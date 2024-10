Janne Puhakka, le premier joueur de hockey ouvertement gay de Finlande, est décédé à 29 ans ; la police procède à une arrestation soupçonnée de meurtre

L’ancien joueur de hockey professionnel Janne Puhakka, le premier joueur de hockey ouvertement gay de Finlande, a été retrouvé mort dimanche à son domicile d’Espoo, en Finlande. Il avait 29 ans.

La première ligue professionnelle finlandaise, SM-liiga, a publié lundi un communiqué sur Puhakka, qui a disputé 40 matchs avec les Espoo Blues de la ligue en 2015-2016.

« La communauté du hockey finlandais a reçu une triste nouvelle aujourd’hui lorsque la nouvelle du décès de Janne Puhaka est devenue publique. » la déclaration disait. « Puhakka était un modèle important, et son courage et son ouverture d’esprit ont laissé une marque indélébile sur le hockey finlandais. »

Ilta-Sanomatl’un des principaux journaux finlandais, rapporte que Puhakka a été retrouvé mort dimanche dans son appartement. Selon la police finlandaise, il est mort d’une blessure par balle et elle enquête sur sa mort pour homicide, affirmant avoir arrêté un homme comme suspect potentiel : Rolf Nordmo, 66 ans, partenaire de Puhakkaqui vivait avec lui dans une maison jumelée.

Puhakka s’est révélé gay en 2019 grâce à une interview avec Helsingin Sanomat.

« Ce serait idéal si je n’avais pas à en parler », a déclaré Puhakka au magazine. « Mais tant que les gens gardent le silence sur le sujet, nous devons parler. »

Puhakka a déclaré que les questions LGBTQ2S+ sont toujours taboues au hockey et qu’il aurait souhaité faire son coming-out alors qu’il jouait dans la SM-liiga.

« Mais je n’étais pas assez bon pour bénéficier d’une sécurité totale dans mon travail », a déclaré Puhakka. « Cela a apporté de l’incertitude. Je suis sûr que d’autres joueurs craignent également ce problème à cause de leur travail.

En 40 matchs avec les Bleus en 2015-2016, Puhakka a marqué un but et une passe décisive. Il a également passé une saison dans la ligue finlandaise de deuxième division avec Espoo United, marquant cinq buts et sept passes décisives pour 12 points en 49 matchs de saison régulière.

La dernière saison de hockey professionnel de Puhakka a eu lieu en 2017-2018, marquant trois buts et trois passes décisives pour six points en 25 matchs avec le Gap HC français.

Avant de devenir professionnel, Puhakka a représenté la Finlande aux Championnats du monde des moins de 18 ans en 2013, remportant le bronze. Il a ensuite joué deux saisons avec les Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior des Maritimes du Québec, marquant 34 buts et 34 passes pour 68 points en 131 matchs de saison régulière.

Depuis sa retraite, Puhakka est devenue une personnalité bien connue de la télévision finlandaise, apparaissant dans deux saisons de l’édition finlandaise de l’émission de téléréalité. Les traîtres.