement à se tenir sur la ligne de fond et à frapper la balle encore et encore sur le revers d’un adversaire jusqu’à ce que vous puissiez prouver que le revers est suffisamment fort pour résister à la pression. À ce stade, il peut commencer à infliger des sanctions car le joueur sait ce qui s’en vient.

C’est le plan A. Cela ne fonctionne souvent pas très bien lors des finales du Grand Chelem, car les meilleurs joueurs du monde peuvent gérer à peu près n’importe quel tir s’ils savent ce qui les attend, même si leurs revers ne sont pas si bons.

Dans le cas de Medvedev, cela a fonctionné pendant longtemps, Sinner étant incapable de gérer le stress des échanges et du moment, mais Sinner a commencé à prendre vie avec Medvedev servant pour le deuxième set à 5-1. Sinner l’a brisé, puis a failli le briser à nouveau, à 5-3, et est entré dans le troisième set en croyant avoir une chance.

Alors que Sinner préparait son retour, Darren Cahill, l’un des entraîneurs de Sinner, s’est tenu dans sa loge et a crié : « Il est fatigué », rappelant à Sinner d’avoir son état d’esprit de champion.

“Une fois arrivés aux quatrième et cinquième sets, tout dépend de ce qu’il y a en vous”, a déclaré Cahill.

Medvedev avait encore quelque chose mais ça allait vite. Il voulait désespérément éviter son quatrième match en cinq sets d’un tournoi alors qu’il passait plus de temps sur le terrain que presque n’importe quel autre match de l’histoire du Grand Chelem, selon les mots de Cahill, allant « en enfer et retour » pour se rapprocher à deux points du service. pour le titre.

C’était aussi proche que possible. Il y avait un autre jeune joueur du jeu qui exigeait qu’il cède.

“Vous vivez avec ce genre de mouvement”, a déclaré Sinner. “Vous ne réalisez même pas à quelle vitesse vous bougez.”

(Photo du haut : Cameron Spencer/Getty Images)