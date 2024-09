Jannik Sinner atteint la finale masculine de l’US Open en battant Jack Draper après que les deux joueurs aient eu besoin d’une aide médicale

NEW YORK — Jannik Sinner, classé numéro un, a remporté une victoire de 7-5, 7-6 (3), 6-2 contre Jack Draper pour atteindre sa première finale au Open des États-Unis — et deuxième lors d’un tournoi du Grand Chelem cette année — après avoir reçu simultanément des soins de la part d’entraîneurs un après-midi humide vendredi.

Pécheur, un Italien de 23 ans qui a été innocenté dans une affaire de dopage Moins d’une semaine avant le début du tournoi, Draper, un Britannique de 22 ans, a dû se faire masser le poignet gauche lors d’un changement de côté après être tombé pendant un point qu’il a réussi à gagner en fin de deuxième set. Pendant la même pause, Draper, tête de série numéro 25, a dû être soigné après avoir vomi deux fois sur le court entre deux points.

Pendant que les deux concurrents étaient examinés, un aspirateur était utilisé pour nettoyer le terrain vert derrière la ligne de fond où Draper avait vomi, finissant le travail de nettoyage qu’il avait essayé de faire lui-même en essuyant le court avec une serviette. C’était, pour le moins, une scène inhabituelle au stade Arthur Ashe, où la température avoisinait les 21°C et l’humidité dépassait les 60%.

Pécheur a remporté l’Open d’Australie en janvier et cherchera son deuxième titre majeur dimanche contre N° 12 Taylor Fritz ou N° 20 Frances Tiafoe.

« Quelle que soit la personne qui le fera, ce sera un défi très difficile pour moi », a déclaré Sinner.

Les deux amis Fritz et Tiafoe devaient s’affronter vendredi soir dans l’autre demi-finale masculine, la première à New York entre deux Américains depuis 19 ans. L’un deviendrait le premier Américain à disputer un match pour le titre du Grand Chelem depuis la défaite d’Andy Roddick contre Roger Federer à Wimbledon en 2009. Et si l’un des deux battait Sinner, cela offrirait aux États-Unis son premier trophée majeur pour un homme depuis la victoire de Roddick à New York en 2003.

La finale féminine de samedi verra également la participation d’une Américaine, La n°6 Jessica Pegula affronte la n°2 Aryna Sabalenka de Biélorussie.

Plus les points s’écoulaient entre Sinner et Draper – qui sont amis et ont joué en double ensemble lors d’un événement en août – plus les choses allaient en faveur de l’Italien.

Il est un frappeur de balle aussi pur que possible dans le jeu masculin en ce moment, et tandis que la puissance de la main gauche de Draper et ses bonnes mains – qu’il s’agisse de suivre ses services au filet ou simplement de trouver d’autres moments pour frapper des volées, il a remporté 22 des 34 points lorsqu’il avançait – ont fait quelques progrès, Sinner s’est amélioré de plus en plus au fur et à mesure des échanges.

Sinner a remporté le point sur 50 des 80 qui ont duré neuf coups ou plus.

Draper a beaucoup de talent et il n’avait pas perdu un set au cours des deux dernières semaines jusqu’à vendredi, mais son plus gros problème en tant que pro a été son corps, et c’était encore le cas ce jour-là. La météo n’a sûrement pas aidé. Ni la tension associée à ses débuts en demi-finale d’un Grand Chelem. Ni l’acharnement de Sinner.

La collection de bouteilles d’eau vides ne cessait de s’agrandir sur le siège de côté de Draper alors qu’il essayait de s’hydrater. Il a également demandé une canette de soda dans le troisième set. Au moment où elle est arrivée, rien n’allait l’aider à ralentir Sinner, qui a amélioré son score à 34-2 sur les courts durs en 2024.

Le mois dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Pécheur Il a échoué à deux tests de dépistage de drogue à huit jours d’intervalle en mars, mais a été blanchi parce qu’il a déclaré que des traces d’un stéroïde anabolisant étaient entrées dans son organisme involontairement via un massage d’un membre de l’équipe qu’il a depuis licencié.

