Jannik Sinner and Co préparent un job italien sur Big Three à Paris

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer n’ont laissé que quelques miettes à leurs rivaux au fil des ans, mais un trio d’Italiens affamés sera impatient de les traquer au quatrième tour de la Internationaux de France le lundi. Jannik Sinner, 19 ans, considéré comme le prochain grand joueur du tennis, son collègue adolescent Lorenzo Musetti, dont la superbe volée dans le dos a été saluée comme le « coup du tournoi », et demi-finaliste de l’US Open 2019 Matteo Berrettini a tous progressé avec des performances impressionnantes samedi.

Musetti n’a pas hésité à évaluer sans détour le succès remporté par les Italiens à Paris après avoir battu son compatriote Marco Cecchinato en cinq sets : « Moi et Jannik, je pense que nous sommes l’avenir du tennis italien, et du tennis en général. »

C’est une prédiction venant d’un tyro de 19 ans qui fait ses débuts en Grand Chelem cette semaine.

Pour la première fois depuis que le tennis est devenu professionnel en 1968, trois hommes italiens sont dans les 16 derniers d’un majeur et ils affronteront la crème de la crème du tennis masculin – Djokovic, Nadal et Federer – qui à eux deux ont amassé 15 des derniers 16 titres du Grand Chelem et un total combiné de 58 tournois majeurs.

« Il semblait que Sinner était peut-être le nouveau venu le plus prometteur et maintenant vous avez Musetti peut-être le plus prometteur, et vous avez Berrettini qui a quelques années de plus et est comme le grand frère et a eu le gros résultat aux demi-finales de l’US Open quelques-uns il y a quelques années », a déclaré Mats Wilander, septuple champion du Grand Chelem, sur Eurosport.

« C’est donc un très bel avenir pour le tennis masculin italien. Et ils ont tous un style très différent, ce n’est pas comme s’ils produisaient ce joueur italien typique sur terre battue, ils sont tous très différents donc c’est très excitant. »

TRIPLE MENACE

Aucun Italien n’a remporté de Grand Chelem depuis qu’Adriano Panatta a triomphé à Roland-Garros en 1976 et s’il y a une chance que Sinner, Musetti ou Berrettini soulèvent la Coupe des Mousquetaires cette année, ils feront face à leurs plus gros obstacles au prochain tour lorsqu’ils remporteront sur la puissance de Nadal, Djokovic et Federer respectivement.

Le percutant Sinner a affronté Nadal en quarts de finale de Roland-Garros l’année dernière et bien qu’il ait perdu en trois sets, il a servi pour le premier set et a donné à l’Espagnol une course pour son argent.

Le mois dernier au Masters de Rome, le Sinner, classé 19e, n’était pas un jeu d’enfant car il a troublé le 13 fois champion de Roland-Garros avant de s’incliner 7-5 6-4.

« D’une certaine manière, c’est difficile de jouer contre eux (les Trois Grands). Dans l’autre sens, je pense que c’est bien que nous jouions contre eux », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est un bon test. J’ai déjà joué deux fois contre Rafa. Mais cette fois, ça va être un peu différent. »

Musetti, qui est devenu le sixième joueur masculin depuis 2000 à atteindre le quatrième tour lors de ses débuts en Grand Chelem, a ravi la foule sur le court 7 avec son revers à une main et ses lobs sans effort, avec Sinner concédant : « Je pense qu’il est talentueux, très, très talentueux, et peut-être plus que moi. »

Mais Sinner, bien qu’il soit encore adolescent, a déjà de l’expérience.

« Il est un peu en avance sur moi et je vis juste ce qu’il vivait l’année dernière. Nous grandissons ensemble, jouons ensemble chaque semaine », a déclaré Musetti, le numéro 76 mondial.

« Je suis content si Jannik va bien, mais bien sûr, je dois me voir m’améliorer. Je suis vraiment fier et heureux que Jannik continue d’aller de l’avant. »

Agé de 25 ans, Berrettini a déjà fait ses preuves en chelem, ayant atteint le quatrième tour ou mieux dans les quatre grands événements du tennis.

Sur le papier, il semble également avoir les meilleures chances d’atteindre les huit derniers étant donné que Federer, qui aura 40 ans en août, a été maintenu sur le terrain jusqu’à près de 1 heure du matin, heure locale, samedi alors qu’il luttait pour dépasser l’Allemand non annoncé Dominik Koepfer en quatre matchs serrés. ensembles.

