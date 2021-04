Italien de 19 ans Jannik Sinner est devenu le plus jeune demi-finaliste de l’Open de Barcelone depuis 2005 après avoir battu le Russe Andrey Rublev 6-2, 7-7 (8/6) vendredi. Sinner, classé 19e mondial, affrontera le vainqueur de Stefanos Tsitsipas et le quart de finale de Felix Auger-Aliassime plus tard dans la journée. « J’essaie de m’améliorer chaque semaine », a déclaré Sinner. « Il (Rublev) a déjà disputé de très nombreux matches cette année et j’ai essayé de jouer au tennis. C’était difficile de le terminer. J’ai eu trois balles de break à 5-5 (dans le deuxième set), que je n’ai pas pu convertir, mais je suis heureux de gagner à la fin », a-t-il ajouté.

Rafael Nadal, qui a remporté 20 titres simples du Grand Chelem, a atteint les quatre derniers matchs de Barcelone à 18 ans il y a 16 ans.

Plus tard, Nadal affrontera le Britannique Cameron Norrie pour une place en demi-finale alors qu’il cherchait un 12e titre à Barcelone.

