Jannik Sinner affronte Jack Draper en demi-finale de l’US Open quelques semaines après avoir été disculpé pour dopage

NEW YORK — Six mois après Jannik Pécheur a échoué à deux tests de dépistage de drogue et, deux semaines et demie après avoir été exonéré parce qu’il a déclaré que des traces de stéroïdes anabolisants étaient entrées dans son organisme involontairement via un massage, le numéro 1 mondial du tennis jouera dans la Open des États-Unis Demi-finales.

Son cas de dopage, qui a soulevé des questions chez certains joueurs quant à savoir si Sinner était traité différemment des autres en raison de sa position dans le sport, a pesé sur son parcours jusqu’au dernier carré à Flushing Meadows, où l’Italien de 23 ans affrontera vendredi le numéro 25 Jack Draper de Grande-Bretagne. Le numéro 12 Taylor Fritz affronte le numéro 20 Frances Tiafoe dans l’autre demi-finale masculine, la première à New York entre deux Américains depuis 19 ans.

Interrogé sur la façon dont il a réussi à rester concentré sur le court malgré tout ce qui se passe en dehors, Sinner a répondu : « Évidemment, au début, c’était une situation difficile. Mais de jour en jour, ça s’est amélioré. Je suis donc content de cela. Voyons maintenant, en demi-finale, ce que je peux faire. »

L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis a déclaré le 20 août qu’elle avait déterminé – et un tribunal indépendant a accepté – que Le pécheur ne devrait pas être suspendu car il n’était pas responsable d’avoir été testé positif deux fois, à huit jours d’intervalle, en mars, au Clostebol. La défense de Sinner ? Son entraîneur de fitness, Umberto Ferrara, a acheté un spray en vente libre en Italie qui contenait ce médicament et l’a donné au physiothérapeute de Sinner, Giacomo Naldi, pour soigner une coupure sur le doigt de Naldi. Naldi a ensuite massé Sinner sans porter de gants.

Sinner a déclaré à la veille de l’US Open qu’il avait renvoyé Ferrara et Naldi.

« À cause de ces erreurs, je ne me sens pas assez confiant pour continuer », a déclaré Sinner. « La seule chose dont j’ai besoin en ce moment, c’est d’un peu d’air frais. J’ai eu beaucoup de difficultés ces derniers mois. »

L’épisode tout entier a été un grand sujet de conversation dans le monde du tennis, naturellement. Novak Djokovic Il a déclaré qu’il comprenait les inquiétudes des autres joueurs concernant un éventuel « manque de cohérence » dans le processus. Rafael Nadal Il a dit qu’il ne croyait pas que Sinner avait l’intention de se doper. Roger Federercomme Djokovic, a déclaré qu’il comprenait pourquoi il y avait des questions sur un double standard, et, comme Nadal, a déclaré qu’il ne pensait pas que Sinner essayait d’enfreindre les règles.

Quand Djokovic et Alcaraz ont perdu lors de la première semaineSinner est devenu le favori pour le titre, selon Paris sportifs BetMGM. Après avoir battu le champion de l’US Open 2021 Daniil Medvedev en quart de finale Mercredi soir, Sinner est le seul homme encore en lice à avoir remporté un titre du Grand Chelem, après avoir triomphé à l’Open d’Australie en janvier.

« C’est un joueur difficile à affronter », a déclaré Medvedev, qui a perdu la finale à Melbourne Park en cinq sets après avoir remporté les deux premiers. « Il ressent bien le jeu. Il choisit souvent le bon coup au bon moment. »

Draper, 22 ans, et Fritz, 26 ans, participent pour la première fois aux demi-finales d’un tournoi majeur. Tiafoe, 26 ans, avait atteint les demi-finales à Flushing Meadows il y a deux ans avant de perdre contre le futur champion Alcaraz.

Sinner a atteint les demi-finales de chacun des quatre tournois du Grand Chelem une fois et est particulièrement fort sur les courts durs, où il affiche un bilan de 33-2 avec quatre titres en 2024.

Il est le seul homme encore en lice à avoir remporté un trophée du Grand Chelem, même si Sinner n’est pas sûr que l’avantage relatif en termes d’expérience importe à ce stade.

« Celui qui est en quarts, en demi-finales ou en huitièmes de finale mérite d’être là », a-t-il déclaré. « Aucune victoire n’est garantie. Il faut toujours trouver une solution contre chaque adversaire. »

Draper, qui n’a jamais dépassé le quatrième tour dans un tournoi majeur, est un gaucher puissant qui a remporté les 15 sets qu’il a joués à cet US Open.

Lui et Sinner sont amis et ont joué en double ensemble à Montréal le mois dernier.

« Nous sommes toujours restés en contact depuis que je suis en tournée ces deux dernières années. Jannik est un bon ami, quelqu’un dont je suis vraiment proche. Nous nous envoyons des messages dans les bons comme dans les mauvais moments », a déclaré Draper, le premier Britannique à atteindre les demi-finales à New York depuis que le jeune Andy Murray, récemment retraité, a remporté le titre en 2012. « C’est un sport difficile à pratiquer quand on est jeune. On est sur la route, on pratique un sport tellement intense, physiquement et émotionnellement, et c’est difficile. Nous n’avons pas beaucoup d’amis. Donc avoir le soutien de quelqu’un qui traverse lui-même cette épreuve est vraiment important. »

___

Howard Fendrich est le journaliste spécialisé en tennis de l’AP depuis 2002. Retrouvez ses articles ici : https://apnews.com/author/howard-fendrich

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis